MESIĆ ZAPRIJETIO KOLINDI! Kandidirat će se za predsjednika! Nećete vjerovati što se krije u pozadini te najave

Još jedan bivši političar najavio je angažman.

Stipe Mesić, Zoran Milanović, Ivo Josipović, Tomislav Karamarko, kada se sva ova imena stave na popis na prvu, čovjek bi pomislio da je riječ o bivšim političarima koji su svoj danak u političkoj areni dali, a kako su ravnali državom i funkcijama koje su obnašali možda ponajbolje ocrtava vojska onih koji su u posljednja dva desetljeća svoje bolje sutra odlučili potražiti u svijetu u kojem partijska iskaznica nije ujedno i ulaznica i karta za uspjeh. Dok mladi odlaze, a ovo malo sirotinje što je ostalo na hrvatskom tlu pokušava skrpati kraj s krajem svi ovi bivši političari što izravno, što manje izravno najavljuju povratak u političku arenu, jer eto kao misle da ih je valjda netko željan i da su baš oni ti koji su najbolje što se hrvatskoj državi dogodilo. Bivši predsjednik, koji je donedavno stolovao i u basnoslovno plaćanom Uredu bivšeg predsjednika Stipe Mesić najavio je da razmišlja o trećoj kandidaturi za Pantovčak, i to nakon što je u dva mandata rukovodio državom. Otkrio je to hrvatskoj javnosti gostujući na N1 televiziji.

“Znate, ni ja se još nisam odlučio, postoje tu razne mogućnosti. Mene obilaze mnoge grupe, mnogi pojedinci, pošto bih ja imao formalno pravo se kandidirati, ali slušajte, ne znam još. Razmišljam, više sam trenutno bliže tome da neću, nego da hoću. Obilaze me ljudi koji predstavljaju autoritete u ovoj zemlji”, rekao je Mesić.Inače, kao što je poznato Mesić je bio drugi izabrani predsjednik Hrvatske, a prvi mandat startao mu je 18.veljače 2000.godine, nakon što je u drugom krugu predsjedničkih izbora poentirao nad Draženom Budišom, bila je to pobjeda koju su mnogi okarakterizirali kao neočekivano, a taktika se temeljila na kritiziranju pokojnog predsjednika Tuđmana. Mesićev mandat obilježilo je umirovljenje hrvatskih generala koji su otvorenim pismom uputili kritike na račun tadašnjeg državnog rukovodstva, a osim toga Židovima se u izraelskom parlamentu ispričao za ustaške zločine provedene nad njima, nakon toga zasjeda još jednom u predsjdedničku fotelju pobjeđujući bivšu premijerku Kosor koja je tada bila HDZ-ova kandidatkinja.

Ono što je uslijedilo uoči ove posljednje najave za kandidaturu može se okarakterizirati kao izrazito intrigantna priča. Naime, nazodrni odbor Ingre nedavno je s pozicije predsjednika tog tijela razriješio upravo Mesića, a novim predsjednikom NO imenovao Davora Šterna, dok je za novog trećeg člana Uprave te građevinske tvrtke imenovan Dinko Pejaković,”Nadzorni odbor Ingre jednoglasno je donio odluku o razrješenju Stjepana Mesića s mjesta predsjednika Nadzornog odbora društva. Za predsjednika Nadzornog odbora društva imenovan je Davor Štern, a za zamjenika predsjednika imenovan je Mladen Markač”, objavili su prije nekoliko tjedana iz Ingre, ali premda je uklonjen s pozicije predsjednika, bivši je predsjednik ostao član NO Ingre, riječ je o tijelu kojim rukovodi od 2010.godine, i u koje je ponovno bio imenovan na glavnoj skupštini tvrtke održanoj lani, sredinom lipnja. U djelu medija, tvrdilo se kako je pozadina tih smjena i imenovanja koja su se odvila u Ingri neformalna, potencijalna želja Grada Zagreba da preuzme dvoranu Arena Zagreb, prije no što istekne ugovor o javno-privatnom partnerstvu između Grada, i Vlade s tom tvrtkom, a koji je potpisan na period do 2036.godine. inače, i nekoliko mjeseci ranije Mesić je prilično živo najavljivao svoju potencijalnu kandidaturu za predsjednika Republike, koja je u teoriji moguća. Kako je tada kazao neki ljudi kandidaturu mu predlažu pogotovo s obzirom na njegovo odlično zdravstveno stanje.

”Mogu se kandidirati jer sam prvi put izabran u polupredsjedničkom sustavu, a sada smo u parlamentarnom”, poručio je Mesić prilikom gostovanja na RTL-u kada je kritizirao predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.

”Njezina izmještanja Ureda po županijama nemaju nikakva smisla. Shvatio bih da otputuje na nekoliko dana u Dubrovnik ili neki drugi grad, ali ovo što radi isključivo je dio njezine izborne kampanje. Osim toga, nije trebala podržati referendum Narod odlučuje, koji ima neka solidna rješenja, ali u suštini je retrogradan”, naveo je Mesić. Stabilan je Mesić po svemu sudeći zdravstveno pa za njega ne treba strahovati baš kao što niti on sam ne mora strahovati od institucija, kada su u pitanju afere koje se oko njega vuku godinama.

