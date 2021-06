MALOLJETNICI POD ŠTETNIM UTJECAJIMA, ENERGETSKI NAPITCI, Sakoman: “To je, na neki način, put prema uzimanju psihoaktivnih supstanci!”

Autor: Lucija Brailo

U današnje vrijeme postaje sve teže zaštititi najmlađe od štetnih utjecaja kojima su izloženi. Osim štetnih multimedijalnih sadržaja, tu su i svakodnevna izloženost lošim navikama odraslih, kao što je primjerice pušenje u javnosti, ali i pretjerana konzumacija nezdrave hrane i pića koja obiluju šećerom. Problem je, svakako, i alkohol, koji je društveno prihvatljiv, a unatoč zabrani prodaje maloljetnicima, oni lako dolaze i do cigareta i alkohola. U posljednjih je pet godina konzumacija droga porasla za pet do deset puta, poglavito u Zagrebu, a u javnosti nema puno inicijativa, niti programa edukacije kroz koje bi se maloljetnicima pružila prijeko potrebna zaštita od opasnosti kojima su izloženi.

Zbog čega prodaja nije zabranjena djeci?

Potaknuti tragedijom u Zagrebu, gdje je dječak preminuo od prevelike količine energetskih napitaka, odlučili smo provjeriti što se po tom pitanju može učiniti kako se takve tragedije više ne bi događale. Je li to izoliran slučaj ili djeca doista piju prekomjerne količine napitaka s visokim udjelom šećera, poglavito energetskih napitaka. I treba li zakonom zabraniti prodaju energetskih napitaka mlađima od 18 godina.

O tome smo razgovarali s pravobraniteljicom za djecu, Helencom Pirnat Dragičević te sa Slavkom Sakomanom, neuropsihijatrom koji i danas slovi kao najveći hrvatski autoritet na području liječenja ovisnosti.

Znamo da su energetski napitci vrlo štetni i za odrasle, a poglavito za djecu. Hrvatsku je pogodila vijest kako je veća količina popijenog energetskog pića za 13-godišnjaka bila kobna. Liječnici su utvrdili kako je imao srčanu manu za koju se nije znalo, no upozoravaju kako su općenito tolike količine kofeina i šećera za djecu vrlo opasne. Zbog čega ne postoji zabrana prodaje takvih proizvoda maloljetnicima, ako na deklaracijama jasno stoji kako ih ne smiju piti?

Količina koja je opasna je svaka količina. Ne bi smjeli to konzumirati. Jedno takvo energetsko piće može sadržavati kofeina kao četiri šalice kave. Ako na to stavimo još i 40 grama šećera, to je mjera koja bi najbolje reprezentirala jedno takvo piće pakirano u 250 mililitara, objasnio je pedijatar intenzivist KBC-a Zagreb Filip Rubić za RTL te dodao kako može doći do povećanog broja otkucaja srca i povišene razine tlaka. Zapravo ističe kako posljedice može pretrpjeti cijeli organizam.

Prevelika dostupnost

Stručnjaci upozoravaju kako energetski napitci mogu sadržavati i četiri puta više kofeina nego kava ili čaj, pa negativne posljedice mogu osjetiti i stariji, a ne samo djeca. Osobito oni koji ne unose svakodnevno kofein u organizam. Oni su podložniji negativnim učincima energetskih pića.

No, problem predstavlja prevelika dostupnost takvih proizvoda djeci. U Hrvatskoj dijete može samo kupiti koliku god količinu energetskih pića želi, a i cijene su im sve pristupačnije. Osim toga, smatraju da su dobra za njih jer im daju više energije kod učenja ili vježbanja, a posebnu opasnost predstavlja miješanje s alkoholom.

“Zdrav život i zdravo odrastanje djece uključuje zaštitu od izloženosti psihoaktivnim supstancama. Isto tako bi bilo uputno i korisno da se djeca uče i odgajaju da to energetsko piće također nije za njih, da može izazvati redukciju apetita, poremećaje spavanja i može na neki način, u psihološkom smislu, navući na ponašanja kroz supstance, naviku na više razine energije, volje, veće snage u igri. A to je, na neki način put prema uzimanju psihoaktivnih supstanci”, govori Sakoman.









