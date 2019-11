METEOROLOZI UPOZORAVAJU: Stiže nam novi udar olujnog juga, visoki valovi i poplavljene rive!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

U noći na subotu jugo na Jadranu će jačati pa će tijekom vikenda opet biti često jako, gdjekad i olujno, i ponovno ćemo imati visoke valove, poplavljene neke rive i probleme u pomorskom prometu, a i onečišćenja. No dobra je vijest da stanje atmosfere ipak neće biti onakvo kao nedavno, budući da se ciklona neće premještati preko Hrvatske nego južnije – iz zapadnog u istočno Sredozemlje. Stoga će i kiša kod nas biti rjeđa i većinom manje obilna nego prošlih dana. U sjevernim će kopnenim krajevima i izostati, ali će ponegdje vjerojatno biti rosulje iz niskih oblaka i guste magle, osobito u središnjoj Hrvatskoj; javlja HRT.

U ponedjeljak, kada bura barem kratkotrajno zamijeni jugo, povećava se vjerojatnost za jedan od rijetkih dana ovoga studenoga bez kiše uzduž cijeloga Jadrana. A diljem Hrvatske takav se ovoga mjeseca nije dogodio, a najvjerojatnije – ni neće.

Temperatura zraka bit će i dalje iznadprosječno visoka za ovaj dio studenoga, osobito u područjima gdje će magla biti kratkotrajna ili izostati. Povoljno zbog štednje na grijanju, ali će nastaviti smetati kolinju.

A u prometu po unutrašnjosti mnogima će smetati magla pa budite oprezni i strpljivi. More je pak i ovaj vikend dobro hvaliti, ali još bolje – “držati se kraja”.

Koliko će jako na meteorološkim postajama DHMZ-a puhati vjetar, biti temperatura, relativna vlažnost i tlak zraka, te još neki mjereni i motreni meteorološki elementi može se pratiti u HRT METEO aplikaciji za pametne mobilne telefone, u kojoj se nalaze i aktualne vremenske prognoze za 55 mjesta u Hrvatskoj, te dodatna 44 grada u Europi i 33 u svijetu, te prognoze po područjima i posebne za nautičare. A zbog raznolikih meteoroloških uvjeta od pomoći mogu biti i uvijek aktualne prometne informacije HAK-a, ne samo za kopno, nego i za more. A tu su i web kamere.





Subota: na kopnu česta magla, na moru jugo, kiša

U subotu će u istočnoj Hrvatskoj magla biti češća u zapadnijim krajevima, dok ponegdje u Podunavlju zbog jugoistočnjaka neće ni nastati. Uz barem djelomice sunčano vrijeme najniža će temperatura biti od 3 do 6 °C, a najviša od 12 do 17 °C, ovisno o dugotrajnosti magle.

Magla će još češća i dugotrajnija biti u središnjoj Hrvatskoj, pa će i poslijepodnevna temperatura biti niža nego na istoku, ali i dalje viša od prosječne za ovo doba godine, baš kao i najniža tijekom noći i jutra. Naravno, to ne znači da mjestimice pri tlu nije moguć slab mraz.

Isto vrijedi i za gorje i unutrašnjost Istre, gdje je i u petak ujutro pri tlu bilo “blagih minusa” – primjerice -1 °C u Pazinu i Ogulinu – iako će najniža temperatura na 2 metra visine u subotu biti uglavnom od 3 do 5 °C. Na sjevernom Jadranu od 10 do 13 °C, a poslijepodne najviša od 14 do 18 °C, u gorju od 11 do 13 °C. Osim promjenjive naoblake, bit će i povremene mjestimične kiše, ali vjerojatno će znatno većih nevolja biti zbog često jakog juga, na otvorenome i olujnog, uz koje će more biti i valovito.

Na srednjem Jadranu ponegdje vjerojatno i jače valovito. Uz jugo, promjenjivu naoblaku i mjestimičnu kišu dnevni će hod temperature uz more biti malo izražen – uglavnom od 12 do 19 °C, a u unutrašnjosti Dalmacije će nakon mjestimice maglovitog jutra s 5 do 8 °C – porasti do oko 17 °C.

I na jugu Hrvatske će biti i jakog juga i valovitog mora, a i sunčanih razdoblja i povremene mjestimične kiše, uz temperaturu za studeni relativno visoku.

I dalje relativno toplo: ušteda na grijanju, ali smeta kolinju

Iznadprosječna će se toplina nastaviti i sljedećih dana, u unutrašnjosti većinom maglovitih, barem ujutro. Kiše će biti uglavnom u južnijim krajevima, osobito u nedjelju, a iz niskih oblaka i ponegdje guste magle vjerojatno i izmaglice i rosulje, osobito u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Sredinom sljedećega tjedna sve je veća vjerojatnost ponovne kiše diljem unutrašnjosti, a i Jadrana, gdje je mjestimice moguća već do kraja utorka. A budući da će kiša povremeno i ponegdje padati i u nastavku ovoga tjedna – ponedjeljak će vjerojatno biti jedan od rijetkih dana ovoga studenoga diljem Jadrana bez kiše. I to uz prolaznu buru, uglavnom umjerenu, podno Velebita i jaku. No znatno veće nevolje prouzročit će jugo, i visoki valovi – i to ne samo u subotu, nego i u nedjelju, kada će se nastaviti teškoće u pomorskom prometu, osobito na srednjem i južnom Jadranu.