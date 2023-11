Mamić u tišini priprema pakleni plan: Povući će i Modrića, i sve HDZ-ovce koje je financirao

Autor: Iva Međugorac

”Ne misli za sada reagirati ni na nagodbe, ni na sudske procese ni na aktivnosti oko Dinama već će pustiti da se svi ‘ispucaju’, a onda kreće u novi napad”, tim riječima poznanici bivšeg Dinamova gazde Zdravka Mamića komentiraju posljednja događanja oko zagrebačkog nogometnog kluba, ali i nagodbu koju je s Uskokom u potpunoj tajnosti sklopio nogometni menadžer Nikky Arthur Vuksan koji je zajedno sa Zdravkom, Zoranom i Mariom Mamićem optužen za izvlačenje novca iz Dinama preko off-shore tvrtki.

”Mamić smatra da još nije vrijeme da progovori, njega sva ta priča sve manje zanima, okrenuo se svojem biznisu, i po BiH sve manje istupa u medijima. Zamorio se od toga svega, no to ne znači da nije željan osvete. Je, željan je, zamjera čak i Luki Modriću to što mu je kako kaže okrenuo leđa. Zamjerke ima i na račun HDZ-ovaca, kada dođe vrijeme za to Mamić će otkriti kako je dijelio lovu i koga je sve u vladajućoj stranci financirao. Sad za to nije trenutak, ali trenutak će doći, on u to vjeruje i smatra da je za sada najbolje da bude na distanci i da djeluje u tišini”, navode naši sugovornici te potvrđuju kako su neki iz Dinama i danas na otvorenoj liniji s Mamićem bez obzira na događanja s posljednje skupštine Dinama, nakon čega je svoju poziciju u klubu napustio Dario Šimić.





Ono što i s Vuksanom, i bez njega na koncu u priči oko Mamića ostaje nejasno jest kako to da su pored svega što se o njegovim malverzacijama do sada iznijelo i u sudskim procesima i u medijima dvoje ključnih ljudi u aktualnoj upravi- predsjednik Mirko Barišić i predsjednica Uprave Vlatka Peras prošli neokrznuto. No, i to su kažu Mamićevi poznanici pojedinosti o kojima će Mamić tek propjevati jer se uz Mamića radi o dvoje ljudi koji su i u njegovoj eri, i danas bili najodgovorniji za upravljanje Dinamom.

Peras i Barišić neokrznuti

”Logično je iz svega što se do sada čulo zaključiti da su i njih dvoje s Mamićem činili trojac koji je osmislio i provodio sporne isplate o kojima progovara i Vuksan. Sam je Barišić u iskazu rekao da ga je Mamić obavještavao o isplatama i priznao da je intervenirao u Siemensu da bi se pola milijuna eura uplatilo na račun Klagenfurta i nitko nije ni trepnuo. To govori da je cilj bio samo se pod svaku cijenu riješiti Mamića, a ostale ribe nastavile su plivati. Pazite, Barišić je priznao da je jedna međunarodna kompanija davala novac za plaćanje igrača na crno, i nije se ništa dogodilo. Nitko nije reagirao pa ni novinari”, kažu naši sugovornici bliski Mamiću te dodaju da iz onog što je Barišić iskazao u najmanju ruku ispada kako su on i Peras držali ljestve Mamiću dok je krao.

”Taj će isti dvojac sutra sjesti s Plenkovićem ili s Tomaševićem i dogovarati se o gradnji stadiona, oni će i dalje odlučivati o kupovini i prodaji igrača, a Mamić ostaje kriv i označen kao crna ovca. Pustite sad na stranu i HDZ i politiku, kako to da ne reagira Uskok, DORH, je li moguće da ni oni ne vide ništa sporno u tome što je rečeno? U svakoj normalnoj državi već idući dan nakon Barišićeva iskaza nešto bi se poduzimalo, reagirala bi Porezna uprava, sazivale bi se tiskovne konferencije, a kod nas tišina. Kako je to moguće”, pitaju se Mamićevi poznanici te kažu da sva ta događanja idu u prilog Mamićevoj tezi o političkom obračunu s njime, no on ne očekuje da će te svoje teze uspjeti dokazati na hrvatskim sudovima, ali se zato pravdi nada na Europskom sudu.

Do tada bi ga ovdje u Hrvatskoj trebao zastupati trenutni odvjetnik Filip Glavaš koji ne smatra da sporazumna presuda nogometnom menadžeru Vuksanu otežava položaj njegovom klijentu i da obrana o tome dogovoru niti nije bila službeno obavještena.

Dužan govoriti istinu

“Ne vidim razloga zašto bi to otežavalo poziciju moga branjenika. U ovom slučaju Vuksan će se pojaviti kao svjedok, gdje je dužan govoriti istinu te ako bude istinito iskazivao, samo će potvrditi navode da okrivljeni Zdravko Mamić nema apsolutno nikakve veze s kaznenim djelima za koje ga se tereti”, izjavio je Glavaš novinarima nakon ročišta na osječkom Županijskom sudu. Vuksan je spomenimo usput jedini okrivljenik u predmetu Dinamo 2 kojemu se nije stavljalo na teret da je osobno pribavio protupravnu imovinsku korist već da je u tome pomogao prije svega Mamićevom sinu Mariju. Njegova tvrtka DidiSport Limited iz Dubaija prema Uskokovoj optužnici koristila se kao protočni bojler za sredstva koja su u konačnici završavala na računu Marija Mamića, a koja je prije toga tvrtka OneGoal u formalnom vlasništvu Paula Bollendorfa uprihodila od transfera Tina Jedvaja 2013-te godine u As Romu.

Vuksan je kako tvrde upućeni u Maksimir stigao na preporuku Mirka Barišića, a ondje je u 30-toj godini života zauzeo poziciji najmlađeg člana Uprave te je postao zamjenik direktora kluba Damira Vrbanovića. Ubrzo potom Zdravko Mamić imenuje ga savjetnikom Mamić Sport Agency pa je stoga odrađivao transfere Vedrana Ćorluke i Eduarda da Silve u Englesku.

U ime agencije ASA preuzimao je igrače poput Luke Modrića, Kovačića, Dejana Lovrena, Šime Vrsaljka, Vukojevića, Leke i mnogih drugih. Pored toga Vuksan je godinama u domaćim lifestyle medijima označavan kao najpoželjniji neženja koji je kotirao i kao dio zagrebačkih elitnih krugova. Bio je u vezi s poznatom voditeljicom Tatjanom Jurić, povezivalo ga se i s Ecijom Ivušić no sreću je pronašao s odvjetnicom Marinelom Penavom s kojom se vjenčao koncem 2016-te godine. Tri godine kasnije par je dobio i dijete.