Marić se pohvalio: ‘Vidite i sami da skrbim za cijelo hrvatsko gospodarstvo. Uvijek sam spreman i otvoren na sva pitanja’

Autor: Dnevno.hr

Nakon javne objave iskaza koje su Martina Dalić, Ante Ramljak i Zoran Besak dali USKOK-u, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković rekla je kako će Povjerenstvo razmatrati ponovno pokretanje postupka u slučaju ministra financija Zdravka Marića.

“Ja sam jutros odgovorio na tu temu. Kao i do sada, mogu kratko reći da kao državni dužnosnik i građanin poštujem sve državne institucije. Mislim da sam do sada to i dokazao. Što god zaključilo Povjerenstvo, moja će uloga biti aktivna. Znate da sam uvijek dostupan i na izjave medijima, kakva god pitanja bila”, rekao je Marić za N1 televiziju nakon sastanka s Hrvatskom udrugom poslodavaca.

Marić se osvrnuo i na prijašnji predmet koji se vodio protiv njega pred Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. “Tada sam odgovarao na sva pitanja. Jedan od predmeta koji je odbačen je bio jesam li poreznom reformom nekome pojedinačno pogodovao da je bio jasan pravorijek da nisam. Vidite i sami da skrbim za cijelo hrvatsko gospodarstvo. Ja sam uvijek spreman i otvoren na sva pitanja, bilo kome”, rekao je.

Ministar je upitan i je li ranije trebao obavijestiti javnost o količini sastanaka vezanih uz Agrokor. “Možda ću dati refleksiju i s aktualnim slučajem Uljanika. Danas ako me pitate koliko je tih sastanaka internih, pa i s predstavnicima Uljanika bilo teško da bih mogao odgovoriti. Suočeni smo s tematikom kao što je i onda bilo. Moja dužnost kao ministra, ako me netko pozove i pita, moje je da to i kažem. Ja sam pokazao i na Povjerenstvu da je moja uloga bila iz perspektive sveukupnog gospodarstva i nacionalnih interesa. Nisam niti na što utjecao”, odgovorio je.