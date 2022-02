MESIĆ O RAZLAZU S MILANOVIĆEM ZBOG ‘GRAĐANSKE BiH’: ‘On ima svoj pogled na stvari, a ja svoj. I ne slažemo se. Konačan sud o njemu dat će povijest’

Autor: Eduard Petranović

“Građanska BiH, takva kako se zamišlja, ne da nije moguća, nego nije u interesu Hrvatske“, poručio je predsjednik Zoran Milanović koncem prošlog tjedna. Ne iznenađuje takav njegov stav, koliko činjenica da oko ovog pitanja ni malo ne sluša svog prethodnika Stjepana Mesića čije mišljenje inače voli čuti. No, sad je Milanović otišao toliko daleko da je pomalo posprdno rekao da se za takozvani model “građanske BiH” iz hrvatskog političkog i javnog prostora zalažu još samo gospodin Mesić i politička platforma Možemo!

Mesić za naš portal nije htio komentirati izjavu Milanovića, no zato nam je iznio svoje viđenje o tome kakva je budućnost Hrvata u BiH te može li ovakva BiH opstati i prosperirati?

“Nema nikakve potrebe da komentiram navedene izjave predsjednika Milanovića. On ima svoj pogled na stvari, a ja svoj. I ne slažemo se. Napokon, to je i sam rekao. O budućnosti Hrvata u BiH može se razgovarati samo u sklopu razgovora o budućnosti države Bosne i Hercegovine. Sve drugo je voda na mlin onima koji bilo javno, bilo tajno priželjkuju raspad BiH, ili koji na tome u najmanju ruku svojim nečinjenjem dosljedno rade. Da mislim kako ovakva BiH može opstati i kako svim svojim građanima može pružiti onakav života kakvoga zaslužuju, ne bih – zajedno s Bogićem Bogićevićem i Vasilom Tupurkovskim – ni pokretao inicijativu pod imenom Apel za spas BiH.”

Podmetnuta Miloševićeva izjava izvučena je iz konteksta

Komentirao za naš portal bivši predsjednik i situaciju u kojoj je hrvatski političar iz BiH Slaven Raguž u televizijskoj emisiji pročitao bošnjačkim političarima, Dževadu Adžemu iz Demokratske Fronte i Ramizu Salkiću iz SDA, izjavu Slobodana Miloševića iz 89. godine (“Mi inzistiramo da se u centar političkog sustava stavi čovjek i građanin, a ne pripadnik pojedine nacionalnosti”). Oni su se Miloševićevim riječima složili i pohvalili ih, dakako ne znajući o čijoj se izjavi radi, a još su i dodali da je to ideja građanske Bosne za kakvu se zalažu.

“To je primjer najjeftinije demagogije i populizma. Ako postoji neka izjava Slobodana Miloševića s kojom se čovjek može složiti, naglašavam riječ je o jednoj izjavi, istrgnutoj iz tko zna kakvoga konteksta, to nikako ne znači da se slažete s politikom Slobodana Miloševića. U tu, kao, zamku loviti one koji zagovaraju transformaciju tzv. daytonske BiH u građansku državu, bijedan je pokušaj diskreditiranja same ideje u nedostatku ikakvog spomena vrijednog argumenta koji bi joj se mogao suprotstaviti. A likovanje medija u Hrvatskoj zbog toga što je time, podmeću oni, razotkrivena prava platforma zagovaratelja građanskog društva, strašan je pokazatelj ponora u koji je palo nekada cijenjeno novinarstvo. I nije to, nažalost, slučaj samo u Hrvatskoj. To je globalna pojava.

Konačan sud o Milanoviću dat će povijest

Za kraj, upitali smo Mesića je predsjednik Zoran Milanović štetan za hrvatsku vanjsku politiku.

“O djelovanju svake osobe na visokoj dužnosti, pa i na onoj predsjednika Republike, konačan sud dat će povijest. To vrijedi za sve one koji su se izmijenili na položaju predsjednika Republike, pa tako i za mene, ali i za Zorana Milanovića.