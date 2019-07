Mega afera u jednoj od najvećih tvrtki u državi: Što Jandroković ima s time?

Autor: 7dnevno

Kako funkcionira hranidbeni lanac hrvatske političke elite, svojedobno je otkrio doslovno jedan od najvećih HDZ-ovih saborskih zastupnika i bivši ministar financija – Ivan Šuker, koji je vrlo jasno dao do znanja da će se rukovodeći kadrovi u javna poduzeća i državne tvrtke primati isključivo po – političkom ključu. I doista je tako. Ta je ideja toliko prisutna, da je poput Božjih zapovijedi valja ugravirati u temelje hrvatske politike, jer oni su baš tako i udareni.

U politici ne uspijevaju stručni, nego podobni, oni koje stranačka partija lansira na funkcije, a istina o tim i takvim podobnima mnogo je gora od onoga što na prvu vidimo, jer iza kulisa nacionalne politike, na državnim jaslama, šepire se pusti direktori i razni drugi djelatnici u luksuznim limuzinama, sa skupim odijelima i morem povlastica koje je gotovo nemoguće pohvatati.

I kao da im to nije dovoljno, mnogi od njih nerijetko umoče prste u pekmez u sumnjivim poslovima i aferama, o kojima politika koja ih je instalirala – šuti. Takav zavjet

šutnje vlada u HDZ-ovim redovima kada se spomene Hrvatska pošta koju vodi Ivan Čulo. Rijetki su oni koji vjeruju da je puka slučajnost to što su on i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, porijeklom iz istoga grada – Bjelovara.

I ne samo da su sugrađani, njih dvojica mnogo su više od toga – Jandroković i Čulo vrlo su dobri prijatelji, a sumnja se da ga je baš šef Sabora instalirao na rukovodeću poziciju u Hrvatskoj pošti, kako bi se ondje gledao vlastite interese…

Razgranata mreža Gordana Jandrokovića

A da mu ide više nego solidno, može se čuti i u HDZ-u, u kojem tvrde da se u javno poduzeće i tvrtku više ni čistačica ne može zaposliti bez Gordana Jandrokovića, čovjeka koji ima i ambicije za preuzimanje stranke, pa i Vlade, a to želi ostvariti tako da se umreži na svim razinama – bandićevskom metodom(!?). Jer, onaj tko vlada članovima stranke na svim razinama, vlada i strankom, ali i Vladom. Jandroković je, čini se, toga prilično svjestan pa je, osim utjecaja u stranačkim ograncima diljem Lijepe Naše, svoju moć strateški odlučio graditi kroz diskretan, ali značajan utjecaj upravo u – javnim poduzećima.

A to mu je dopustio premijer Andrej Plenković, koji u premijersku fotelju nije uskočio da bi vodio brigu o državi i narodu, nego da bi se uhljebio na briselskoj pozornici…

Mreža je stvorena, ali u Hrvatskoj pošti ona je disfunkcionalna i nadasve problematična, tvrde frustrirani, izmoždeni i ogorčeni djelatnici te tvrtke, koji dodaju da samovolju Uprave Hrvatske pošte sve teže podnose, a posljednji slučaj potpuno ih je „izuo iz cipela“: “Hrvatska pošta izgradila je novi sortno-logistički centar koji, nažalost, nije dobio uporabnu dozvolu za rad. Kako su u Upravi dosad radili što su htjeli i nitko im nije mogao ništa, tako su i sada iz Branimirove ulice preselili novi stroj za izradu pismovnih pošiljki u Veliku Goricu, misleći da je uporabna dozvola samo – formalnost“, ističu naši sugovornici, dodajući da tek tu nastupaju ozbiljni problemi i komplikacije.

“Upravi nedostatak uporabne dozvole ne predstavlja problem, jer je odlučeno da i bez nje od 24 . lipnja 54 radnika šalju na posao u Veliku Goricu“, potvrđuju nam djelatnici, kojima to ne bi bio problem da se cijeli taj proces ne odvija na potpuno nelogičan način.

