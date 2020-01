Mesić otkrio kako su on i Sanader spašavali Kolindu: ‘Imali smo džentlmenski dogovor nas dvojica’

Autor: Dnevno

Stjepan Mesić, bivši premijer, predsjednik Sabora, predsjednik Hrvatske, posljednji predsjednik Predsjedništva Jugoslavije u Pressingu na N1 komentirao je izbornu pobjedu Zorana Milanovića u Hrvatskoj. Ranije je govorio da bi se i on sam mogao kandidirati, ali je odustao od toga – jer kako je rekao, osjećao je da je prestar.

“Ja sam mogao ići u još jedan mandat. U mome prvom mandatu promijenjen je hrvatski Ustav, bili smo u polupredsjedničkom sustavu. Najavio sam u kampanji da ćemo da uvedemo parlamentarni sustav, išli smo na izmjenu. Ovaj prvi se onda ne računa, jer je po drugim Ustavu. Nisam išao – jer sam mislio da sam star, ali sada vidim da se moglo još”, rekao je.

“Bilo je 11 kandidata, ako ne bih pobijedio – bio bih u sredini. Kada idem u izbore – pobijedim”, poručio je.

Mesić je rekao da Zoran Milanović nije imao dileme da će pobijediti.

A je li Hrvatska dobila normalnog predsjednika? Grabar Kitarović je Mesić čak pred izbore usporedio s Nives Celzijus.

“Nenormalno je bilo to da je ona vulgarizirala i estradizirala funkciju predsjednika. Ona je estradno vladala, to je imalo odraza i na ozbiljnost te funkcije. Došlo je do zasićenja, karikaturalizacije, građani su željeli promjenu. Ako neko previše naginje estradi, ako pjeva, ako gleda kako će se oblačiti, a ne sadržaj kako se radi – onda to nije uvredljivo za Nives Celzijus, ona je zgodna žena, dobro pjeva i dobro se oblači”, naveo je Mesić za N1.

“Milanović, normalan predsjednik – to je veliki kompliment. Kada sam ja izabran na mjesto premijera, na mjesto Ante Milovića, njegova šefica ureda ga je pitala – ‘ti si Slavonac, ti znaš nešto više o Mesiću, daj mi reci kakav je on’. On je rekao ‘mogu ti samo jedno reći – on je normalan’. Rekao sam mu da mi je dao najveći kompliment. Treba biti normalan bez obzira na kojoj ste funkciji”, poručio je Mesić.

Mesić je inače prvi čuo Kolindu Grabar Kitarović kako je rekla da bi se rado kandidirala za predsjednicu.

“Bila je to jedna predigra. U administraciji Ministarstva vanjskih poslova ona je radila. Sanader kao premijer ju je doveo za ministricu za europske integracije. Vrh HDZ-a nije bio zadovoljan s njenim radom, bilo je gafova. Od njega su tražili da ne bude ministrica. On joj je to i rekao, ali joj je dao nagradu, poslao je na listu u Rijeku. Ona tamo nije prošla. Onda sam ja pitao Sandera – šta ćeš s njom. Rekao je da će je vratiti u administraciju. Rekao sam mu – jesi li vidio određene simpatije koje prema njoj ima Bush. Hajde da je pošaljemo u Ameriku. On je rekao ok – ali preko moje kvote, imali smo džentlmenski dogovor nas dvojica. Bio je autoritet tada. Složio se, i ja sam se složio. Otišla je za ambasadoricu, u dogovoru sa NATO paktom je napustila ambasadu i javila se iz Brisela – da je izabrala na jedno mjesto i mi nismo dugo imali ambasadora na tom mjestu”, ispričao je u Pressingu Mesić.

Hoće li će Zoran Milanović biti pametniji predsjednik države, pitali su Mesića.

“Ima iskustvo, znanje, a pametan čovjek uči i iz tuđeg iskustva. Sve se skupilo i mislim da će biti dobar predsjednik”, odgovorio je.

Koji su to bili ključni momenti za pobjedu na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj?

“Puno toga je odlučivalo. Najvažnija stvar je bila da je Milanović dobro nastupao, uvjerljiv je bio, argumentiran i da su to građani prepoznali. Imao je nekoliko problema kao premijer koje je prevladao i to su građani prepoznali. U HDZ-u je došlo do previranja, pojavio se doktor Škoro, koji je bio već u politici. Imao je iskustva, bio je u Saboru, bio je generalni konzul u Mađarskoj, doktorirao je, ima firmu. Rekao sam – o njemu će se još govoriti”, ocijenio je Mesić.