MAMIĆEVA ODVJETNICA OTKRILA JEDAN DETALJ U SLUČAJU: ‘Ako se potvrdi da je to istina, optužnica protiv njega ne može opstati’

Autor: Andrej Jelušić

Odvjetnica Zdravka Mamića i bivša kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda, Lidija Horvat gostovala je na RTL-u Danas gdje je komentirala slučaj koji potresa hrvatsko pravosuđe.

Horvat je rekla kako je Zdravko Mamić prepoznao njezin prethodni rad te kako ga je posjetila u Hercegovini. Njezin prvi potez je bio da je podnijela Državnom sudbenom vijeću zahtjev za sudjelovanjem u pokretanju stegovnom postupka za suce.

Postupak pred Ustavnim sudom

”Podnijeli smo zahtjev za sudjelovanjem u postupku. Smatramo da imamo pravni interes i to dosta jak. Načelo pravnog interesa nalaže pravo na sudjelovanje u postupku svakoj osobi koja ima neko svoje subjektivno pravo, koje je opravdano prihvatljivo, konkretno i u području prava. Nama je to jako važno zbog postupka pred Ustavnim sudom”, rekla je Horvat.

”To uključuje i uvid u isprave koje su u spisu, a i sudjelovanje u postupku. Znači da bismo imali uvid u očitovanja sudaca, tijek stegovnog postupka i u odluku. To je sve jako važno za korištenje tijekom dokazivanja povrede ljudskim prava, i pred Ustavnim sudom i europskim sudom”, dodala je Horvat.

Presuda ne može opstati

Smatra kako je sporost USKOK-a neprihvatljiva s obzirom na jačinu dokaza koja je priložena u spis.









”Ono što je jako važno je da presuda koja ima takve manjkavosti, takve grube povrede, ne može opstati. Ako se dokaže zaista ova korumpiranost, ove u najmanju ruku pristrane odluke i radnje sudaca, takva presuda ima tako jaku nevaljanu podlogu da ona ne može u ime Republike Hrvatske ostati na snazi”, izjavila je.

Neće se ponovo javiti na javni poziv

Odvjetnica je komentirala i svađu između predsjednika i premijera zbog izbora za Vrhovni sud.

”Kao što znate, bila sam i kandidatkinja, javila sam se na javni poziv i moram priznati da me jako zasmetalo što se događalo i na koji način se to ispolitiziralo i na koji način je to prezentirano u javnosti. Pa i način na koji se o kandidatima pričalo. Govorimo o tome da osobe zadovoljavaju sve kriterije koje se traže za javni poziv i govorimo o tome da sada kada javni poziv bude ponovo raspisan, nitko se neće željeti javiti. S obzirom da se ishod zna”, komentirala je Horvat.









Dodala je kako se ona više neće javiti na javni poziv jer smatra da se tek sad zbunjuje narod i šalje se loša poruka.