Marko Vučetić ne staje: Opet je žestoko ‘oblatio’ Kolindu

Nekadašnji Mostov saborski zastupnik Marko Vučetić, očito je opasno zagrizao u namjeri da se suprotstavi aktualnoj hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović te pokuša izboriti pobjedu na izborima, od kojih nas doduše dijeli podosta vremena. Ima li Vučetić mogućnost ‘srušiti’ predsjednicu s ovolikom vremenskim odmakom, teško je reći, međutim sigurno je kako je u jednom uspio- dospio je u javnost, te samim time i na naslovnice brojnih medija, u skladu s time i Globus je s ovim političarom odradio intervju u kojem je progovorio o svojim ambicijama, a ujedno žestoko iskritizirao Grabar-Kitarović, čiji se status o kandidaturi za još jedan mandat za sada zapravo još uvijek ne zna.

Kakav bih bio predsjednik? Uz to što sam nerazumljiv, siromašan i ozbiljan, bio bih predsjednik koji bi komunicirao s građanima i institucijama, vodio bih računa o svima, o kompletnom građanskom kolektivu, svim manjinama, i nacionalnim i spolnim. Bio bih svjestan da jesam predstavnik nacionalne države, ali da ona pretpostavlja mnoštvo tih raznolikosti. Bio bih predsjednik svih građana”, poručio je Vučetić u razgovoru za navedeni medij, dodajući da se dobar predsjednik mora ’emancipirati od svoje političke prošlosti i ne smije dopustiti da mu vlastiti svjetonazor usmjerava djelovanje’. Ovaj mlađahni filozof drži da se predsjednik nalazi u nečovječnoj, ali i nadčovječnoj poziciji u usporedbi sa svim ostalim predstavnicima vlasti. No, uvjeren je kako smo mi predsjedničku funkciju sveli na predstavu na Pantovčaku.

“Ako su mi potrebna velika sredstva, onda sam u startu onemogućen jer izvore financiranja nemam. Prema financijama se bezbrižno odnosim i duboko se nadam da mi nisu potrebne. Moja je prednost što imam vidljivost kroz Sabor. Ja ne trebam osvajati javni prostor, već jesam u njemu”, objasnio je mladić koji potporu uživa i od samozatajne Dalije Orešković, kojoj bi se kako se u ovom času čini mogao pridružiti i Bojan Glavašević, i to kroz neku nedefiniranu novu, političku platformu. Inače, Vučetić doista jest pažnju lijevo-liberalnog djela javnosti u nekoliko navrata prilično vješto skrenuo na sebe govorima u sabornici koje se domogao kao zastupnik Mostova kluba. Međutim, rijetki su ga zapravo doživljavali sve dok nije najavio kandidaturu za predsjednika, i to na pomalo nesvakidašnji način na popularnom Facebooku. Vučetić je političku karijeru počeo graditi u rodnom Zadru, gdje je okončao osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, nakon čega odlazi na splitski Filozofski fakultet, gdje je magistrirao, doktorirao je pak u Zagrebu, a završio je i studij teologije te stekao licencijat teoloških znanosti na splitskom Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Zanimljivo, Vučetić ne prima saborsku plaću, ondje naime volontira, a plaću dobiva kao pročelnik i profesor na Odjelu za filozofiju zadarskog Filozofskog fakulteta. Vučetić je donedavno živio na Viru, od kuda korijene vuče njegov otac, a na tom je otoku pokrenuo udrugu Vir bez podjela, nakon čega se pridružuju Mostu, s kojim izlazi na parlamentarne izbore.

‘Razloge angažiranja na Mostovoj listi vidim kao mogućnost realiziranja drugačije, različite politike. Dosadašnja politika je sva oslonjena na ono prošlo, što u filozofijskom smislu nazivam Prošlom Noći. U toj Prošloj Noći se mogu pronaći ili snovi (oni koji tvrde da su oni najbolji i drugima nude obećanja) ili noćne more (oni koji tvrde da drugi ne valjaju i sebi, valjda, dokazuju da su bolji samo zato što su predani histeriji straha od drugih). Kako se ni u snovima ni u noćnoj mori ne živi, ‪baš zato Most vidim kao stranku realnosti, a dokaz tome pronalazim i u činjenici otvorenosti prema različitim kandidatima. Prednost Mosta je, dakle, mogućnost različitosti, a ne nužnost istosti. Realnost različitosti je došla do izražaja u Mostovoj principijelnosti oko onoga oko čega nema kompromisa, a to je borba protiv korupcije i zaštite nacionalnih interesa. Društvo bez korupcije je društvo različitosti, poštivanja ljudskih, građanskih i individualnih prava’, objašnjavao je u to doba ovaj filozof, koji se sabornice domogao sa 649 preferencijalnih glasova. A prvi nastup u kojem ga je javnost zapravo ozbiljno doživjela bio je onaj kada je govorio o Istanbulskoj konvenciji. S Mostom se razišao zbog suprotnih stajališta, a on kao nezavisni zastupnik nedavno je izbačem iz njihova kluba. On osobno tvrdio je da je iz stranačkih križaljki ispao zbog stajališta o Konvenciji, koja je podsjetimo posvađala i ostatak političke scene. Demantirajući sam sebe, jer svojedobno je ovaj mladić govorio da se nakon isteka mandata nema namjeru baviti politikom Vučetić je nasrćući na aktualnu predsjednicu otkrio ambicije da zasjedne u njenu fotelju. Živi bili, pa vidjeli, rekli bi stari, mudri i očito u filozofiju duboko uronjeni ljudi.