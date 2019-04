(VIDEO) Marko je odselio u Frankfurt! Mladim Hrvatima poručuje: Nije lako, ne dolazite!

Magistar primarnog obrazovanja Marko Mihaljević, 27-godišnjak iz Babine Grede, prije sedam mjeseci nastanio se i zaposlio na građevini u Frankfurtu, ali kako tvrdi ni u Njemačkoj ne teče med i mlijeko. Mislio je tvrdi da će s vremenom biti lakše, no događa se upravo suprotno, a što ga muči nastojao je objasniti i kroz video kojega je snimio poručujući mladim Hrvatima neka ne dolaze ako nisu sigurni. I on sam smatrao je da bi moglo biti drugačije prenosi Fenix.

“Provodim dane radeći ovaj posao. Ne podcjenjujem nikoga i nikakav posao, jer nikada u životu nisam nikoga podcijenio, ali radim posao za koji mi ni ne treba osnovna škola. Magistar zvuči lijepo, ali moram ovdje crnčiti od jutra do mraka za golu egzistenciju jer mi to nije dozvoljeno u Hrvatskoj. Zašto mi nije dozvoljeno? Zato što nisam u niti jednoj političkoj stranci”, smatra Marko dodajući da ga ljuti što sa svojim zvanjem mora raditi na građevini, no drugu opciju ovoga časa nema na raspolaganju. Što je još ovaj mladić rekao poslušajte u videu: