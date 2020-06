MAJA SEVER OBJASNILA ZAŠTO JU JE PLENKOVIĆ PROZVAO: Što si on dozvoljava?

Novinarku Maju Sever premijer Plenković spomenuo je tijekom sučeljavanja s Davorom Bernardićem tvrdeći da ga je ona pripremala za debatu. Na taj njegov osvrt na društvenim mrežama reagirala je i sama Sever.

”U Nedjeljom u 2 Stanković i ja pripremili smo nekoliko jako jednostavnih grafova. Točnije objavili smo izjave Andreja Plenkovića iz predizborne kampanje 2016. da će BDP biti 5 posto, da će smanjiti PDV, otvoriti 180 000 radnih mjesta i izgraditi dječju bolnicu. Dakle, neke osnovne točke iz predizbornog programa HDZ-a. Ništa posebno.

I napisali smo da to nije ostvario.

Za to ne treba nekakva posebna priprema niti istraživačko novinarstvo, to je običan i jednostavan novinarski posao. Naglašavam novinarski, a komentare predsjednika HDZ-a koji si dozvoljava da u emisiji na RTL-u govori da sam ja nekoga pripremala za debatu je još jedan napad Andreja Plenkovića na neovisno novinarstvo”, napisala je Sever.