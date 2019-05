Maturanti će sutra okupirati grad! Evo koje će ulice biti zatvorene zbog norijade

Autor: Hina

Diljem Hrvatske u srijedu, 22. svibnja, organizira se proslava norijade u povodu obilježavanja završetka nastave učenika završnih razreda srednjih škola, a u Zagrebu će vesela povorka od 6000 maturanata krenuti od Trga bana Jelačića prema parku Bundek.

Službeni program proslave Dana zagrebačkih maturanata počinje u 11 sati na Trgu bana Jelačića, gdje je predviđeno okupljanje tisuća maturanata koje će zabaviti glazbeni program u izvedbi DJ Turk & Jockera, uz pratnju Jakše Jordesa na saksofonu, animatora Marka Petra Oreškovića i Lea Milea, izvijestili su iz Grada.

Maturantima će se pridružiti zagrebački gradonačelnik Milan Bandić te će oko 12 sati zajedno krenuti prema Bundeku, kamo bi trebali stići oko 13:30.

Evo gdje će sutra u Zagrebu promet biti zatvoren na sat vremena

Uz pratnju zdravstvene ekipe, prometne policije i zaštitara, povorka će se kretati trasom: Praška – Trg N. Š. Zrinskog – Strossmayerov trg – Tomislavov trg – Mihanovićeva – Miramarska – Ulica grada Vukovara – Hrvatske bratske zajednice (Most slobode) – Damira Tomljanovića-Gavrana – Bundek.

Na toj relaciji promet će biti privremeno zatvoren od 12 do 13 sati te stoga Grad upozorava na moguće poteškoće u prometu i građane moli za strpljenje i razumijevanje.

Povorci će se na Bundeku pridružiti još 2000 maturanata, a program će trajati do 21 sat. U glazbenom dijelu programa sudjelovat će Turk The DJ, Phillip J & Monks, Domagoj Ivanković (Sax), Kings band live, DJ Vilim Haramina, DJ Go Cut & Domagoj Ivanković te kao specijalno iznenađenje Indira Forza.

U parku će cijelo vrijeme dežurati zdravstvene službe, vatrogasci, spasioci, redarska i zaštitarska služba, a nakon završetka programa bit će osigurane pojačane linije javnog gradskog prijevoza.