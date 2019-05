MEĐIMURJE PODRHTAVA! ROMI: ‘Pripremamo veliki protuprosvjed – BIT ĆE NAS PUNO!’

Autor: Snježana Vučković

Romi u Hrvatskoj jedna su od 22 priznate hrvatske nacionalne manjine. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi 16 975 Roma, a najviše ih je u Međimurskoj županiji. Upravo je ta županija dosad bila poznata kao sredina dobrog suživota pripadnika romske nacionalne manjine i etničkih Hrvata. Međutim, tamošnji Hrvati ovih dana intenzivno dižu glas protiv svojih sugrađana Roma, za koje tvrde da im provaljuju u kuće, kradu i prijete…

Prosvjed ‘Za normalan život’

Situacija je toliko eskalirala da je dosadašnji suživot postao i više nego upitan. Stoga je već osnovana grupa građana, organizatora velikog prosvjeda “Za normalan život”, koji će se održati 1. lipnja u 11 sati na Trgu Republike u Čakovcu, ispred Centra za kulturu. Organizatori naglašavaju da će tom prilikom ukazati na manjkavost sustava koji je posve zakazao kada je riječ o tamošnjoj romskoj zajednici.

Istodobno će upozoriti na zakone koji štite pojedine pripadnike te nacionalne manjine, sklone kriminalnim radnjama, te objasniti problematičnost socijalnih olakšica koje ta manjina “debelo iskorištava”. Problemom smatraju i “zaštićenost” romske nacionalne manjine, zbog koje su godinama trpjeli njihov nerad, raskalašenost, kriminal i svakodnevne proslave koječega – uz glasan turbofolk i rafalnu pucnjavu… Sada je, kažu, takve atmosfere i ponašanja – dosta, a o svemu je prvi javno progovorio Tin Hrgović:

“Romi u Međimurju čine oko 7 posto stanovništva, ali se udio kaznenih djela koja oni počine na godišnjoj razini kreće oko visokih 70 posto! Ne samo da dio te populacije redovito provaljuje u naše kuće, krade bicikle ljudima na ulicama, usjeve s polja vrijednih zemljoradnika i vrtova međimurskih obitelji nego su se u posljednje vrijeme okomili i na staračka domaćinstva. Svoju bezosjećajnost i bahatost pojednici su pokazali prošle godine kada su brutalno pretukli nemoćnu staricu, koja je jedva preživjela. Srećom, starica se oporavila, ali se zbog strašne traume više nikad nije vratila u svoj dom, već sada prestrašena živi kod djece”, objasnio je Tin koji je pokrenuo lavinu pritužbi na pojedine pripadnike romske nacionalne manjine.

Apel županijskim institucijama

Pridružio mu se i Alen Pancer, dragovoljac Domovinskog rata i hrvatski branitelj koji je u našem tjedniku 7Dnevno s ovim problemom odlučio upoznati hrvatsku javnost. Upravo nam je on i najavio prosvjed, pa nam je i rekao:

“Napravljen je prvi korak i od policije smo dobili zeleno svjetlo za održavanje mirnog prosvjeda na glavnome gradskom trgu u Čakovcu. Bezbroj puta otvarao sam vrata raznih ureda u nadi da će se nešto promijeniti… I pokojna Ana Rukavina borila se sa svojim problemima pod sloganom ‘Želim život’, pa tako i mi stanovnici Međimurja želimo samo ‘normalan život’ koji nam institucije ove države u 21. stoljeću moraju omogućiti.”

Alen Pancer kao hrvatski branitelj sa žaljenjem je konstatirao kako za ovakvu Hrvatsku nije ginula naša mladost, te je odlučio apelirati na sve institucije u Međimurskoj županiji, a koje u zadnjih 20 godina nisu radile ništa ili su radile jako malo – da se, napokon – pokrenu…

‘Sami smo krivi za teror koji proživljavamo’

“Sami smo dopustili sav taj teror, jer smo čekali da to netko drugi riješi… Šutjeli smo i odobravali… Međutim, smatram da svatko ima pravo u svom dvorištu popiti kavu bez preglasnih ‘srpskih cajki’, bez smrada zapaljene plastike, bez krađa, bez divljanja po bolnicama, kafićima, na cesti… Sve smo to mi u zadnjih 20 godina svakodnevno doživljavali, pogotovo mi koji živimo u blizini njihovih naselja. Puno se toga stavljalo pod tepih zbog politike i nekih zakona koji se, sada to jasno vidimo – hitno moraju mijenjati!”

“Mene ne zanimaju politički predizborni bodovi, samo želim da se krene na djela. Šutjeti se više ne smije, jer riječ je sada već o budućnosti svih nas. Romi su Međimurje pretvorili u Teksas, a najmirniji grad u Hrvatskoj – Čakovec – u najnesigurniji. Riječ Rom znači čovjek i svaka čast poštenim i radišnim pripadnicima manjine koji su se uspjeli socijalizirati i integrirati među naše pitomo stanovništvo, međutim neki od njih ne ponašaju se kao ljudi…”, kaže Pancer.

Da pojedini Romi čine što ih je volja, a da zakon žmiri na njihove prijestupe, dokazuje i slučaj opljačkane D. O. (puni podaci poznati redakciji) koja živi kod Pakraca, a iz svog iskustva ovakav odnos države prema onim Romima koji su u kriminalu do grla, naziva “čistim ohrabrivanjem”.

