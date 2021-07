MESIĆ TVRDI DA ĆE SE TITOV TRG KAD TAD VRATIT U ZAGREB: ‘On je najveći politički genije kojeg je naša mala zemlja dala, a izjednačavati Bleiburg i Jasenovac je idiotizam’

Autor: Dnevno

Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao dnevno političke teme.

Mesić se nada da će u Zagrebu poslije sitnih će doći i krupne ribe, no da “to nije dokaz da naša država funkcionira kao pravna država jer da je tako, davno bi se kod prvih naznaka korupcije država i institucije uključile i vjerojatno do tolikog intenziteta korupcije ne bi došlo”.

Što se tiče samog Milana Bandića, smatra da dokle god su njegovi glasovi bili potrebni saborskoj većini njega nitko nije dirao.

“Da je ostao živ, da je ovisilo o njegovim žetončićima, vjerojatno ne bi bio uhićen”, rekao je Mesić dodavši kako je ovo dokaz da je Zagrebom vladala zločinačka organizacija.

Glas koncila i HRT

“S HRT-om se dugo nešto događa, ona mi više izgled kao da je uređuju urednici Glasa Koncila. Oni se predstavljaju tako skrušeno, kao veliki vjernici, a takve su im i emisije. A vidjeli ste o čemu se radi – trebalo je vremena da se institucije uključe i počnu raditi svoj posao”, rekao je Mesić.

Napominje kako su se u Zagrebu Uprava grada i grad promijenili i vjeruje da će biti političke volje da se stvari izvedu na čistac.

“Kada se Možemo pojavio, vidio sam da se nešto događa. Njihove su me prve akcije oduševile, imale su smisla i bile su poruka. Vjerujem da je kamen koji je bačen u vodu napravio valove koji se još šire i da Hrvatska još nije svjesna što je dobila s grupom Možemo i njihovim istomišljenicima. Vjerujem da će ovo u budućnosti Hrvatske imati veliku ulogu. Ovi ljudi, prvoborci, intelektualci koji znaju što hoće, što neće i što je u Hrvatskoj loše, oni će biti nova snaga koja će Hrvatsku povesti prema Europi, svijetu i demokraciji”, smatra Mesić uz napomenu kako će sve ovisiti o tome koliko će biti uspješni u Zagrebu.

Stranka optužena za kriminal

Dodaje da je društvo premreženo korupcijom.









“Ako je jedna stranka optužena za kriminal i ona je najpopularnija – o čemu se tu radi? Društvene strukture su korumpirane i zato su rezultati takvi. Javnost mora shvatiti da država mora profunkcionirati kao pravna, a sudstvo je na nivou koji možemo usporediti s najneorganiziranijim društvima. Kada se pojavljuje prijedlog za predsjednicu Vrhovnog suda, osoba koja je kompetentna, koja bi garantirala određene promjene u sudstvu, ona je na brutalan način spriječena da se pojavi na sudu”, rekao je Mesić.

Komentirao je i predsjednika Zorana Milanovića.

“Svatko ima svoj stil i svakako je teško stil promijeniti. Smatrao sam da ja moram raditi ono što mi Ustav nalaže, ali moram shvatiti i ono što mi čini okruženje. Tražio sam način za komunikaciju sa Saborom i Vladom, a to je da jedan mjesec ručak bude kod mene, jedan kod predsjednika Vlade, a jedan kod predsjednika Sabora. Oko Bosne i Hercegovine se ne slažem s Milanovićem, ali u 90 posto drugih stvari je dobar”, rekao je Mesić.

NDH i ustaški zločini

Pohvalio je dolazak premijera Andreja Plenkovića za dolazak na Dan antifašističke borbe u Brezovicu,”jer se ova generacija mora riješiti balasta NDH i ustaških zločina”.









Dodaje kako su govori bili dobri, jer r ečeno je da ne treba isticati da su nas partizani izveli na pobjedničku stranu, nego da su bili na pravoj strani, pa makar i da su izgubili.

Rekao je da bi volio da se u Zagrebu vrati Trg maršala Tita.

“On će se vratiti prije ili kasnije, on je najveći politički genije kojeg je naša mala zemlja dala. Budimo objektivni, na pogreb Franje Tuđmana je došao samo jedan državni predstavnik, a Titu je na pogreb došlo 150 kraljeva, prinčeva, predsjednika…”, objasnio je.

Mnogi bolno doživljavaju obračune s neistomišljenicima nakon oformljenja Jugoslavije.

“Tito je čuo da je bilo retorzije, no izjednačavati Bleiburg i Jasenovac je idiotizam. U Jasenovcu se ubijalo četiri godine one koji nisu ništa krivi – samo su različiti. U Bleiburgu se predala kvinslinška vojska i svi civili su odmah isključeni i poslani kući. Kvinslinška vojska je kapitulirala. Kada je Tito saznao za ubojstva, tražio je da se krivce šalje u njihova odredišta gdje trebaju biti suđeni. Tito je saznao da ima retorzije. Ne kažem da je u redu što je retozrije bilo, no jasno mi je da je nakon četiri godine ubijanja do nje došlo”, rekao je Mesić.

“Titovo mjesto u povijesti Hrvatske i svijeta ne može promijeniti neki gelipter koji kaže da je to četvrti zločinac svijeta. Vlada plaća geliptere koji kažu da je Jasenovac radio nakon Drugog svjetskog rata. Taj se prostor nakon rata čistio”, dodao je.

“Europa bez lidera”

Zalaže se i za zabranu ustaških simbola.

“Važno je da Plenković ima dovoljno pameti, a trebao bi imati, da jednom to završi. Zamislite da u Njemačkoj netko krene problematizirati tematiku vezanu za naciste. No Nijemci su doživjeli katarzu, a Francuska i Njemačka prednjače u demokratizaciji i europeizaciji”, rekao je Mesić.

Smatra kako Europa danas nema lidera i da je vođena činovnički.

Udružena Europa je milenijski projekt i moramo biti zahvalni onima koji su bili tako dalekovidni da stvore udruženu Europu, no moramo biti svjesni i da ima onih koji žele u svojim malim državama biti veliki. Neki računaju da će se Unija raspasti, ali to su besmislice. Problem Srbije je što nije doživjela katarzu. Mnogi se vraćaju na Miloševića i njegovu politiku”, zaključio je Mesić.