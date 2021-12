MEGAAFERA U POZADINI VANĐELIĆEVE SMJENE? Za to su postojale snimke: Je li ovo najveći Plenkovićev skandal u karijeri?

Autor: Iva Međugorac

Damir Vanđelić i Luka Burilović uskoro više neće biti članovi NO Ine. Vijest je to koja je odjeknula medijskim prostorom, ali i vijest koja je u javni prostor stigla nedugo nakon što se u medijima počelo spekulirati o tome kako bi Vanđelić svojim saznanjima o upravljanju Inom mogao ugroziti premijersku poziciju šefa HDZ-a Andreja Plenkovića. Premda je Vanđelić tu opciju osporio još prije desetak dana, njegov odlazak iz NO Ine prilično je naprasan i iznenadan, posebice kada se zna da je nedavno napustio ravnateljsku funkciju u Fondu za obnovu.

Umjesto Vanđelića i Burilovića u Inin Nadzorni odbor ulaze ljudi od Plenkovićeva povjerenja Branimir Škurla i Davor Filipović, a u Ini ostaje Damir Mikuljan. Vlada ovu odluku donosi doslovce u posljednjem trenutku uoči održavanja izvanredne skupštine društva koja je zakazana za petak, a odluka je iznenađujuća i utoliko što je prije mjesec Uprava Ine objelodanila dopunu dnevnog reda tada najavljene izvanredne skupštine u kojoj se navodi da će dioničari odlučivati i o prijedlogu odluke o izboru Mikuljana, Vanđelića i Burilovića za članove NO na mandat od šest mjeseci.

Nije zgoreg podsjetiti kako je Plenković u svojem prošlom mandatu najavio otkup Mol-ovog udjela u Ini, no taj plan do danas nije realizirao, a resorni ministar Tomislav Ćorić svako malo ponavlja kako bi se uskoro trebalo znati što se događa po tom pitanju. Dok Ćorić najavljuje, po kuloarima, ali i u dijelu medija već se neko vrijeme spekulira o tome da se upravljanje Inom seli u Budimpeštu. Ljetos su uoči pete godišnjice vladine najave o otkupu Molovih udjela u Ini novinari pitali Ćorića kada bi se situacija mogla rasplesti i kada će javnost biti obaviještena o ishodu razgovora između vlade i mađarske strane.

Ina seli u Budimpeštu?

”Vrlo skoro”, odgovorio im je tada resorni ministar na konferenciji na kojoj je najavio kako će pojedinosti otkriti kroz nekoliko tjedana. Taj scenarij nismo dočekali, a upitno je i hoćemo li uopće u narednim mjesecima. Inače je Ćorić i sredinom veljače tvrdio da s Molom razgovara oko otkupa njihova udjela te da cijelu tu priču oko hrvatske naftne kompanije ne bi trebalo prolongirati dulje od druge polovine ove godine, koja usput budi rečeno završava za 15-ak dana.

Tada je kazao da je vlada svoju ponudu za otkup Molovog udjela u Ini dala u studenom prošle godine, a da mađarska strana tu ponudu analizira. Analizira po svemu sudeći još traje, usporedno s njima još od kolovoza govori se o tome kako Mađari ulaze u završnu fazu operacije Project One, s ciljem da kompletno upravljanje Inom presele u Budimpeštu.

Plenkovićev tajni pakt

Nedavno se u medijima spominjala videosnimku internog sastanka vodstva Mola od 5.ožujka ove godine na kojoj član NO Ine i potpredsjednik Upravnog odbora MOL Grupe za rafinerijsku preradu tvrdi da je Plenković sklopio tajni pakt s Molom te da se mimo Zakona o trgovačkim društvima bavi nečim za što uopće izravno nisu nadležni ni on ni njegovo Ministarstvo gospodarstva, nego Uprava Ine. U okviru tog projekta u posljednjih par mjeseci je na raznim razinama smijenio devet značajnih osoba unutar Ine, redom operativnih direktora i direktora odjela, a premda je Ćorić tvrdio da je riječ o bizarnoj naslovnici, izgleda da i Vanđelićeva smjena ide u tom smjeru.