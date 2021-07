MALENICA OBJASNIO ZAŠTO SE NADA IZRUČENJU BRAĆE MAMIĆ: ‘Mi smo u specifičnom statusu zbog dvojnog državljanstva’

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica koemntirao je moguće izručenje braće Mamić Hrvatskoj otkrivši pritom kako ministarstvo pokreće proceduru temeljem zahtjeva nadležnog pravosudnog tijela.

“Radi se o kaznenim djelima korupcije koja su u okviru kataloga kaznenih dijela u bilateralnom sporazumu po kojem se mogu izručiti domaći državljani”, rekao je Malenica u emisiji Hrvatskog radija “Intervju tjedna”.

Očekuje potrebna dokumentacija od strane USKOK-a kako bi se izručenje moglo zatražiti.

Na pitanje do kada će biti moguć takav bijeg pred hrvatskim pravosuđem, Malenica je odgovorio kako postoje određene procesne mogućnosti unutar Zakona o kaznenom postupku, što znači izricanje mjera opreza, odnosno istražnog zatvora kako bi se spriječile takve situacije.

“Specifičan status”

“Hrvatska je u specifičnom statusu s obzirom na to da veliki broj državljana ima dvojno državljanstvo, ali tu su tijela koja temeljem Zakona o kaznenom postupku mogu zatražiti i izreći određene mjere opreza. Da li je to zabrana napuštanja mjesta boravka, oduzimanja putovnice ili istražni zatvor, sve to je na sudu da konkretno procijeni”, rekao je.

Što se tiče posljednjih akcija USKOK-a Malenica tvrdi kako su sva ta uhićenja u Zagrebu rezultat višegodišnjeg rada nezavisnih i samostalnih tijela. Na pitanje zašto se toliko čekalo na ova uhićenja, samo je odgovorio kako Uskok, Pnuskok i DORH rade po pravilima struke temeljem odredaba Zakona o kaznenom postupku i izvidi su tajni.

Ipak, slaže se da sudski postupci dugo traju i da su spremni ići u izmjene Zakona o kaznenom postupku, a sve u cilju ubrzavanja kaznenog postupka.

Nezadovoljni presudom

Na najavu premijera Plenkovića da će poptore poduzetncima biti uvjetovanje cijepljenjem, ministar kaže kako “Vlada ima legitimitet da provodi sve radnje koje su u interesu njenih građana, a to je prije svega, očuvanje zdravlja i ekonomske stabilnosti te da se o obvezi cijepljenja do sada nije razmišljalo”.









Na kraju je dodao kako Hrvatska nije zadovoljna presudom Stanišić-Simatović i da se očekuje žalba tužiteljstva.

“Trenutno se očekuje žalba tužiteljstva na presudu s kojom smo nezadovoljni. Glavni Miloševićevi operativci nisu osuđeni za udruženi zločinački pothvat za zločine u RH. Osuđeni su samo za područje Bosanskog Šamca”, rekao je Malenica.