Iz Branimirove u Veliku Goricu. Zašto?

“Ujutro moramo doći na posao u Branimirovu, potpisati da radimo u Branimirovoj, a onda nas službenim kombijem netko od kolega vozi u Veliku Goricu, gdje odrađujemo smjenu od osam sati, pa nas po završetku smjene kombijem vraćaju u Branimirovu. I tako u tri smjene. Obavezno, naravno, sa sobom moramo ponijeti obuću i odjeću koju smo zadužili“, žale se ovi ogorčeni ljudi koje, logično, muči i mnogo nedoumica.

Nije im, među ostalim, jasno, moraju li postupati u skladu s ovim uputama poslodavca i koja će ih sudbina zadesiti ako takav način rada odbiju?

„Što će se dogoditi ako se nekome nešto dogodi na putu do Velike Gorice, ili na mjestu rada u Velikoj Gorici, dok se mi vodimo da radimo u Branimirovoj?“, pitaju se djelatnici kojima nije jasno ni imaju li ove uredbe koje moraju ispunjavati zakonsko uporište.

„Bojimo se za svoja radna mjesta, ali bojimo se i mobinga i zlostavljanja radnika, dok Ministarstvo i nadređeni šute… Kamo god krenemo, nailazimo na zatvorena vrata“, zaključuju djelatnici, čije smo nedoumice i tvrdnje pokušali provjeriti i u Hrvatskoj pošti.

Čulina monetizacija nekretnina…

No, njihova se politika komuniciranja s javnošću može svesti na izreku „Od sto glasa, glasa čuti nije…“, pa tako nisu imali potrebe odgovoriti na naš upit do zatvaranja ovog broja. Muk je, čini se, uobičajen kada je riječ o poslovanju Hrvatske pošte, koju je zbog poteza što mirišu na netransparentnost već prozivao niz saborskih zastupnika.

Osim toga, Hrvatska pošta je diskretno prodala i Evo TV. Ne bi tu bilo ništa sporno, jer im je gomilao poslovne gubitke, ali je problematičan način na koji je Evo TV prodan…

Je li riječ o netransparentnoj prodaji, jedno je od pitanja koje se nametnulo u tom procesu. Naime, svoju tvrtku-kćer, Hrvatska je pošta prodala bez javnog natječaja, a na nju je neposredno prije, konkretnije 1. srpnja 2018. godine prenijela svoju imovinu, dok se prodaja odigrala mimo poslovnih načela, što ne bi trebala biti praksa u poslovanju državne tvrtke. Iz HAKOM-ove odluke razvidno je da dva konkurenta – Tele 2 i A1 nisu imala mogućnost sudjelovanja u natječaju, o čemu su putem javnog poziva obavijestili HAKOM.

Hrvatska pošta je, spomenimo usput, dobila i pozamašnu odštetu za Evo TV u zgradama u Zadru i Puli, a uz to, posljednjih godina prodaje sve vlastite nekretnine koje ne koristi. Monetizacija nekretnina jedan je od smjerova Strategije pošte 2022 koju provodi Čulo. Tako je nedavno otvoren centar u Gaženici u koji je preseljeno poslovanje iz Zadra, pa se postavlja i pitanje – što će im onda stara zgrada u centru Zadra? Osim toga, svojedobno je javno objavljen podatak o kupnji stopostotnog udjela u društvu HP Produkcija, Hrvatskog telekoma, koji je pružatelj Evo TV usluge.

