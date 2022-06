MASONI, SOTONA I LJUBAVNICE! ‘Bit ćemo na vlasti, a vlast u tebi’: Tko je Puljkov suradnik koji je slao seksualne poruke curama?

Autor: Dnevno.hr

Teški dani za Ivicu Puljka, kandidata za gradonačelnika Splita.

S tog je mjesta otišao zbog afere svog zamjenika Bojana Ivoševića, protiv kojeg je podignuta optužnica zbog prijetnji novinarki Slobodne Dalmacije.

No, suradnici mu i dalje ‘sapunaju dasku’ jer su ponovno završili na naslovnicama medija i to u novom skandalu.





I ponovno se tu radi o Bojanu Ivoševiću, iako je ovaj put u glavnoj ulozi gradski vijećnik i član Predsjedništva stranke Centar Luka Baričić.

Puljkov suradnik slao seksualne poruke djevojci, jedna je navodno maloljetna no, ‘to nije problem’

Kako je objavio Večernji list, njih su dvojica razmjenjivali seksualne poruke s dvije djevojke iz Srbije od kojih je jedna, navodno, maloljetna 17-godišnjakinja. Tako je list objavio sve eksplicitne poruke, a ukratko, Baričić je dogovarao susret s Aleksandrom, koja je trebala doći u Split. Ona je u jednom trenutku pita je li on gradonačelnik, a on odgovara da je gradski vijećnik te da idu na nove izbore, a ‘sve što treba znati je da su bili i da će opet biti na vlasti. I vlast će biti duboko u tebi”.

Na to osoba koja se predstavlja kao djevojka Aleksandra čak pita i za mogući posao ako ostane u Splitu, na što joj Baričić odgovara da će za to vidjeti. Nadalje, nagovara Aleksandru da svoju sestru spoji i Bojanom Ivoševićem. Ona ga upozorava da joj je sestra maloljetnica od 17 godina, a Baričić navodi ‘neka kaže seki da ima 18 godina… jer imaju izbore za mjesec dana’. Nadalje Baričić ju uvjerava da Ivoševiću to neće biti problem.

“I slobodno prenesi seki, da će je razvaliti”, poručuje Baričić u porukama navodnoj Aleksandri.

Puljak: Osoba s invaliditetom žrtva je odvratne prevare

Na tekst su odmah reagirali Ivica Puljak, Boris Ivošević i Luka Baričić.

Puljak kaže, Baričić, bivši gradski vijećnik stranke Centar i osoba s invaliditetom žrtva je odvratne prevare na internetu koju će prijaviti policiji. Tvrdi da su nepoznate osobe otvorile lažni profil na aplikaciji za upoznavanje, lažno se predstaviti vijećniku koji je na poruke odgovarao eksplicitnim sadržajem, uvjeren da je u kontaktu s osobom u koju može imati povjerenja te koja je razvila emotivan odnos prema njemu.









“Ovo je najgnjusnija stvar koju sam ikada doživio u politici i jasno mi je odakle dolazi. Luka Baričić je osoba s invaliditetom, a “ljudi” koji su ovo izveli iskoristili su najranjiviju temu kako bi politički profitirali, a to je seksualnost invalida”, napisao je Puljak, dodavši da ih sve ovo neće spriječiti da u Splitu uvedu red na svim razinama te da će o svemu na konferenciji za novinare koja je najavljena za ponedjeljak u podne.

Ivošević također smatra da se radi i prevari, kao i da su Baričića koristili da dođe do nje. Oštro odbacuje da postoje njegove eksplicitne slike ili snimke koje je slao.

Baričić je kratko napisao, zbog vlastite naivnosti žrtva je gnjusne internet prevare koja je motivirana političkom situacijom u Splitu.









Tko je Luka Baričić? ‘Religija je greška evolucije’

Iako se ime bivšeg gradskog vijećnika sada razvlači po svim naslovnicama, daleko od toga da već ranije nije bio poznat medijima. Iako nikad u seksualnom kontekstu, naprotiv, njegovo ime često se vezivalo uz religijske rasprave.

