MAMIĆ MIJENJA IGRU: Odbacio je Vasu i pronašao novog saveznika, uz HDZ-ovog doajena pokušat će zaljuljati pravosudni sustav

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Usporedno sa slabljenjem utjecaja u Dinamu, najpoznatiji bjegunac pred hrvatskim pravosuđem, s trenutačnom adresom u Međugorju, Zdravko Mamić, opterećen je prijetnjom novog postupka koji ga čeka pred sudom u Osijeku, gdje će mu se suditi u odsutnosti. Bivši čelnik maksimirskog kluba ispucao je sve opcije kako mu se za pljačku tešku više stotina milijuna kuna ne bi i dalje sudilo pred sudom kojim predsjeda sudac Zvonko Vrban, čovjek koji ga je već jednom došao glave, međutim, nije uspio. Zbog toga je, kako tvrde naši dobro upućeni izvori iz Dinama, sklopio pakt s HDZ-ovim političkim veteranom i jednim od najutjecajnijih ljudi domaćeg pravosuđa – Vladimirom Šeksom, kako bi suca Vrbana nanovo kompromitirao. U prvom postupku koji je izgubio, Mamić se oslanjao na usluge mnogih, a ponajprije bivšeg glavnog tajnika HDZ-a i čovjeka s dubokim vezama u policijskom i paraobavještajnom sustavu – Milijana Brkića Vase. Ljudi iz najužeg Mamićeva kruga sada govore da je na Vasu ogorčen te da je nedavno u Mostaru čak izjavio: “Puno je uzeo, a malo učinio!” Mamićevo okretanje Vladimiru Šeksu nakon razlaza s Vasom posve je očekivan potez, a da imaju zajednički interes – potvrđuju i najnoviji događaji vezani uz izbor novog-starog predsjednika Županijskog suda u Osijeku.

Obiteljski interes

Zdravko Mamić je, kako kaže jedan od ljudi koji mu je donedavno bio blizak, ali su se razišli zbog problema s jednim nerealiziranim transferom, spreman učiniti doslovce sve kako Zvonku Vrbanu, sucu koji mu je presudio zbog pljačke Dinama, ne bi bio produljen mandat na dužnosti predsjednika Županijskog suda u Osijeku. Interes Vladimira Šeksa tu se preklapa s Mamićevim, s obzirom na to da je veliki HDZ-ov pravosudni guru mjesto predsjednika Županijskog suda u Osijeku još davno zapikirao za svoju kćer, Zrinku Šeks-Poštić, aktualnu predsjednicu lokalnog Općinskog suda. Šeksova računica je jednostavna: umjesto Vrbana, na mjesto predsjednika Županijskog suda treba instalirati bilo kojeg poslušnog suca koji će pričuvati fotelju njegovoj kćeri dok se ne steknu uvjeti za njezino imenovanje… Upravo u Šeksovoj pravosudnoj kombinatorici novu je šansu prepoznao i Zdravko Mamić, koji je brže-bolje svoje neskromne resurse stavio na raspolaganje veteranu HDZ-a i nekad glavnom kadroviku nacionalnog pravosuđa, a sve kako bi se onemogućio reizbor Zvonka Vrbana. Uslijedila je hajka u dijelu medija na koje utjecaj imaju i Šeks i Mamić, a posrednici su isti oni koji su bjeguncu iz Međugorja pomagali i u prvom postupku i poslije bezuspješno lobirali za suca Zvonka Vekića, koji je u međuvremenu završio iza rešetaka – osramoćen do kraja života.

Osim pravosudnih bitaka koje evidentno gubi, Zdravko Mamić je u Osijeku izgubio i nogometni utjecaj, a sve se ozbiljno odrazilo na stanje u Maksimiru. Prema informacijama iz Dinama, bivši je šef posljednjih tjedana vršio veliki pritisak na novo vodstvo kluba kako bi realizirao transfer bosanskohercegovačkog reprezentativca Adriana Leona Barišića iz Osijeka u Dinamo. No Maminjo je dobio odbijenicu i uslijedile su prilično nervozne reakcije! Još ga je ranije pogodio odlazak Nenada Bjelice iz Osijeka pa je naslutio da bi transfer koji je dogovorio još ljetos – zaista mogao propasti… Mamićev bijes zbog odlaska Bjelice iz Osijeka samo ga je još više motivirao za nastavak rata protiv suca Vrbana, kojeg smatra najodgovornijim za svoj bezizlazni pravosudni položaj, a posredno i gubitak utjecaja u Dinamu koji se na kraju ipak događa.

