Magla na cestama! Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina).

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Lici, a ima je i na autocesti A1 između tunela Mala Kapela i čvora Gornja Ploča. Olujni vjetar usporava promet na autocesti A1 između tunela Bristovac i vijadukta Božići, gdje se vozi uz ograničenje brzine 40 km/h, no autocesta je otvorena za sve skupine vozila. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez propisane zimske opreme.

Zbog odrona na Jadranskoj magistrali (DC8) između Ruskamena i Lokve Rogoznice vozi se kroz odmorište uz privremenu prometnu signalizaciju (semafore), a u Slanom (Banja) vozi se jednim trakom, naizmjence.

Autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče:

zbog uključivanja izvanrednog prijevoza u zoni čvora Zadar II kratkotrajno će se na 15 minuta zaustavljati sav promet u smjeru Zagreba: od 01.01. 2020. god. do 07.01. 2020. god. od 20:00 do 21:00 sat; od 08.01.2020. god. do 31.01.2020. god. od ponedjeljka do četvrtka od 14:30 do 15:30 sati, petkom i subotom od 15:30 do 16:30 sati, nedjeljom od 19:30 do 20:30 sati.

Zagrebačka obilaznica – čvor Jankomir (A3):

zona ispod zapadnog nadvožnjaka Jankomir, na glavnoj trasi autoceste A3 (u smjeru čvora Lučko i GP Bregana) – promet se u oba smjera vodi samo jednim trakom, uz ograničenje brzine od 80 km/h; zatvoren je izlazni krak na čvoru Jankomir iz smjera Krapine (sa A2) prema gradu Zagrebu (Jankomiru) zbog čega je promet preusmjeren obilazno preko nadvožnjaka Rakitje.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na važnijim državnim cestama bit će u:

četvrtak, 26. prosinca – 14:00 do 23:00 sata.

Zbog vode na kolniku zatvorena je ŽC5146 Donji Kosinj-Rudinka.