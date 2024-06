Medved odlučio reći što se zbiva dok hakeri napadaju Hrvatsku: ‘Svaki dan svjedočimo tome’

Autor: N.K

Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, napomenuo je da je početkom godine implementirana Direktiva NIS2 o kibernetičkoj sigurnosti na razini Europske unije, čime su osnažene sposobnosti Sigurnosno obavještajne agencije (SOA) kao središnjeg tijela za koordinaciju i praćenje mjera za smanjenje rizika od kibernetičkih napada.

Medved je također istaknuo da je izuzetno teško potpuno spriječiti sve kibernetičke napade, pohvalivši ulogu SOA-e i njenog centra SK@UT u zaštiti državnih tijela i kritične infrastrukture.

“Moramo biti svjesni da je iznimno teško u potpunosti spriječiti sve takve napade. Jučer smo u KBC Zagreb demonstrirali sposobnosti reakcije svih onih koji su osposobljeni i kojima je u nadležnosti postupanje u slučaju takvih napada,” rekao je Medved, osvrćući se na nedavne hakerske napade na hrvatske institucije.

Gotovo svakodnevno pod napadom

Medved je dodao da je samo u zadnjih pet dana bilo nekoliko sličnih napada na različite institucije, uključujući KBC, te da su napadi postali učestaliji od početka agresije Rusije na Ukrajinu. “Gotovo svakodnevno svjedočimo tim napadima,” zaključio je Medved.

Podsjetimo, hrvatske institucije našle su se na meti hakera. Najprije su u srijedu zbog kibernetičkog napada pale internetske stranice važnih državnih institucija, poput Ministarstva financija, Porezne uprave, Hrvatske narodne banke i Zagrebačke burze.

Stranice su bile nedostupne sve do 20 sati, a ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan potvrdio je da je do napada došlo te da su službe brzo reagirale. No, čini se da su državne institucije nezaštićene od cyber-kriminala. Naime, tijekom jutra su hakeri onesposobili računalne sustave KBC-a Zagreb.

Lucija Carić za Dnevno upozorio na problem

Stručnjak za informacijsko-komunikacijske tehnologije Lucijan Carić upozorio je za Dnevno na manjkavosti sustava. On kaže da ga ovakav rasplet uopće ne čudi. Podsjetio je na nedavni slučaj curenja podataka o vozilima i njihovim vlasnicima. Većina tih podataka bila je pod ingerencijom Ministarstva unutarnjih poslova. Zanimljivo, MUP se oglasio zbog hakerskog napada na KBC Zagreb i poručio da je policija započela krim-istragu, ali “zbog tajnosti izvida ne mogu otkriti više informacija”.

“Javne institucije, ako ne uzmu neku tvrtku ili stručnjaka koji se u to razumije, same teško mogu nešto napraviti. Većina njih nema potrebne stručnjake. Na to vam ide još jedna stvar. Kad pokušate nekoga probiti ili mu napraviti problem, dovoljno vam je da to uspijete samo jednom. To što se netko prije toga obranio 10, 20 ili 50 puta, nitko ne računa. Obrani se uvijek treba pristupiti unaprijed, a ne kad se nešto dogodi, jer to tako ne funkcionira i one su tu u podređenom položaju”, rekao je Carić.









“Mi nemamo zapravo ozbiljnu instituciju koja bi se bavila informatikom na visokom nivou. Dosad je bilo prepušteno određenim institucijama da implementiraju tehnologije koje su se činile najbolje za pojedinačnu svrhu. Nisam siguran da imamo zatvoreni sustav, poput intraneta, u kojem bi službe mogle komunicirati. Sigurno da će nedostatak opcija, ovih ili onih, koštati te tvrtke. Najnovija europska direktiva je kod nas implementirana tako da SOA bude centralno mjesto za ta pitanja. Mislim da ona nema kapacitete za to i da je ograničenje to što se naša tajna služba bavi široko definiranim ili bilo kakvim civilnim pitanjima. Međutim, mi smo prihvatili to rješenje i sad snosimo posljedice”, ustvrdio je Carić.