Marić bježi, Plenković se spašava: Tko je odgovoran za najveću krizu ikad?

Prema pisanju novog broja Nacionala, u javnost su isplivali novi, krucijalni dokazi koji terete ministra financija Zdravka Marića da je u aferi Agrokor imao aktivniju ulogu, nego li je priznao, što pak znači da je lagao javnosti. Prvi sastanak s Todorićem, prema pisanju spomenutog medija dogodio se 26.veljače 2017.godine te je bio sniman od strane minimalno tri sudionika, a na snimkama se čuje da Marić opisuje kako država može pomoći Agrokoru te omogućiti dodatno zaduživanje preko HBOR-a. Otkriveno je tako da se Marić, kao čelni čovjek hrvatskih financija nije izuzeo iz afere vezane uz koncern u kojem je prije toga radio, kako je do sada tvrdio, već se odvila posve suprotna situacija.

Ima li u priči kaznenih elemenata iskristalizirati će morati DORH, no snimke upućuju na to da je u Vladi tijekom spašavanja Agrokora vladalo nepovjerenje, ali i netransparentnost prema javnosti, iz čijih se džepova uostalom i vodila pompozna bitka. Slom Agrokora tek sada pokazuje svoje pravo lice a kako se čini neke od aktera ove nemile priče ta bi bitka mogla stajati ministarske karijere, jer kao što se može čuti od izvora bliskih ministru financija on razmišlja o okončanju ministarske karijere, no ne čini to u opterećen poslom i reformama već stoga bi nakon što se njime ponovno pozabavi Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa mogao postati meta pravosudnih institucija. Smjenom bivše ministrice gospodarstva premijer Andrej Plenković očito je dobio žestoku suparnicu Martinu Dalić, ženu koja je osvetu odlučila servirati hladne glave, nakon ljetne stanke.

Cilj joj je skinuti stigmu sa sebe, a motiv način na koji joj je Plenković okrenuo leđa. Svoju istinu o Agrokoru prezentirati će i u knjizi koja bi uskoro trebala ugledati danje svijetlo, a u istoj pak opisuje i Plenkovićevu ulogu u aferi oko Agrokora. I sami Plenković svjestan je opasnosti koja mu puše za vratom, jer vrlo skoro i Marić bi se od njegova bliskog suradnika u misiji spašavanja vlastitog obraza mogao pretvoriti u neprijatelja koji ima mnogo toga za reći.

Inače, prema pisanju Jutarnjeg Marić ionako razmišlja da od iduće godine, kada se sve slegne više ne bude ministar financija već da se okrene privatnom biznisu, sve to čini zbog političkog pritiska, ali i rušenja nekih njegovih prijedloga. Iz posljednjih transkripata jasno je kako je Marić prešutio sve sastanke na kojima je nazočio u vezi Agrokora, nije bio iskren niti kada je tvrdio da se izuzeo iz priče o Agrokoru, sada je jasno i to da je predlagao članove neformalne radne skupine u medijima nazvane grupa Borg, koja je radila na kreiranju lex Agrokora, a poslije se od Agrokora i naplatila u unosnim višemilijunskim konzultanskim poslovima. Marić je prema svjedočenju bivše ministrice predložio Tončija Korunića, a korišten je i za dobivanje podataka o samom Todoriću.

U HDZ-u se ovih dana pitaju tko je medijima pustio Uskokove iskaze, a neki pak sumnjaju da odgovor leži upravo u ministrici Dalić.