METEOROLOZI UPOZORAVAJU: Pravi val hladnoće tek stiže! HZJZ izdao preporuke za građane

Ako ste mislili da je prava zima stigla onda ćete se razočarati jer Hrvatsku tek čekaju iznimno hladni dani, najhladniji ove zime.

“U najhladnijem smo razdoblju dosadašnjeg dijela zime. Sunce kada se i ukaže, bude zubato, tu i tamo padne malo snijega”, rekao je Izidor Pelajić na Dnevniku HRT-a.

“Jutarnja temperatura zraka na kopnu je između -10 i -5°C, u gorju i niža, dnevna svega oko 0°C, a jutarnjih minusa ima i na Jadranu. Povremeni sjeverac i bura pojačavaju dojam hladnoće. Bez znatnije promjene – uglavnom u nedjelju uz mjestimične oborine – bit će do utorka, kada slijedi zatopljenje s jugozapadnjakom i češćim oborinama, osobito u južnijim krajevima unutrašnjosti i na Jadranu, gdje će južina biti još izraženija”, dodao je Pelajić.

I u subotu razmjerno hladno, na Jadranu sunčano, uz buru, na kopnu oblačnije, uz mogućnosti snijega. U subotu u Slavoniji, Baranji i Srijemu tijekom izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja povremeno može pasti malo snijega. Dojam hladnoće pojačavat će ponegdje umjeren sjeverozapadnjak uz najnižu temperaturu i do -7°C, a najvišu tek oko 0°C.

Podjednako promjenjivo i u središnjoj Hrvatskoj, također uz lokalnu mogućnost kratkotrajnog snijega. Umjeren sjeverac puhat će uz Dravu, a drugdje vjetar većinom slab, pa i na Banovini, gdje će ujutro temperatura opet pasti do oko -7°C.









U oblačnijem gorju povremeno slab snijeg, dok će na sjevernom Jadranu biti često i pretežno vedro te vjetrovito. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima, zbog koje će more biti valovito. Jutarnja temperatura u gorju od -11 do -8°C, u unutrašnjosti Istre oko -6°C, a uz more od -1 do 4°C. Poslijepodne od 4 do 8°C, u gorju oko -2°C.

Hladno, vjetrovito i valovito bit će u Dalmaciji, uz umjerenu i jaku buru te valovito, prema otvorenom moguće i jače valovito more. Jutarnji “minusi” bit će izraženiji u unutrašnjosti, gdje će najviša temperatura biti između 0 i 3°C, duž obale od 5 do 8°C.

I na najsunčanijem krajnjem jugu Hrvatske bit će podjednako razmjerno hladno, uz dnevnu temperaturu oko 7°C, te uz olujne udare bure.









Idućih dana na kopnu hladnije, osobito u gorju, gdje će se ujutro temperatura spuštati i do -13°C, danju većinom oko 0°C. Često će biti djelomice sunčano, a s više oblaka povremeno može pasti i još malo snijega, uglavnom u gorju, i to osobito u nedjelju. U utorak će zapuhati jugozapadni vjetar koji najavljuje zatopljenje sredinom tjedna.

Na Jadranu u nedjelju promjenjivo, uz mjestimičnu susnježicu, posebice na sjevernom dijelu, a prema otvorenome moru izglednija je kiša i umjeren jugozapadnjak. U ponedjeljak sunčanije i stabilnije te i dalje razmjerno hladno, ponegdje dodatno ujutro uz umjerenu buru, danju sjeverozapadnjak, a vjetar će u utorak okrenuti na umjeren jugozapadni, s kojim će malo zatopliti, prognozirao je za HRT Izidor Pelajić.

Posebno je važno znati kakva je situacija na potresom pogođenom području s obzirom na to da još uvijek velik broj ljudi živi u neadekvatnim uvjetima. Sve iduće dane i tamo će biti jako hladno, možda i hladnije od prosjeka zemlje.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke kako se ponašati za vrijeme ledenog vala.