Pozvani i nepozvani operatori…

„Hrvatska pošta je, kako je to objavljeno u medijima, poslala poziv svim operatorima koji posluju na hrvatskom tržištu i prodaja se odvijala u ciklusima tijekom gotovo cijele godine“, tvrdili su u Pošti. Međutim, baš je ta tvrdnja otvorila neka nova pitanja: Kojim operatorima je HP poslao poziv? Zar unaprijed zna tko bi mogao biti mogući kupac, zar nema još zainteresiranih operatora koje Hrvatska pošta nije pozvala? Ni u jednom mediju, zgodno je reći, nije objavljen poziv na natječaj na koji bi se mogli prijaviti ostali zainteresirani, mogući budući operatori koji „nisu pozvani“, a uz to, postavlja se i pitanje zašto se imovina hrvatske države – a HP je državno poduzeće – mimo zakona prodaje bez javnog natječaja? Jedno od pitanja koja se nameću jest i je li posrijedi pogodovanje Hrvatskom telekomu?

Kada već govorimo o Čuli, podsjetimo da on već ima nekoliko prijava sindikata, koje su prije više od godinu dana poslane Službi gospodarskog kriminaliteta PU zagrebačke zbog zloporabe položaja, ali to njega ne zabrinjava previše. O kakvom je karakteru riječ, možda najbolje opisuje detalj iz prijave u kojoj stoji da je koristio službeni automobil u privatne svrhe, uz direktorsku plaću od oko 16 tisuća kuna, na što, naravno, sjedaju i dnevnice, te brojna druga dodana primanja. Nedavno je Hrvatska pošta sponzorirala Veslački klub Argonauti – kakve li slučajnosti – baš iz Čulina rodnog Bjelovara!?

Riječ je o dvjema donacijama od po 50 tisuća kuna, koje su također donirane mimo natječaja. Veslačkli klub Argonauti novac je dobio za sudjelovanje u utrci lađa Metković – Ploče, a lova je pak kapnula na račun tvrtke ST Line d.o.o., iz Bjelovara. Zašto se državni novac, odnosno novac hrvatske sirotinje, slio na račun privatne tvrtke bez kriterija i natječaja, također je pitanje na koje nema odgovora, baš kao ni na pitanje zašto je Hrvatska pošta, bez natječaja, milijunski posao prijevoza dala tvrtki s dvoje zaposlenika…

Luksuzni automobili za Poštu

Zanimljivo je da su pitanje potencirali SDP-ovac Željko Jovanović i mostovac Nikola Grmoja, ali bezikakva učinka, pa ako oni kao zastupnici u Hrvatskom saboru ne mogu postići nešto da se stvari pomaknu s mrtve točke, ne iznenađuje strah koji vlada među radnicima, koji potiho govore ono zbog čega bi svaka normalna država odmah reagirala. Čulo je, inače, svojedobno spominjan i u našem tjedniku jer je u maniri „pravog šefa“, htio naručiti 213 novih automobila vrijednih 105 milijuna kuna, među

kojima bi se našlo i 12 posebnih limuzina za koje je HP odlučio iskeširati 4,3 milijuna kuna, odnosno 357 tisuća kuna po autu.

Kada je riječ o limuzinama, podrazumijevaju se i specifični zahtjevi. Riječ je o dvama tipovima vozila, vrlo sličnih, ali ne identičnih performansi. Iz javno objavljenog natječaja proizlazi da se kupuje i šest limuzina, svaka od minimalno 150 konjskih snaga, s automatskim mjenjačem i lakim metalnim naplacima. Natječaj je bio toliko specificiran da se u njemu za šest limuzina spominju i xenon svjetla, obvezna metalik crna boja, ali i jamstvo od pet godina na 180 tisuća prijeđenih kilometara. Drugih šest limuzina ima jednaku snagu i automatski mjenjač, ali – metalik srebrnu boju.

Eto, u Čulinu moru afera je bezbroj, ali premijer Plenković, ministri pa i onaj resorni Oleg Butković – šute, možda i stoga što je glavni hrvatski poštar pod zaštitom Gordana Jandrokovića, čovjeka koji je dosad nadživio sve svoje šefove, odričući ih se u finišu karijere i ostajući uvijek u vrhu i na vlasti…