Pita se i što bi značilo zabraniti prodaju energetskih napitaka mlađima od 18 godina, kada su im i oni proizvodi koji doista i jesu zabranjeni, lako dostupni.

“Iako je općepoznato da su energetski napitci štetni za djecu (kao i za trudnice i druge osjetljive skupine odraslih), što se obvezno mora istaknuti i na njihovoj ambalaži, čini se da se u javnosti još ne prepoznaju opasnosti od takvih napitaka ili se one ne shvaćaju dovoljno ozbiljno. Nažalost, u razgovorima s djecom i nastavnicima doznajemo da čak i djeca osnovnoškolske dobi povremeno konzumiraju takve napitke, te se čini da ni djeca ni njihovi roditelji nisu upoznati s mogućim rizicima i štetnim djelovanjem takvih pića. Dodatni razlog za zabrinutost je i niska cijena nekih energetskih napitaka koji su i cijenom pristupačni djeci”, govori Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu.

Ističe i kako se nameće nužnost šireg i temeljitijeg informiranja djece i roditelja o mogućim rizicima od konzumiranja energetskih napitaka, pri čemu bi bilo korisno pokrenuti kampanje kojima bi se osvijestili rizici i opasnosti za zdravlje djece. U javnosti bismo trebali više i češće čuti mišljenja stručnjaka o toj temi, koju bi bilo potrebno uključiti i u školske preventivne programe.

Inicijativa Biljane Borzan

Baltičke zemlje zabranile su prodaju energetskih napitaka mlađima od 18 godina. U Hrvatskoj je, pak, europarlamentarka Biljana Borzan prije nekoliko godina pokrenula takvu inicijativu, koja je odbijena.









“To su namirnice koje se trebaju tretirati kao cigarete i kao alkohol, a ne samo kroz oznakicu koja postoji da nije preporučljivo djeci i trudnicama”, jasno je rekla u Europskom parlamentu Biljana Borzan, koja je postavila Europskoj komisiji upit:

Prosječna limenka energetskog napitka sadrži 27 g šećera i 80 mg kofeina. Veza između djece i energetskih napitaka je problematična na više razina. Prvo je unos velike količine šećera, što negativno utječe na ionako značajan problem pretilosti u Europi. Drugo je konzumiranje kofeina, tvari čiji utjecaj na razvoj djeteta treba opsežno istražiti. Treće je formiranje okusa u djece, odnosno navikavanje na izuzetno slatko piće. Četvrto je miješanje žestokih pića i energetskih napitaka koje je popularno među tinejdžerima.

Borzan prozvala Vladu

Biljana Borzan i član savjeta za zdravstvo prim.dr.sc. Branko Kolarić održali su u utorak konferenciju za medije na kojoj su pozvali Vladu i HDZ da, što je prije moguće, zabrane prodaju energetskih pića djeci u Hrvatskoj. Podsjetili su da je 2018. SDP u Saboru bio predložio takav zakon, no on je odbijen.

“Da je tada prihvaćen naš prijedlog, vjerojatno se ne bi dogodila tragedija. Moram reći da mi je muka što sam danas ovdje, kao majci i liječnici. To je prvi slučaj smrti djeteta koji se povezuje s konzumacijom energetskih pića u Hrvatskoj, no, ukoliko se nešto ne poduzme, možemo biti poprilično sigurni da neće biti zadnji. Već nekoliko godina upozoravam da djeca piju energetska pića u ogromnim količinama, da im se reklamama ispire mozak i da je to opasno po njih. Bilo je samo pitanje vremena kada će netko nastradati,“ upozorila je dr. Borzan.

