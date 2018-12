Marić: ‘Profesionalna karijera i kompetencije moje sestre govore same za sebe’

Autor: Hina

Ministar financija Zdravko Marić rekao je u petak da ga nitko iz Hanfe ne nadzire i podsjetio čelnika HSS-a i saborskog zastupnika Krešu Beljaka kako je ta agencija nezavisan regulator financijskih usluga, a ne bankarskih te ponovio da profesionalna karijera i kompetencije njegove sestre govore same za sebe.

Ne vidim tko nadzire mene iz Hanfe. Hanfa je nezavisan regulator financijskih usluga, ne bankarskih. Bankarske usluge su pod nadzorom HNB-a i točno se zna koje su to usluge… Radi se o određenoj vrsti insinuacije ili spekulacije što u koji djelokrug obuhvaća, odgovorio je, uz ostalo, Marić novinarima u Zagrebu, gdje je s potpredsjednikom Europske investicijske banke potpisao ugovor o financiranju za Projekt nacionalnog sufinanciranja europskih fondova u razdoblju od 2014. do 2020., vrijedan 300 milijuna eura.

Njegova sestra, dugogodišnja zaposlenica Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) Lijljana Orlovac imenovana je od 1. studenog 2018. direktoricom Sektora za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa Hanfe, a predsjednik HSS-a Krešo Beljak u petak je u izjavi novinarima ocijenio da bi ostavku trebao dati ministar financija Zdravko Marić, a ne njegova sestra koja je zaposlena u toj agenciji. Po njegovim riječima, „nije sporno da članovi obitelji dužnosnika rade u bilo kojoj instituciji, ali je sporno da rade u instituciji koja ima nadzor nad članovima obitelji”.

Na pitanje novinara treba li odstupiti s funkcije ministra financija, Marić je rekao kako misli da je jučer bio vrlo argumentiran te istaknuo da prije svega njezina profesionalna karijera njegove sestre, odnosno njene kompetencije govore same za sebe.

“Dakle, opet se vraćamo na obiteljsko stablo, pa ajmo još jedanput to utvrditi. Dakle, jučer sam rekao, neki od vas ste prokomentirali da sam bio dosta emotivan, nemam problema s tim, radi se o mojoj obitelji, i tu emocije niti želim niti hoću ikad sakrivati, ali sam bio vrlo argumentiran.”

Istaknuo je da je cijela karijera njegove sestre vezana uz djelatnost osiguranja te da se njezin status u Hanfi može lako provjeriti,

“Dakle, moja sestra, starija je od mene osam godina. Završila je fakultet, dok ja još nisam ni upisao fakultet. Počela je raditi u osiguranju i postala je direktorica u jednom od osiguravajućih kompanija dok sam još bio na prvoj godini fakulteta. Njena karijera otprilike 20 godina vezana je uz osiguranje. U Hanfu ušla 2010. godine”, rekao je Marić.

Podsjetio da je ona tijekom svog rada u Hanfi, u mandatima nekoliko različitih Upravnih vijeća, obavljala razne funkcije i razine odgovornosti.

“Sigurno i gospodin Beljak kada govori može on to lako provjeriti kakav je bio njen status u Hanfi cijelo vrijeme, s druge pak strane u ovom kontekstu unaprijeđena na određeno mjesto, to se nije dogodilo jučer, ali uvijek je zanimljiv tajming kada tako nešto izađe i postane vijest, pa vjerujem da ćete i to notirati”, rekao je Marić.

Ali, istaknuo je, u svakom slučaju, prije svega njena profesionalna karijera, odnosno njene kompetencije govore same za sebe. Kao ni ja, nije članica nikakve političke stranke i ona je čista profesionalka i radi svoj posao. I naravno, da s obzirom da se radi o moj sestri, u svakom slučaju ja prihvaćam, s obzirom da sam ministar financija, kritike, komentare, napade, optužbe, što god, ali s druge strane ona je građanka RH i fizička osoba, ipak s jedne druge strane treba postojati jedan određeni respekt”, naglasio je Marić.

Prema tome, poručio je, ako se napada, neka napadi idu na mene, nema potrebe za daljnje širenje.

Hanfa u četvrtak je odbacila sve insinuacije o sukobu interesa vezane uz imenovanje Ljiljane Orlovac na direktorsko mjesto te istaknula da su glavni kriteriji izbora kadrova kod imenovanja stručnost i sposobnost.

Lijljana Orlovac je i prije zapošljavanja u Hanfi (početkom 2010.) imala višegodišnju karijeru u više uglednih društava za osiguranje. Svojim ranijim radnim iskustvom isprofilirala se kao stručnjak u području osiguranja na kojem je području nastavila raditi i u Hanfi, kažu u toj agenciji. U Hanfi je zaposlena od početka 2010. u tadašnjem Sektoru za superviziju I, na mjestu zamjenice direktorice sektora.

U rujnu 2012. kao glavna savjetnica u tadašnjem Sektoru za osiguranje bila je, uz ostalo, zadužena za najvažniji projekt u području osiguranja i to implementaciju Solventnost II, zatim koordinaciju za rad s EIOPA-om (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), Europskom komisijom te kao stručnjak pridonosila u radu Vijeća Europske unije.

Osim toga, bila je zadužena i za praćenje propisa na razini EU koji se odnose na područje osiguranja. Ovlaštena je interna revizorica i posjeduje certifikat funkcije usklađenosti s propisima – compliance officer. U području osiguranja bila je zadužena i za implementaciju većine direktiva, poput Direktive o distribuciji osiguranja i implementaciji IORP II Direktive, navode iz Hanfe.

“Iz svega navedenog, s obzirom da je riječ o osobi iznimnih stručnih znanja i iskustava, od 1. studenog 2018. imenovana je direktoricom Sektora za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa Hanfe, u sklopu ranije najavljene reorganizacije poslovanja. Od tog datuma implementirana je nova organizacijska struktura Hanfe, unutar koje su, uz Ljiljanu Orlovac imenovane i još četiri nove direktorice sektora”, ističu iz Hanfe.