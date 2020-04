MATURANTI PUCAJU PO ŠAVOVIMA! Nova, nevjerojatna zavrzlama Blaženke Divjak

Ako se epidemiološka situacija stabilizira ispiti državne mature pisat će se ode 8. do 29 lipnja. Odluka je to sa sjednice Vlade održane u četvrtak. Nešto prije toga, resorna ministrica Blaženka Divjak obratila se maturantima najavivši kako se u obveznim ispitima državne mature neće nalaziti gradivo drugog polugodišta četvrtog razreda.

Sve bi to možda i imalo smisla da se Ministarstvo koordiniralo s NCVVO, iz kojeg tvrde da nisu dobili uputu o tome što je iz ispita izbačeno iako je Divjak neprecizno ustvrdila kako se radi o gradivu iz hrvatskog i matematike. Do mature je manje od mjesec i pol dana, a maturanti pucaju po šavovima od neizvjesnosti, no iz Ministarstva za portal Srednja.hr poručuju kako nije pravo vrijeme za njihova pitanja o maturi.

“Ministarstvo znanosti i obrazovanja će, kao i do sada, sve informacije po pitanju provođenja ispita državne mature komunicirati pravovremeno prema javnosti”, kažu iz resora ministrica Divjak dok iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja navode da nisu dobili uputu što se točno uklanja iz ispita, problem je među ostalim i u tome što su ispiti za ovu godinu već sastavljeni, a Nacionalni centar u prvom polugodištu objavio je kataloge iz kojih je evidentno što učenici moraju naučiti da bi uspješno položili maturu.