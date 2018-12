MESIĆ PORUČIO: ‘Da vidi svoje spomenike i Tuđman bi ih zaobilazio’

Autor: Dnevno.hr

Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić u emisiji N1 uživo je komentirao otkrivanje spomenika prvom predsjedniku Franji Tuđmanuodlazak savjetnika predsjednice, Vlade Galića.

“Ja smatram da prije svega savjetnici predsjednika ili predsjednice moraju biti ljudi od formata koji pokrivaju određeni resor, a kod savjetnika za obranu nisam vidio da je on negdje strateg koji može pomoći predsjednici da zauzme stav oko obrane i strategije. Mislim da on na to mjesto nije trebao niti doći, već netko tko se se bavi strategijom. Sada je prilika da predsjednica dođe do takve osobe”, rekao je Mesić.

mesić smatra da se afera treba završiti, a njezin kraj ne predviđa.

“Moralo bi se to dogoditi, ako ova vlast misli funkcionirati po zakonu i Ustavu. Ova afera previše dira u mnoge segmente države i to se mora do kraja razriješiti, ne smije ostati ništa nepoznatoga. Određeni ljudi na vlasti umiješani su u aferu, a jedini način da se izađe iz afere je da određeni ljudi izađu iz političkog prostora u kojem se nalaze”, kaže Mesić.

“Ne bih htio biti prorok, ali se slažem s premijerom da to do kraja treba razriješiti”, dodao je.

Stjepan Mesić nije bio pozvan na otkrivanje spomenika, a istaknuo je da ne bi došao i da je dobio poziv.

“Ja sam dosta plašljiv čovjek, a pogotovo navečer. Pitanje je bi li ja izdržao gledajući taj spomenik. Da vidi svoje spomenike i Tuđman bi ih zaobilazio”, rekao je Mesić.

“Dobro je da se predsjedniku Tuđmanu podigne spomenik, ali je trebalo više kreativnosti, pa i, ako treba, i raspisati međunardoni natječaj”, komentirao je.

“Pogledajte spomenike koje su mu dignuli, pa da to predsjednik Tuđman vidi, mislim da bi i on svaki taj spomenik zaobilazio. U svakom slučaju ja ću taj spomenik zaobilaziti.”, zaključio je.