MARKOTIĆ ODBRUSILA SLOVENCIMA: Nije točna izjava njihova premijera! Takve stvari se ne rade

Pojava koronavirusa osim sveopće panika unijela je nemire u odnose između slovenskog i hrvatskog premijera, ali usprkos tome Hrvatske nema namjeru odustati od provođenja mjera na granici. Istodobno u zagrebačkoj bolnici Dr. Fran Mihaljević i dalje se dopremaju uzorci briseva koji se podvrgavaju testovima na koronavirus. A u toj temi progovorili su i gosti emisije Tema dana profesorica Alemka Markotić i ugledni znanstvenik Ivan Đikić koji se u emisiju uključio iz Njemačke.

“Moram reći da je pogrešna informacija koju je prenio slovenski premijer, o tome da se uzimaju brisevi na granici, da se čeka na granici. To nije točno. Mi jedini radimo dijagnostiku. Takve se stvari ne rade, jer se zdravim ljudima ne uzimaju brisevi zato što se ne očekuju pozitivni rezultati”, kazala je prof. Markotić ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr.Fran Mihaljević dodajući da Hrvatska slijedi dobre trendove u suzbijanju koronavirusa te da se ponašamo odgovorno u ovoj situaciji.

”Da pratimo trendove koje rade sve organizirane svjetske zemlje s dobro organiziranim zdravstvenim sustavom, uključujući kontakte s kolegama koje imamo širom svijeta – od Singapura, Njemačke, Europskog centra za kontrolu bolesti. Mislim da su sve mjere koje su poduzete razumne i na mjestu”, objasnila je profesorica s kojom se usuglasio i Đikić. On smatra da se Hrvatska dobro organizirala te da zdravstveni djelatnici koji vode kompletnu situaciju vrlo dobro znaju koje je mjere potrebno primijeniti.

“Čini mi se da utjecaj politike, posebno razgovor premijera o ovoj temi, je potpuno neprimjeren situaciji. Ovo je zdravstvena tema i o njoj bi trebali stručnjaci puno više govoriti. Hrvatska ima pravo na svoj stav. Nepotrebno je zatvaranje granica, ali u svakom slučaju potrebna je pažnja, potrebna je epidemiološka analiza i pronalaženje bolesnika da se bolest i virus ne bi proširili dalje”, komentirao je objašnjavajući kako se s koronom bore u Njemačkoj. .

“Sve što se dogodilo u Njemačkoj za sada nije ulazilo u javnost kao politička tema, nego su se konkretno prezentirale činjenice. Vrlo brzo se napravila dijagnostika i epidemiološka analiza ljudi koji su bili u kontaktu s njima. Upravo radi toga je Njemačka imala slučajeve koje su oni vrlo brzo izolirali i tako se bolest drži pod kontrolom”, rastumačio je znanstvenih, dok je Markotić napomenula kako postoje točno postavljeni kriteriji. ”Oni koji su bili u području gdje postoji zaraza, gdje postoji sumnja da su mogli biti izloženi kontaktu s bolesnicima, koji dobiju simptome u smislu temperature, respiratornog sustava – oni se testiraju. Mislim da ministar Beroš vrlo odgovorno i razumno vodi cijelu ovu situaciju, s dovoljnim i potrebnim oprezom”, kazala je Markotić osvrćući se i na zaražene u Hrvatskoj koji primaju terapiju istovijetnu onoj koja se prima u Italiji. “Je, to je jedan od lijekova za HIV za koji se pokazalo, u zemljama koje imaju novi koronavirus, da bi mogao biti od koristi. Mi smo također primijenili taj lijek. Sva trojica bolesnika su za sada dobro. Neki taj lijek primjenjuju samo u težim oblicima, ali s obzirom na to da su to naši prvi bolesnici, kada nismo bili još sigurni u kojem će smjeru bolest ići, mi smo ga ipak primijenili i za te blaže oblike bolesti”, komentirala je Markotić dok Đikić drži da je teško davati terapiju za virus koji se pojavio ove godine i koji još nije prostudiran.

”Primjećujemo da jedan lijek koji smo stvorili protiv borbe od HIV virusa ima blagotvorno djelovanje. To nije lijek koji kompletno sprječava i liječi pacijente, ali sprječava razvoj bolesti i kao takav se preporučuje. I za sada drugih lijekova nema za koje bismo mogli reći da imaju efektivno djelovanje i koji bi se preporučio pacijentima” rekao je Đikić te se osvrnuo i na one koji su bili zaraženi pa su ozdravili te su potom ponovno zaraženi.

“Ti podaci govore samo da imate različitih vrsta virusa. I ako pacijent preboli pod jednom okolnošću, da može doći i do reinfekcije s drugom podvrstom tog virusa koji se mijenja. To je jedna mogućnost. A druga mogućnost je da uistinu i nije došlo do kompletnog oporavka, da nije stvoren imunološki odgovor na virus pa je moguća i reinfekcija istog pacijenta”, rastumačio je poznati znanstvenih te dodao: “Ne znamo što se sve događa u prirodi i životinjama. Većina ovih virusa s kojima smo imali problema zadnjih 10-ak, 20-ak godina dolaze od životinja do ljudi. I upravo ambijent gdje životinje žive i klimatske promjene, vjerujem, čine veliku neizvjesnost, tako da nismo sigurni do kakvih će novih vrsti virusa doći za nekoliko godina. Treba biti svjestan da klimatske promjene i sve što se događa oko nas može imati učinak i na nove vrste virusa koje dolaze”, kazao je.