Litva i Latvija su donijele takav zakon, a Velika Britanija je najavila isto nakon opsežnih javnih konzultacija. Neki britanski supermarketi poput ALDI-ja i ASDA-e su prije nekoliko godina samoinicijativno odlučili zaustaviti prodaju energetskih pića djeci, ali je istraživanje pokazalo da ta dobrovoljna mjera nije dala rezultate, između ostalog jer je nije prihvatio cijeli sektor.

SDP-ovi liječnici nabrojali su posljedice prekomjernog konzumiranja energetskih pića: visok krvni tlak, srčani udar, aritmija, glavobolja, migrene, mučnina, povraćanje, grčevi, panika, tjeskoba, stres, dijabetes, ovisnost, alergije, nesanica i rizično ponašanje. Istakli su da su šanse za posljedice veće što je tjelesna masa konzumenta manja, što uvelike opravdava zabranu prodaje djeci.

‘Ako ćemo se zabranom zamjeriti Kurzu, rekla bih da je zaštita djece dobar razlog!’

“Ako je na piću napisano da se ne preporučuju djeci i trudnicama, zašto ih onda uopće prodavati djeci? Djeca ne mogu sama o tome donositi odluke. Naziv „energetski napitak“ je zavaravajuć i ne treba ih miješati s onim izotoničnim napitcima koje pijete nakon treninga koji u sebi sadrže elektrolite koji su dobri. Ovdje imate koncentrirani šećer, kofein i još neke tvari. Djeca pijući ovakve napitke kao da piju ogromne količine kave, a to je nedopustivo. Reklame za energetska pića trebaju biti zabranjene za mlađe od 18 godina,“ rekao je Branko Kolarić.

Svjesni negativnih konotacija koje povezuju djecu i njihove proizvode, udruženje proizvođača Energy Drinks Europe upućuje svoje članove da reklamama ne ciljaju na djecu mlađu od 12 godina te da ne plasiraju proizvode i reklame blizu škola.

Usprkos tome, ali i upozorenju na svakoj limenci da se napitak ne preporučuje djeci i trudnicama, upravo su djeca, adolescenti i mladi glavni potrošači tih pića. Da reklame dolaze do njih, a najpoznatije reklame su zapravo crtić, najbolje pokazuje podatak da djeca u istraživanjima često izjavljuju kako ih piju jer im treba energije.

Borzan i Kolarić su pozvali Vladu da brzo i odlučno djeluje kako bi se izbjegle nove tragedije.

“Čuli smo da Vlada osniva povjerenstvo koje će razmotriti zabranu, žalosno je da je povod tome smrt djeteta koja se mogla izbjeći. Ovim putem apeliram na resorne ministre, pogotovo doktora Beroša, da ne gube vrijeme.

“Ako sutra u Sabor uputi zakon kojim se zabranjuje prodaja djeci, SDP će ga podržati. U Hrvatskoj nema značajne proizvodnje energetskih pića, uvoze se, i čak ako ćemo se zabranom zamjeriti Kurzu i Austriji, rekla bih da je zaštita djece dovoljno dobar razlog. Pratit ću što rade, neće me se riješiti dok god u trgovinama ne osvanu znakovi zabrane!“ zaključila je Borzan.

“Narkotici su pojam koji se koristi za opojne droge, no u posljednje vrijeme dijele se na legalne i ilegalne psihoaktivne i adiktivne supstance. Kofein nije na toj listi. On je i sastavni dio osvježavajućih pića poput Coca cole. Nekada davno u njoj je bilo i kokaina, radila se na bazi lišća od koke, prema tome je i dobila naziv. Kada se shvatilo da je kokain jedna izuzetno adiktivna, opojna droga, onda se umjesto kokaina ubacio kofein, koji je svugdje u svijetu prihvaćena supstanca. Što se energetskih napitaka tiče, oni sadrže taurin i još neke supstance, no taurin je aminokiselina, koja nema nikakav štetni učinak. On je tu više kako bi stvorio privid supstance koja daje energiju. Jednostavno aminokiselina koja nije ni štetna, niti posebna, a niti specijalno potrebna. Šećer je u takvim pićima osnovna energija”, jasan je Sakoman koji smatra da su prije svega, roditelji ti koji moraju educirati svoju djecu i kontrolirati što unose u sebe.

