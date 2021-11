MAMIĆEVIH 50 KORUMPIRANIH SUDACA! Opet će goriti javna scena: U crnom notesu su političari, ravnatelji policije, profesori prava!

Autor: Iva Međugorac

Komentirajući uhićenje osječkog suca Zvonka Vekića, Zdravko Mamić progovorio je o svojim navodnim kontaktima i s drugim sucima te poručio kako je 50 sudaca od njega primalo novac.

“Naravno da je kad se takvo nešto dogodi meni drago da se nešto pomiče, međutim izuzetno sam razočaran jer to meni po mojim kriterijima apsolutno sve predugo traje”, komentirao je Mamić koji od početka ove trakavice iz Međugorja poručuje kako provodi reformu hrvatskog pravosuđa.

Što god da činio, sigurno je kako je u nezavidan položaj osim suca Vekića doveo njegove osječke kolege Darka Krušlina i Antu Kvesića, a uz njih treba podsjetiti i na pomalo zaboravljenog bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Đuru Sessu, koji je samoinicijativno odlučio odustati od kandidature za predsjednika ovog najvažnijeg suda u zemlji. Iako je tada veze s Mamićem demantirao, sudac Sessa taj je potez povukao nakon što ga je Mamić označio jednim od korumpiranih sudaca.

‘Reforma pravosuđa’ nije gotova

Upućeni svjedoče da je Mamićeva lista ogromna te da se na njoj uz suce nalaze i profesori prava s kojima je bivši gazda Dinama nerijetko bio u kontaktu. Oprezan i promišljen kakav jest, Mamić naravno nema namjeru odmah imenovati sve one koje je korumpirao, no ne misli još dugo šutjeti. Svaka njegova najava ‘reforme pravosuđa’ izazove nemire u pravosudnim krugovima, a pitanje je vremena kada će Mamić ponovno krenuti u raskrinkavanje, a to ovisi i o nastavku njegovih procesa, iako njegova trenutna situacija naslućuje da on više nema što izgubiti.

Slikovito se među Mamićevim prijateljima njegova lista spominje ‘Zdravkova teka’ te se kaže kako u njoj ima i zvučnih političkih imena. Svojevremeno je Mamić sam priznao kako su svi suci njegovi prijatelji, a niz sudaca bio je primoran osporavati druženja s njime. Tako je svojedobno kontakte s Mamićem demantirala Jasna Omejec te njen kolega Davor Derenčević. Da se družio s Mamićem sudac Ivan Turudić nikada nije krio, a susrete s njime potvrdila je i ustavna sutkinja Slavica Banić te Jasna Smiljanić. Mnogo je sudaca Županijskog suda bilo plaćeno za arbitraže u Hrvatskoj nogometnoj ligi, pri čemu su imali prilike razviti prisniji odnos s Mamićem.

Od HNS-ova Arbitražnog suda doro su zarađivali Jasna Smiljanić i Ivica Veselić, a uza sve to Mamić je dobre odnose njegovao i s pojedinim ravnateljima policije pa se stoga može očekivati da je lista s kojom Mamić raspolaže opsežna, a njegova situacija trenutno je manje nepogodna pošto je nedavno odblokiran dio imovine njegove supruge Marine i kćeri Ive.