Za razliku od bivšeg, Mamiću bliskog suca Zvonka Vekića, aktualnog predsjednika Županijskog suda Vrbana nikako ne uspijeva kompromitirati, s obzirom na to da je riječ o izuzetno poštenom čovjeku, koji prije svega drži do profesionalne reputacije i neovisnosti pa nije nimalo fasciniran milijunima koje je obitelj Mamić izvukla iz Dinama. Iako je Vekić, koji je svojedobno uzimao mito od Mamića, dugo bio ljutit zbog toga što ga je nekadašnji sponzor “drukao” pred cjelokupnom javnošću, ipak je pristao malo se primiriti i pomoći starom znancu Vladimiru Šeksu u novoj epizodi rata protiv Zvonka Vrbana. Prema pouzdanim izvorima iz Osijeka, Šeks i Vekić nedavno su se sastali u tajnosti, u jednom baranjskom restoranu i uz pohane žabe i posredovanje jednog posrnulog lokalnog tajkuna – kumovali novom pravosudno-političkom paktu. Uslijedio je pomalo smiješan napad na Zvonka Vrbana, kojeg se sada proziva čak i zbog toga što je, radeći svoj posao, pokazivao interes za to da jedan od važnijih predmeta na Općinskom sudu u Osijeku – ne završi u zastari! Riječ je o sudskom sporu koji je pred lokalnim sudom pokrenula tvrtka Eurokamen protiv Šeksova nećaka Bojana Divjaka, ujedno i bratića predsjednice suda.





Usvojio vulgarnosti

Iako se predmet trebao voditi po hitnom postupku, mjesecima nije zakazano nijedno ročište i sve upućuje na to da ga je netko namjerno pokušao zadržati u ladici. Trebale su proći pune dvije godine da Općinski sud u Osijeku donese rješenje i od Vrhovnog suda RH zatraži imenovanje novonadležnog suda, gdje će se izbjeći sukob interesa.

Tvrtka Eurokamen predala je tužbu Općinskom sudu u Osijeku još u travnju 2020. Nakon što je utvrđeno da tužba uopće nije evidentirana, u studenome iste godine iz Eurokamena su dostavili dokaz o primitku i zatražili daljnje postupanje. Nakon gotovo dvije godine, u lipnju 2022., sud je pozvao tuženika na davanje odgovora na tužbu, da bi Divjak to i učinio 14. srpnja, ali odgovor nikada nije dostavljen Eurokamenu. Nakon što se stranka požalila mjerodavnima na očito otezanje postupka i pokušaj namještanja zastare, predsjednik Županijskog suda u Osijeku je u skladu sa svojim ovlastima reagirao i zatražio efikasno postupanje. Na kraju je tek 12. rujna ove godine doneseno rješenje kojim se od Vrhovnog suda traži novo ustupanje nadležnosti.

Umjesto da Zvonko Vrban bude zaštićen od evidentnih pritisaka zbog protivljenja mogućem nepotizmu na Općinskom sudu u Osijeku, brzo je postao meta Šeksove kćeri, koja ga je pokušala ogovarati čak i kod Radovana Dobronića, čelnika Vrhovnog suda koji ne trpi neefikasnost, trpanje predmeta u ladice i nepotizam – bez obzira na to tko su akteri. Neobavljena posla, Zrinka Šeks-Poštić na kraju se obratila za pomoć ocu Vladimiru, koji je na ranije spomenutom baranjskom druženju s Ivanom Vekićem doslovce izgovorio: “Na*ebat ću se majke tom Vrbanu!” Vladimir Šeks kao da je citirao svog novog saveznika – Zdravka Mamića, čime je njihov pakt dobio i službeni prostački “slogan”.