Reklamiranje energetskih napitaka

Proizvođači tvrde da se reklamama ne obraćaju djeci, no tinejdžeri su među najvećim potrošačima tih pića, a i djeca ispod 12 godina sve ih više piju. Redovito ih konzumira 68 posto adolescenata i 18 posto djece. Podatak da 40 posto djece i mladih koji ih piju to rade jer im navodno treba energije, sam za sebe govori da su zavedeni reklamiranjem.

“Zdravstveni stručnjaci općenito upozoravaju da energetski napitci dovode do stimulacije rada srca, povećavaju krvni tlak, uzrokuju dehidraciju i smanjuju potrebu za spavanjem te se i odraslima preporučuje oprez pri njihovoj konzumaciji. Ističu i da se energetska pića se ne bi trebala konzumirati kad se pojačano troši energija, npr. tijekom intenzivnog vježbanja, te se ni inače ne preporučuje njihova pretjerana ni dugotrajna konzumacija. Za mlade je posebno štetno zavaravajuće oglašavanje u kojem se navodi da energetska pića ‘povećavaju koncentraciju'”, govori Pirnat Dragičević.

Energetski napitci u EU nose upozorenje koje kaže da se ne preporučuju djeci i trudnicama. No, u većini slučajeva upozorenja su teško vidljiva zbog njihove pozicije, veličine i drugih faktora. Ima li Komisija pravnu osnovu za propisivanje obavezne karakteristike za upozorenje poput veličine, pozicije, fonta Planira li Komisija regulirati obavezne karakteristike za upozorenje poput veličine, pozicije, fonta?

Zabrinjava nas i općenito tolerantan stav prema konzumaciji alkohola u našem društvu, što se vidi i po učestalom oglašavanju alkohola u medijima, a odražava se i na ponašanje mladih”, zaključuje Helenca Pirnat Dragičević.

Kombinacija roditeljskog nadzora i edukacije

No, koje je rješenje te treba li doista zabraniti prodaju energetskih napitaka maloljetnicima ili su pak, roditelji ti koji moraju takve stvari kontrolirati kod svoje djece, što je vrlo izazovan, ali nužan posao?

“Svakako podržavam zabranu prodaje energetskih napitaka mlađima od 18 godina, što bi bila dobra poruka o štetnosti takvih proizvoda. Međutim, moram upozoriti da sama zabrana nije dovoljna mjera za zaštitu djece, kao što se, nažalost, pokazalo i sa zabranom prodaje alkohola i duhanskih proizvoda maloljetnicima. I iz razgovora s djecom, kao i iz mnogih istraživanja, doznajemo da su, unatoč zabranama, i cigarete i alkohol u Hrvatskoj i dalje relativno lako dostupni djeci”, zaključuje Pirnat-Dragičević.

No, Sakoman smatra kako su roditelji prvenstveno oni koji moraju kontrolirati unos hrane i pića svoje djece te provesti edukaciju.

“Znate kako su nekad govorili djeci: Ako piješ crnu kavu, narast će ti rep. To je bila poštapalica mnogih roditelja jer su smatrali kako kofeinski napitci mogu kod djece uzrokovati probleme sa spavanjem, nemir djece te da ometaju ravnotežu i neurofiziologiju djece. Zdrav život i zdravo odrastanje uključuje zaštitu od izloženosti psihoaktivnim supstancama. Isto tako, bilo bi uputno i korisno da se djeca uče i odgajaju da to energetsko piće također nije za njih, da može izazvati redukciju apetita, poremećaje spavanja i može na neki način, u psihološkom smislu, navući na ponašanja kroz supstance, naviku na više razine energije, volje, veće snage u igri. A to je, na neki način put prema uzimanju psihoaktivnih supstanci”, jasan je Slavko Sakoman.