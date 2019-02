MESIĆ ČESTITAO PUPOVČEVOM TJEDNIKU: ‘Novosti su rijetka svijetla pojava’

Autor: dnevno.hr

Povodom izlaska tisućitog broja tjednika Novosti, kojega izdaje Srpsko narodno vijeće Milorada Pupovca, u javni je prostor dospjela čestitka bivšeg predsjednika Stipe Mesića koju prenosimo u potpunosti:

“Tjednik Novosti jedna je od rijetkih svijetlih pojava na medijskoj sceni Hrvatske, zasjenjenoj sve više crnilom što je preplavljuje iz krugova ekstremne, nerijetko otvoreno neoustaške desnice i povijesnih revizionista. Tekstovi u Novostima, kao i grafička oprema, ne moraju se uvijek svakome svidjeti, ponekada se ni meni ne sviđaju, ali ne može im se poreći aktualnost, britkost, cjelovitost, ozbiljnost i utemeljenost. To vrijedi i za one satiričnog karaktera koji Novostima daju dodatnu, prepoznatljivu dimenziju. Uredništvo je uspjelo okupiti respektabilnu ekipu koja iz broja u broj odgovorno radi svoj posao u službi onoga što i jest osnovni zadatak i cilj novinarstva, a to je informiranje – bez pristranosti.

Novosti, kao samostalni srpski tjednik, ne zanemaruju ni specifične potrebe pripadnika srpske manjine u Hrvatskoj. A to što se bave i drugim pitanjima, osim onim manjinskima, samo govori o posve ispravnoj orijentaciji izdavača, Srpskog narodnog vijeća, urednika i suradnika, naime da zainteresiranim čitateljima, bez obzira na to koje su oni nacije, ponude novinu kojoj se može vjerovati i u kojoj se često nađu relevantne informacije, što u većini drugih medija nisu prisutne, odnosno one koje ti mediji izbjegavaju objaviti. Ukratko: u Novostima nalazim činjenice i jasno izrečena stanovišta. Zato ću ih i dalje redovno čitati, a svim urednicima, suradnicima i kolumnistima, bivšima i sadašnjima, čestitam zaista veliki jubilej – pojavljivanje tisućitog broja”, navodi Mesić u čestici.