Njegovo ime nedavno je spominjao povjesničar Ivo Lučić tvrdeći prilikom gostovanja u Otvorenom da je riječ o tajnom haškom svjedoku. Emisija se inače emitirala prilikom presude generalima Praljku i ostalima, zbog čega se i Mesić našao u fokusu. Tada je i sam Mesić zatražio zaštitu tvrdeći da mu ispred kuće hodaju nepoznati ljudi s oružjem.

Inače, zanimljivo je kako se o Mesiću uvijek raspravlja iz ideološke dimenzije, dok se u drugi plan stavljaju afere koje je za sobom ostavio. O njima se rijetko, ili gotovo nikada ne progovara, a bilo ih je toliko da bi mu prosječan političar uistinu mogao zavidjeti.

Prva ozbiljna afera koja je načela mit o Mesiću jest Afera Patria, koja ne samo da je otvorila pitanje političke vjerodostojnosti bivšeg predsjednika nego je s njega skinula pozlatu koju si je osigurao zahvaljujući podršci brojnih, kako se to kod nas voli reći, “svojih” medija. Zahvaljujući tim i takvim medijima, hrvatska javnost nikada nije doznala tko je i kako financirao prvu Mesićevu izbornu pobjedu, ne tako davne 2000. godine. Nakon što je kraju priveo drugi mandat, bivši novinar i blizak mu prijatelj Andrej Maksimović Maks javno je potvrdio kako je osobno nosio novac koji je za Mesićevu kampanju donirao Hrvoje Petrač, a koji je u to doba već bio pod istragom Državnog odvjetništva.

Mesić je te prozivke demantirao tvrdeći da s Petračem nema nikakve veze. Ipak, iz nekih medijskih pisanja dalo bi se postaviti pitanje je li možda Stipe lagao ili samo nije govorio istinu? Naime, po medijima se pisalo kako postoje svjedoci koji su u Bosanskoj ulici u Zagrebu viđali Mesića, Petrača i Zagorca. Hrabri pojedinci s vremena na vrijeme u medijima su govorili kako je Mesića financiralo albansko podzemlje, a koliko istine u tome ima, dakako, morale bi utvrditi uspavane hrvatske institucije. A iste te institucije mogle bi se primjerice pozabaviti i Mesićevim vezama s Fikretom Abdićem čiji mu je brat, prema kazivanju Jure Klarića, također financijer. Javno i ozbiljno Stipu Mesića povezivalo se s aferama u INA-i. Sumnjalo se tako u njegovu moguću povezanost s međunarodnim krijumčarenjem nafte preko ove kompanije, i to zbog njegovih političko-prijateljskih veza s Muammarom Gaddafijem, Basharom al-Assadom te Saddamom Husseinom.

“Piramida kriminala u INA-i vodi prema Pantovčaku”, svojedobno je kazivala zviždačica iz te kompanije Vesna Balenović. Mesić se spominjao i u slučaju Geotehnika pa se tako kazivalo da su Mesić, Željko Dobranović i bivši ministar pravosuđa Ivan Šimonović u tajnosti vodili naplatu dugova ovoj tvrtki, koje su imale države poput Sudana i Iraka. Mesićeva uloga u toj aferi, kao i u mnogim drugima nikada nije do kraja razriješena. Spominjala se, dakako, vrlo diskretno i njegova veza s Dosjeom Villach, odnosno tajnim računima u Villachu, na koje su novac za potrebe Hrvatske uplaćivali iseljenici. Iseljenik Radovan Smokvina ozbiljno se pozabavio tim slučajem pa se tako govorkalo da je Mesić time vratio neke usluge prijatelju Hrvoju Šariniću koji je zbog iste te afere bio pod istragom.

Afera koja se nije uspjela zataškati jest kupnja luksuznog stana pri kraju drugoga mandata. Mesić je naime kupio dva luksuzna stana u Zagrebu, od 156 kvadrata vrijedna 260 tisuća eura. Otkuda mu novac za tu nekretninu, pitanje je koje se u javnosti nametnulo, a on se potom pravdao kako mu je novac za stan donirao prijatelj. Javnost doduše nikada nije saznala o kojem je točno velikodušnom prijatelju riječ. No, prema pisanju portala tjedno.hr, Mesićevi pomagači u financijskom transferu prilikom kupnje nekretnine jesu kontroverzni hercegovački kraljevi mesa, Lijanovići.

Njihovo prijateljstvo također nije slučajno jer je bivši predsjednik mesnoj industriji Lijanović omogućio ekspanziju na arapsko tržište gdje je ova tvrtka prodavala svoje proizvode. Sve to realizirano je uz Mesićevo posredovanje. Za kontakte u arapskim zemljama iskoristio je prijateljstvo s libijskim diktatorom Gaddafijem. Da bi se Lijanovići odužili bivšem predsjedniku za poslovnu ekspanziju, odlučili su pokriti njegove investicije vezane uz kupnju stana. Dodajmo da se kao jedan od financijera Mesićeve kampanje spominje i kontroverzni velikogorički tajkun Željko Žužić. Unatoč respektabilnom popisu afera, Stipe Mesić spada u skupinu onih kojima se institucije nikada nisu ozbiljno pozabavile pa stoga i sada bez straha može razmatrati opciju o kandidaturi za predsjednika.