U javnosti je tako bio poznat kao jedan od organizatora splitskih prosvjeda za kurikularnu reformu i Marša za znanost. Diplomirao je povijest na Sveučilištu u Pisi, magistrirao arheologiju, specijalizirao povijest religije, paleopatologije i filologije, dvije godine radio na Sveučilištu “Ludvig Maksimilijan” u Münchenu.

Bio je aktivan u Protagori, udruzi za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta. Sebe je definirao kao ateista, a u jednom je razgovoru na pitanje smatra li da nakon tisuća godina novom naraštaju religija više neće biti potrebna, rekao:

“Uzmimo primjer Bavarske, tradicionalne regije gdje sam živio dvije godine. Svaki veći svetac im je praznik, no vjernika je posljednjih godina tek oko 50 posto. Mislim da i mi idemo u tom pravcu. Često se na našim kavama postavi teza – otkad je civilizacije, otada je i religije. Antropološki gledano, religija je sigurno bila ključna u nekim povijesnim vremenima, dolazimo do trenutka kada više nije. Smatram kako je religija greška. I to ne greška čovjeka, već evolucije. Jer čovjek da bi preživio, mora se prilagoditi okolini. Da bi se prilagodio okolini, tu okolinu mora shvatiti, u nedostatku onoga što bi danas nazvali znanje ili znanost, jednostavno je došlo do toga da je najbliže moguće bilo svijet objasniti kroz religiju koja se razgranala”.

Drama zbog kažiprsta, spominjale se ljubavnice, masoni, Sotona i crna magija

Baričić je u jednom trenutku imao i okršaje na sjednicama Gradskog vijeća. Naime, u prosincu 2021. splitsko Gradsko vijeće usvojilo je gradski proračun za 2022. godinu u iznosu od gotovo 1,7 milijardi kuna, a tada još gradonačelnik Ivica Puljak je ocijenio da je to dobra vijest za Grad Split. Izrazio je zadovoljstvo što sjednica prolazi u mirnom tonu i konstruktivno čak i u slučajevima nesuglasica.

Uslijedila je novinarska opaska kako je vijećnik njegove stranke Centar Luka Baričić u polemici s vijećnikom Hrvatske građanske stranke Igorom Stanišićem u neprimjerenom kontekstu spominjao njegovu majku.

“Kad tako upirete prstom u moje kolege i bivše stranačke kolege, onda se uozbiljite. Nek’ vam idući put netko čestita što ste postali gradski vijećnik, da vas zapamte kao gradskog vijećnika, a ne kao sina djevojke bivše ljubavnice, trenutne supruge stranačkog kolege zaposlenog bez potrebnih uvjeta na mjesto posebnog savjetnika županije”, kazao je Baričić i poručio da se uozbilji.

Nakon Baričićevog istupa reagirao je nezavisni vijećnik Ante Franić suprotstavivši se takvom načinu javnih istupa. Baričićevo gestikuliranje s podignutim prstom, Franić je usporedio s postupcima masona. Produženi kažiprst jedan od glavnih simbola masonstva, rekao je Franić i dodao da je također u ritualima crne magije Sotona obično prikazan s podignutim prstom.

“Činjenica je da je produženi kažiprst jedan od glavnih simbola masonstva, koje ga je, pak, posudilo iz starih poganskih religija, gdje je ovaj prst simbolizirao vezu osobe s “višim silama” (to jest Sotonom). Također, u ritualima crne magije, sam Sotona obično je prikazan s podignutim prstom”, između ostalog je rekao Franić.

Na početak njegovog izlaganja nasmijali su se dogradonačelnici Antonio Kuzmanić i Bojan Ivošević. U jednom trenutku Franić je dogradonačelnika Ivoševića nazvao luđakom. Puljak je novinarima rekao da se ne slaže s takvim istupom vijećnika svoje stranke.

“Taj istup je bio neugodan i nisam za takve stvari,” poručio je Puljak. Na upit je li ukorio svojeg stranačkog vijećnika zbog takvog istupa, Puljak je kazao da on nije tu da kori nego da pomogne da se stvari odvijaju mirno.