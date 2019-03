Mauro je teško bolestan dječak! Država je odbila njegovo liječenje jer ‘nije isplativo’

Zastrašujuća priča koja bi trebala dići državu na noge.

”Dok se Mauro sa svojom rijetkom i teškom dijagnozom bori za svaki svoj korak. Dok se još oporavlja od dvije teške operacije koje je imao u proteklih 6 mjeseci. Dok mu voljeni klub, igrači i sugrađani daju ogromnu podršku u njegovoj borbi. Dok se održavaju razne humanitarne akcije kako bi prikupili novac za nastavak njegovog liječenja u Beču. HZZO ŠUTI!!!!! Prošlo je 3 mjeseca od donesene sudske presude u kojoj je osporeno mišljenje HZZO i potvrđeno kako je ta institucija donesla apsurdna rješenja kršeći Maurova osnovna prava. 3 MJESECA čekamo na obnovu postupka koju su nam htjeli odbiti!!!! HZZO si daje za pravo odbiti najbolje stručnjake iz ortopedije. Daje si za pravo odbiti liječenje Maurove nogice metodom koja se u Hrvatskoj niti ne koristi usprkos tome što i sam njihov pravilnik kaže drukčije. Daje si za pravo osporiti Maurovo liječnje jer ono nije isplatvo. NIJE ISPLATIVO!!!!

Zašto je to tako ljudi moji??!! Pa, zato jer HZZO to može!!!! Pitamo se je li HZZO iznad svih zakona, sudova, iznad prava koja bi trebala štiti naše dijete????

Postoji li uopće netko, nešto tko može i želi zaštiti naše dijete”, pitaju se na Facebook stranici Pomoć za malog Maura Baraka.

Podsjetimo, riječ je o desetogidšnjaku iz Sušačke Drage koji boluje od rijetke, i teške bolesti neokoštavanja potkoljenice. Svojedobno je njegovu priču s javnosti podjelio lokalni Radio Rijeka, koji je progovorio o nebulozama unutar hrvatskog zdravstvenos sustava koji je procijenio da je Maurovo liječenje neisplativo.

Maurova točna dijagnoza glasi kongenitalna pseudoartroza tibije i fibule. Iako Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nekima s istom dijagnozom priznaje trošak liječenja u Beču, Mauro takvu priliku nije dobio, a za sve operacije koje je ovaj dječak dosad imao, a koje su mu omogućile da ne ostane bez noge i hoda, novac su prikupili dobri ljudi u humanitarnim akcijama. Mauro svoju bitku vodi unazad šest godina, u početku mu je prijetila amputacija noge pa čak i smrt, jer nije mogao dobiti liječenje u Hrvatskoj, nakon čega su na noge ustali njegovi roditelji koji su uzeli stvari u svoje ruke te zamolili dobre ljude za pomoć, nakon toga počinje njegovo liječenje u Beču, gdje je do sada imao tri operacije noge, a u Zagrebu je imao jednu operaciju mozga.

“Mauro na nozi trenutno ima vanjski fiksator, on se u Hrvatskoj ne koristi, a HZZO odbija platiti bilo kakav trošak za njegovo liječenje i rekli su nam da se ne može liječiti na teret HZZO-a. Iako se dvije djevojčice s istom dijagnozom liječe u Beču na teret HZZO-a, Mauru to ne žele odobriti”, rekla je za HRT njegova majka Ines Hrelja Barak prije nekoliko tjedana. Kada su nedavno odbili još jedan zahtjev za financijsku pomoć ovome djetetu iz HZZO-a su Maurovim roditeljima rekli da liječenje njihova sina nije isplativo. “Doslovno su napisali da liječenje nije isplativo i da bi njegovim liječenjem hrvatsko zdravstvo bilo oštećeno. To je službeno rješenje koje smo dobili”, rekla je njegova majka Ines.

“Uspjeh u liječenju i to što Mauro danas hoda, možemo zahvaliti samo činjenici da je liječen u Beču. Tamo se takve vrste operacija obavljaju češće i njihov zdravstveni sustav raspolaže najnovijim medicinskim rješenjima. I nađete se pred zidom – imate opciju da liječite svoje dijete, znate što mu treba i znate kako mu pomoći, a nemate novca da to napravite. I zato ogromna, ogromna zahvala svim dobrim ljudima, nema riječi hvale koje su dovoljne da izraze ono što osjećamo, to što on danas hoda – to je najveća zahvala svima”, rekla je Ines Hrelja Barak te prigode. Od tada do danas, tromi se hrvatski sustav očito nije probudio.