Romi priznali pljačku, sud ih oslobodio

“Iz kuće su mi odnijeli oko 7000 eura, što u zlatu, što u gotovom novcu. Nisu poštedjeli čak ni dječju kasicu… Ulovili smo ih na djelu, doslovno na vratima kuće. Pobjegli su, ali ih je policija brzo pronašla i otkrila da je roječ o Romima iz Čakovca. On već imaju tu jednostavnu, uhodanu metodu hodanja od kuće do kuće, a mi smo imali nesreću da su do naše kuće došli kada nas nije bilo doma”, ispričala nam je sugovornica koju je više od samog čina pljačke, šokirao tijek suđenja, pri kojem se, kaže, ona osjećala krivcem…

“Za vrijeme suđenja osjećate se loše jer ti kriminalci imaju očiglednu potporu države. Imali su pravo na besplatnu pravnu pomoć, a njihov odvjetnik nas je na prepoznavanju kombija napadao – kao da smo mi nešto krivi. Međutim, zbog uvjeta u kojima žive, nezaposlenosti, primanja socijalne pomoći i dječjih doplataka, neobrazovanosti, činjenice da su roditelji brojne djece i sličnih stvari, oni su osuđeni na smiješne uvjetne kazne, koje će odležati ako u određenom roku ne ponove djelo. Iz istih razloga, oslobođeni su plaćanja sudskih troškova”, rekla nam je u nevjerici naša oštećena sugovornica, prilažući kompletnu sudsku dokumentaciju.

“Cijeli ovaj cirkus od suda još bih nekako i mogla prihvatiti, jer sam svjesna u kakvoj državi živim, ali mi nije svejedno kada vidim da se ti kriminalci mojim i tko zna sve čijim, pošteno zarađenim novcem koji su oni pokrali, hvale preko društvenih mreža, a meni ga nitko nije vratio, a vjerojatno – i neće. Pratim ih po Facebooku i vjerujte, nije mi dobro kad vidim kako se razmahuju novcem i guraju ga sviračima u harmonike, a svi su redom ‘nezaposleni i socijalno ugroženi’“, rekla je D.O.

Predstavnik Roma Matjaš Oršuš: Uzvratit ćemo protuprosvjedom

Zbog svega navedenog, stanovnici Ulice Ante Starčevića u Pribislavcu, koja se naslanja na tamošnje romsko naselje, iniciran je prosvjed za 1. lipnja u Čakovcu, a podršku su im dali i načelnica Višnja Ivačić te njezin zamjenik. To se, pak, nikako nije svidjelo Europskom centru za prava Roma (ECCR), koji je već poslao pismo lokalnim vlastima Međimurske županije:

“U jednoj multikulturalnoj, demokratskoj i antifašističkoj državi ne smijemo tolerirati prosvjede protiv cijelih skupina ljudi, osobito ako su one marginalizirane i potlačene manjine”, stoji u pismu u kojem se također izražava želja da lokalne vlasti navedu jesu li podneseni službeni prigovori protiv romskih zajednica u Međimurju prije objave antiromskog prosvjeda te kakvi su bili odgovori i rješenja, koju je metodologiju koristila lokalna policija kako bi procijenila potencijalne rizike prije nego što su odobrila prijedlog prosvjeda, te koji je plan za rješavanje mogućih građanskih nemira i njihovu radikalizaciju nakon prosvjeda…

Vijećnik romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji, Matijaš Oršuš, zbog cjelokupne je situacije vrlo zabrinut. Na nedavnim izborima za županijsko Vijeće romske nacionalne manjine, lista Saveza Roma RH Kali Sara koju je predvodio upravo on, osvojila je svih 25 mjesta “Takav rezultat još nije zabilježen otkako se bira vijeće na županijskoj razini, no sve tek treba postati službeno. Smatram da za cjelokupan problem koji je sada isplivao u javnost imam rješenja i zato bih volio kada bi se s prosvjedom pričekalo. Želimo da nam se da šansa jer smo svjesni da nam je potrebna suradnja kako bismo razmotrili na koji način ispraviti ovaj problem”, kaže Matijaš Oršuš. On tvrdi da ovaj prosvjed neće donijeti ništa dobro te da je obišao romska naselja i svojim sunarodnjacima preporučio da na dan prosvjeda ne izlaze iz kuća: “Djeca su uplašena. Priča se samo o tom prosvjedu. Ne želim da do njega dođe, ali ako se dogodi, morat ćemo uzvratiti protuprosvjedom. Morate znati da imamo podršku ne samo lokalnih nego i Roma iz svih zemalja i vjerujte, doći će nas puno”, najavljuje Oršuš.

Također je rekao kako Romi na ovom području “nisu od jučer” te da razlog cijele ove komplikacije dolazi iz samo jednog naselja – Pribislavec: “Načelnica Pribislavca Višnja Ivačić nije nikada ništa učinila kako bi poboljšala odnose romske nacionalne manjine i ostalog stanovništva. Ne bježim od činjenice da je to mjesto izvor mnogih problema, no riječ je o pojedincima koje je zakon preslabo tretirao. Sada imamo situaciju da je zbog šake kriminalaca za koje nisu našli rješenje, organiziran skup protiv cijele jedne nacionalne manjine”, zaključuje Matijaš Oršuš.