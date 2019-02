Majka usmrćenog Gabrijela Bebića u suzama: Prisjetila se posljednjeg trenutka

Autor: Dnevno

Ivana Bebić zajedno s inicijativom Sinovi i kćeri Metkovića i dalje se bori za promjene u zdravstvenom sustavu doline Neretve.

Prošlo je dva i pol mjeseca nakon smrti njezinog sina Gabrijela, a ministru su postavili ultimatum: do četvrtka traže odluku o regionalnoj bolnici, helikopterskoj službi i svemu što je potrebno da se zdravstvena skrb u Metkoviću promijeni. U protivnom kreću u prosvjed, piše RTL.

“Do kraja ću se borit samo radi ovih dvoje i radi Gabrijela koji je umro, kojeg su ubili”, poručila je.

Pred Domom zdravlja i Hitnom pomoći čije zaposlenike krivi za smrt svog djeteta, Ivana Bebić za RTL se još jednom prisjetila cijele kronologije: od prvog trenutka kad je suprugu rekla da sina vozi na hitnu.

“Da bi se nakon deset minuta već vratili doma. Ja govorim Gabi ljubavi šta je sada? Majko ti nas samo šetaš. Meni nije ništa. Rekla je doktorica”, govori nam majka.

No stanje mu se nastavilo pogoršavati pa je sljedećeg jutra suprug sina odveo u Dom zdravlja gdje mu je sestra, kaže, rekla da čeka.

“On joj treći put govori: Dijete mi nije dobro, zovite doktora Krmeka, ona na to govori imate hitnu, otiđite na hitnu”, kaže majka za RTL Danas.

Na Hitnoj dječaka ponovno nisu primili.

“Nije to slučaj za nas, imate pedijatra.”

Otac je Gabrijela odveo potom kod doktorice Ksenije Kaleb koja je odmah shvatila da je životno ugožen te je helikopterom prebačen u splitski KBC. Tada je posljednji

put razgovarao s ocem.

“A on govori: Ćaća nemoj me ostavit molim te, nemoj me ostavit, ćaća ja idem s tobom doma”, kaže nam majka.

Uskoro su ih pozvali da se samo oproste sa sinom. Posljednje riječi koje mu je rekla nikada neće zaboraviti.

“Gabi, ako možeš izdrži, ako ne možeš, majka se na tebe neće ljutiti. Tu su mu iz očiju suze krenule. To je zadnji doticaj mog djeteta”, rekla je u suzama majka dječaka Gabrijela.