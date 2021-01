MEDVEDOVO MINISTARSTVO ODGOVORILO NA BRUTALNE NAPADE: Iznijelo detalje o Deminoj srušenoj kući u Petrinji!

U javnom prostoru odzvonio je u četvrtak verbalni napad ratnog vojnog invalida i pročelnika zagrebačkog Ureda za branitelje, Miodraga Deme, koji je u emisiji Bujica, Z1 televizije, žestoko prozvao premijera Andreja Plenkovića i ministra branitelja Tomu Medveda.

Razgovor je vođen pored Demine do temelja srušene obiteljske kuće u Petrinji.

“Mogao sam imati kuću na Jarunu, koja bi sada vrijedila milijun eura, no, došao sam živjeti u Petrinju, u porušeni grad koji je spaljen poslije rata. I što sam dobio?! Ministarstvo je u nju uložilo 80 tisuća maraka, a u Zagrebu su mi trebali kupiti objekt za 240 tisuća maraka… No, ja sam htio biti ovdje i uložiti u tu kuću… Svoju odštetu od 80 tisuća maraka, koju sam dobio od Croatia osiguranja kao stopostotni invalid, uložio sam u kuću u Petrinji. Na mojoj su kući pokrali ozbiljne pare!”, dio je izjava koje je Demo dao pred kamerama, tijekom obrušavanja na premijera i ministra. Na kraju ovog članku, u priloženom videu, možete poslušati što je Demo sve rekao.

“Njegovo stambeno pitanje je odavno riješeno”

Pitali smo Ministarstvo hrvatskih branitelja da komentira Demine napade vezano uz kuću u Petrinji. Njihov odgovor donosimo u cijelosti:

“Umirovljeni brigadir Miodrag Demo, HRVI 100% – I. grupe, stambeno je zbrinut na način da mu je u svibnju 1995. Ministarstvo obrane kupilo kuću u Petrinji za iznos od 350.000 kuna.

Navedeni stambeni objekt MORH je adaptirao i prilagodio potrebama otežanog kretanja u invalidskim kolicima te je ugrađena i hidraulična platforma (lift) zbog olakšanog pristupa s prizemlja na kat.

Četverosobni stan u samostojećem objektu površine 210,70 m2 g. Demo je otkupio u veljači 1998. za 0 kuna. Na zahtjev g. Deme u studenome 2000. MORH je zaključio aneks ugovora o kupoprodaji stana kojim je g. Demo stekao vlasništvo posebnog dijela kuće u Petrinji, sada ukupne površine stana od 224,36 m2 kojem pripadaju terasa od 14,76 m2 i tavan 160,58 m2 (ukupno 399,70 m2).

Miodrag Demo ostvario je i pravo na dodjelu bespovratnog stambenog kredita za adaptaciju toga stana od Ministarstva hrvatskih branitelja u studenome 1999. u iznosu od 33.600 kuna, čime je njegovo stambeno pitanje u potpunosti riješeno.

U više navrata od 2011. godine do danas g. Demo zatraživao je od Ministarstva hrvatskih branitelja potporu kako bi od Ministarstva državne imovine ostvario pravo na darovanje ili pravo na direktni otkup dva poslovna prostora koja se nalaze u sklopu stambenog objekta u kojem ima stan, navodeći da mu isto treba zbog kvalitete življenja i nesmetanog kretanja.

Ministarstvo državne imovine (prije Agencija za upravljanje državnom imovinom) navelo je da g. Demo ima poseban ulaz u svoj stambeni objekt te da mu poslovni prostori ne ometaju slobodno kretanje do njegovog stana. Tražio je i da se razvrgne suvlasnička zajednica budući da je on vlasnik stana, a dva poslovna prostora su u vlasništvu RH. No, Ministarstvo državne imovine odbilo je i taj zahtjev, navodeći da dvorište iz kojega je ulaz u stan g. Deme još od 2000. godine temeljem etažnog elaborata može koristiti samo obitelj Demo.

Uz to, g. Demo je zatražio 2017. godine i zamjenu lifta, ali je Povjerenstvo za ostvarivanje prava na prilagodbu stana za kretanje pomoću kolica i drugih ortopedskih pomagala za potrebe HRVI iz Domovinskog rata ustvrdilo da ne ostvaruje pravo na prilagodbu jer se isto može ostvariti jednokratno, a g. Demo je ostvario to pravo ugradnjom lifta, preuzevši obvezu održavanja električne i vodovodne te instalacije grijanja/hlađenja, kao i ugrađene vertikalne platforme. Ministarstvo hrvatskih branitelja ne raspolaže podacima o cjelokupnoj imovini g. Deme, no iz svega navedenoga jasno je kako je njegovo stambeno pitanje odavno riješeno.”