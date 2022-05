MAMIĆ POVUKAO POTEZ: Ovako traži poništavanje presude iz Osijeka

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Zoran Mamić povukao je pravni potez kojim će pokušati srušiti pravomoćnu presudu za izvlačenje novca iz Dinama.

Mamić je putem svojih odvjetnika Šime Mataka, Rajka Čogurića i Jovane Puhalo od glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek zatražio da podnese zahtjev za zaštitu zakonitosti kako bi se utvrdilo da odluke donesene protiv njega nisu bile u skladu sa zakonom, Ustavom i međunarodnim pravom

Podsjetimo, jučer je njegov brat Zdravko poslao Europskom sudu za ljudska prava tužbu protiv Hrvatske u kojoj je ustvrdio da mu suđenje na Županijskom sudu u Osijeku nije bilo pravedno.





Kako je za Tportal rekla odvjetnica Jovana Puhalo, zahtjev za zaštitu zakonitosti izvanredni je pravni lijek čije je podnošenje u isključivoj ovlasti glavnog državnog odvjetnika, a o njemu odlučuje Vrhovni sud. Puhalo navodi kako bi prema zakonu Hrvoj Šipek trebala prihvatiti Mamićev prijedlog i smatra, ako se to ne dogodi, da bi to bilo njegovo kršenje.

Obrana Zorana Mamića smatra da je došlo do povrede prava na pravičan postupak

Obrana Zorana Mamića smatra da je u njegovom slučaju došlo do povrede prava na pravičan postupak i to u dijelu u kojem se svakome jamči da ima pravo na suđenje pred zakonom ustanovljenim neovisnim i nepristranim sudom. Drže da je ponašanje predsjednika vijeća u tom postupku, suca Darka Krušlina, konkretno primanje sata od Zdravka Mamića, što on ni ne spori, dovodi u pitanje njegovu nepristranost.

Napominju da je nepristranost suca Krušlina ozbiljno dovedena u pitanje i da je to utvrdio i Ustavni sud Republike Hrvatske u ožujku, kada je usvojio ustavnu tužbu Damira Vrbanovića, jednog od okrivljenika u ovom postupku, te je u odnosu na njega ukinuta prvostupanjska i drugostupanjska presuda.

Podsjećaju da je predmetnom odlukom Ustavni sud utvrdio kako je u odnosu na Damira Vrbanovića došlo do povrede prava upravo u dijelu u kojem se svakome jamči da ima pravo na suđenje pred zakonom ustanovljenim neovisnim i nepristranim sudom, a dodaju da, iako Ustavni sud nije problematizirao moguću krivnju suca Krušlina za primanje mita od Zdravka Mamića, već njegovo druženje s jednim od okrivljenika, to može pobuditi sumnju u njegovu nepristranost

Odvjetnički tim stoga drži da se, s obzirom na to da je ustavna tužba Zorana Mamića odbačena iz formalnih razloga, bez ulaženja u meritum, može pretpostaviti da bi Ustavni sud donio istu odluku i u odnosu na njega da je ušao u meritornu ocjenu njegovih prigovora.