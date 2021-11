MEGAAFERA DRMA DORHOM! Šipek pada do kraja tjedna? HDZ-ovci je se diskretno odriču

Autor: Iva Međugorac

Situacija dugo nije bila ovako ozbiljna i zategnuta, komentiraju naši sugovornici iz DORH-a poziciju u kojoj se našla glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek. ”Danima je ovdje napeto, a sve je kulminiralo nakon što se saznalo da su u medije procurile teze o tome da je Šipek nazočila sastanku održanom u šestom mjesecu prošle godine, na kojem i je prekinuta istraga u slučaju Žalac. Taj se sastanak definitivno održao, to i je razlog nervoze Hrvoj Šipek, koja se ovih dana pokušala izboriti za svoju fotelju prebacujući odgovornost za ovaj slučaj na ravnateljicu Uskoka Vanju Marušić. Marušić nije pristala na njen prijedlog o ostavci pa su njih dvije ušle u ozbiljan rat”, tvrde naši sugovornici te dodaju da je trenutno situacija u DORh-u takva da je samo pitanje dana pa i sata kada će Šipek puknuti pod pritiskom i podnijeti ostavku.

”Ako je u ovo uistinu upletena politika i vrh vladajuće stranke, onda će se spašavati sve što se da spasiti pa će definitivno otići i Šipek i Marušić, jer Plenković neće dopustiti da on postane glavna tema ovog skandala’‘, smatraju naši sugovornici potvrđujući da se DORH u ovom slučaju ozbiljno osramotio, prije svega zbog propusta u istrazi koji je evidentan. ”Očito je da se ovdje iz nekog razloga opstruiralo slučaj i štitilo Žalac, pitanje je bi li ta afera ikad izašla na vidjelo da nije bilo Ureda europskog javnog tužitelja, koji i od strane Uskoka nije bio obaviješten o ovom predmetu, koji je i više nego ozbiljan, mi tu govorimo o europskim novcima, i Hrvatska bi radi svega mogla snositi ozbiljne sankcije”, upozoravaju naši sugovornici.

Kao da to samo po sebi nije dovoljno za blamažu, problem postaje još veći ako je šefica Državnog odvjetništva lagala. ”Ja o ovom predmetu nisam znala ništa. Ako vi mislite da glavni državni odvjetnik može znati za sve predmete koje vodimo, jasno je svakom razumnom da je to nemoguće”, kazala je Hrvoj Šipek nedavno, a nakon toga u medijima su se pojavili napisi o spornom sastanku, na te medijske napise u DORH-u ne reagiraju ostajući suzdržani i na medijske upite,što razumljivo u javnosti budi sumnju u istinitost navoda koje je javno iznijela Hrvoj Šipek.

Burno na sve to reagiraju u Saboru, gdje se pred Odborom za pravosuđe glavna državna odvjetnica branila tezama o tome kako nije imala saznanja o detaljima afere softver jer je to bilo prije no što je ona stupila na dužnost u svibnju prošle godine. Mostov Nikola Grmoja i tada naglašava kako je na stol glavne državne odvjetnice još u srpnju stiglo izvješće o Žalac te da je o njemu bila informirana,. Ali i da po tom pitanju ništa nije poduzela. Na to Šipek replicira Grmoji tvrdeći kako izvješće nije vidjela i da se radi o jednom ponovljenom izvješću iz veljače. Prema pisanju Jutarnjeg reklo bi se da je Šipek itekako bila upućena u slučaj, no i da nije naprosto ne zvuči racionalno ni normalno da Marušić ne govori isto što i europska tužiteljica Laptoš.

Paradoks je i to što je Uskok ostao bez dokumenata u istrazi protiv Žalac, i to zato što je svu dokumentaciju poslao europskom javnom tužitelju, bez da je napravio kopiju. Na sve to tvrdnja Zlate Hrvoj Šipek da ništa nije znala naprosto nema smisla, jer tko je drugi za sve ovo trebao znati ako ne ona koja je na čelu DORH-a? Da se fotelja šefici DORH-a ozbiljno ljulja jasno je iz toga što se HDZ-ovci diskretno počinju ograđivati od nje. U sabornici je prema njoj prilično suzdržan bio Gordan Jandroković, koji ju je u jednom trenutku opomenuo jer ne odgovara na postavljena pitanja, od nje se ogradio i ministar Malenica zahtijevajući od nje da razjasni spekulacije koje su se pojavile u javnosti, dok je Bačić pozvao na to da se interni nadzor što prije privede kraju. Hoće li to privesti kraju karijeru šefice DORH-a trebalo bi se znati do kraja tjedna, kada bi prema nekim tezama Šipek mogla biti smijenjena. Je li tome tako ostaje za vidjeti.