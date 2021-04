‘MANIPULATIVNA POLITIKA HDZ-a’: Premijer Plenković nije uvjerio ovog političkog analitičara: ‘Covid dodatak na mirovinu doslovno predstavlja kupovinu glasova’

Autor: Matea Vidić

Oko 600 milijuna kuna bit će isplaćeno za oko 850 tisuća umirovljenika za koje je osigurano od 400 do 1200 kuna covid dodatka, otkrio je premijer Andrej Plenković koji je dakako upitan i je li ovaj potez dio predizborne kampanje. Takav stav odmah je odbio pa rekao kako sredstva za ove dodatke nisu bila planirana, a rezultat su indeksacije, ističe.

“Vlada je po toj logici kupovala naklonost 680 tisuća radnika zadnjih godinu dana jer su svi dobivali mjesečno 4 tisuće kuna. Ovo je potez odgovorne Vlade koja razumije da su umirovljenici najranjivija skupina, da je njihov položaj zahtjevan, da je naša reforma išla za tim. Kada je donesen paket mirovinskih zakona, mirovine su povećane 13,5 posto. Ovo je jednokratna potpora u okolnostima pandemije za koju ne mogu biti odgovorni niti umirovljenici, Vlada, država. Temeljno načelo društvene solidarnosti prema onima koji su najranjiviji mogu se razumjeti u ovim okolnostima”, zaključio je.

Tomislav Stipić, politički analitičar i komentator za Dnevno je otkrio kako se taj dodatak zaista ne može smatrati populizmom, no tajming isplate covid dodatka “doslovno predstavlja kupovinu ljudi za glasove koji ionako teško preživljavaju”, zaključuje.

Govori nam dalje kako je hrvatski mirovinski sustav postao neodrživ, a jako je puno umirovljenika koji žive na granici siromaštva.

’Hrvatska je čekala’

“Mnoge zemlje u EU uvele su taj dodatak mnogo ranije, neke su čak išle i u reformu sustava kako bi se minimalne mirovine povećale. Hrvatska je čekala izbore. Uopće ne dvojim kako će HDZ to koristiti u predizborne svrhe i kako će svi njihovi kandidati dobiti jasne naputke da u kampanji pričaju samo o tome. HDZ-u aktualna politička kao i situacija s pandemijom ne ide na ruku, ljudi su nezadovoljni, korupcijske i klijentelističke afere otkrivaju se na svakom koraku, nema cjepiva unatoč ’golemom’ ugledu Plenkovića u EU, tu su dakako i brojni kandidati drugih opcija, ali i brojni HDZ-ovi disidenti i sada treba posegnuti za novcem jer novac donosi glasove”, jasno će Stipić.









“Umirovljenika ima najviše i logično je da HDZ ide na najbrojniju i najranjiviju skupinu”, dodaje potom.

Osvrnuo se također i na to da se pred izbore, HDZ-ovi načelnici i gradonačelnici kroiste metodom podjele novca “građana kao da je njihov”, aludirajući na potez načelnika Općine Seget, Vinka Zulima koji je nedavno svojim mještanima dijelio uskrsnice u iznosima od 500 kuna.

Ranjiva skupina društva

“Ono što je u ovoj prići posebno žalosno je to što HDZ koristi ranjivu skupinu za političke poene. Umirovljenici su skupina kojoj najviše trebaju zdravstvene usluge, HDZ im isplaćuje COVID dodatak, a u isto vrijeme HDZ-ova Vlada katastrofalnim upravljanjem ugrozila je opskrbu lijekovima jer izbjegava platiti dug veledrogerijama. Ironično, HDZ umirovljenicima isplaćuje dodatak kako bi imali za lijekove, a lijekova nema. Ostaje za vidjeti hoće li umirovljenici zbog toga dati glas HDZ-ovim kandidatima ili će uzeti novac i glasati protiv ovakve manipulativne politike”, govori nam Stipić koji predviđa i iduće poteze HDZ-a.









“Ne sumnjam da će HDZ sve one koji propituju ovakve poteze i ovaj tajming optuživati da ne vole umirovljenike i da nisu socijalno osjetljivi. Tako je i s drugim temama, svi oni koji ukazuju na nesposobnost i korupciju u vlasti dobivaju etiketu mrzitelja Hrvatske, to je narativ koji je HDZ-u svojstven i kojega njihovi spin doktori najlakše prodaju masama. Vidjet ćemo hoće li i na ovim izborima takva politika donijeti rezultate vladajućoj stranci”, zaključuje.

Inače, covid dodatak počet će se isplaćivati krajem travnja ili početkom svibnja, a umirovljenici koji primaju iznos do 1500 kuna, ostvarit će dodatak od 1200 kuna dok će 900 kuna jednokratne pomoći dobiti oni kojima je iznos ukupnog mirovinskog primanja 1500 do 2000 kuna. Onima kojima je iznos ukupnog mirovinskog primanja od 2000 do 3000 kuna isplatit će se iznos od 600 kuna te onima kojima je iznos ukupnog mirovinskog primanja između 3 i 4 tisuće kuna, isplatit će se jednokratno novčano primanje u iznosu od 400 kuna. Premijer je otkrio kako je najviše onih s mirovinom između 2 i 3 tisuće kuna dok je oko 120 tisuća onih kojima će biti isplaćeno 1200 kuna.