“Hladni valovi koje karakterizira pad temperature na određenom području u određenom vremenskom razdoblju uobičajena su pojava tijekom zimskih mjeseci te kao takvi mogu imati štetne posljedice po ljudsko zdravlje. Dok će se zdrava populacija srednje životne dobi lakše prilagoditi novonastalim vremenskim uvjetima, kronični bolesnici s kardiovaskularnim bolestima i bolestima dišnog sustava te osobe starije i mlađe životne dobi teže će podnositi niske temperature.

Skupini ozljeda hladnoćom pripadaju sniženje tjelesne temperature (hipotermija) i žarišne ozljede mekih tkiva uzrokovane smrzavanjem (smrzotina) ili bez smrzavanja (ozebline, rovovsko stopalo i promrzline). Podložnost navedenim ozljedama je povećana u stanjima iscrpljenosti, izgladnjelosti, dehidracije, hipoksije i dodira s vlagom ili metalom. U osobitoj su opasnosti od ovakvih ozljeda osobe pod utjecajem droga ili alkohola.

Izbjegavajte izlazak u jutarnje ili noćne sate kada su temperature najniže. Nemojte zanemarivati osjećaj hladnoće i drhtavicu koji upozoravaju na potrebu da se prekine boravak na hladnoći. Također izbjegavajte sve aktivnosti koje mogu uzrokovati brzo umaranje i izazvati ubrzano disanje pri niskim temperaturama. Ako vam grijanje nije dostupno, kao privremeno rješenje možete provoditi vrijeme u trgovačkim centrima.

Ako ne možete izbjeći izlazak na hladnoću, zaštitite glavu kapom, jer se 30% topline gubi iz područja glave. Ruke zaštitite rukavicama te prekrijte usta šalom kako biste spriječili izravno udisanje hladnog zraka. Lice i usnice zaštitite kremom i balzamom za usnice.

Odjenite više slojeva tople, ne preuske odjeće po mogućnosti od materijala koji zadržavaju toplinu (vuna, polipropilen, svila). Vanjski dio odjeće (kaput, jakna) treba biti nepropustan za vjetar i vlagu. Izuzetno je važna obuća otporna na vlagu. Izbjegavajte neudobnu obuću visokih potpetica radi smanjenja rizika od pada i ozljeda.

Starije osobe, osobito kronični bolesnici, zimi trebaju paziti na elemente koji im pogoršavaju teškoće. U hladnim mjesecima održavajte redoviti kontakt sa starijim osobama i osigurajte da uvijek uza sebe imaju osobne podatke, ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona.

U slučaju pojave početnih simptoma hipotermije ili ozeblina (trnci u prstima, smanjen osjet prstiju uz blijedu kožu, ponekad i bol) potrebno je u što kraćem roku potražiti zagrijani prostor, skinuti vlažnu odjeću, pothlađenu osobu postupno ugrijavati zamatanjem u deke, ali nikako ne izlagati direktnom izvoru topline. Preporučuje se konzumirati tople bezalkoholne napitke (čaj, juhe) te potražiti stručnu medicinsku pomoć kod nadležnog liječnika”, stoji u preporukama HZJZ-a.

Idući dani mogli bi uzrokovati probleme u prometu jer se očekuje dosta poledice na cestama.

“S obzirom na vremenske prilike, prianjanje pneumatika na podlogu je znatno otežano, produžava se zaustavni put prilikom kočenja, odnosno na takvom kolniku vrlo lako može doći od gubitka kontrole nad vozilom i slijetanja vozila s kolnika ili prelaska na dio kolnika za suprotni smjer i sudara s nadolazećim vozilima.

Jednako tako, potrebno je voditi računa i o velikim temperaturnim razlikama između dnevnih i noćnih temperatura kada je kolnik hladniji, odnosno temperaturnim razlikama u različitim regijama kroz koje vozači prolaze”, upozorava policija.

Također, upozoravaju vozače na obavezno korištenje zimske opreme na vozilima u razdoblju od 15. studenog 2020. do 15. travnja 2021. godine.