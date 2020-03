MACAN KRITIZIRAO ŠKORU: Šef parkinga u zimskom peridu! Što mu točno zamjera?

Bivši glasnogovornik Vlade SDP-a, nekadašnji savjetnik premijera Andreja Plenkovića i stručnjak za politički marketing Krešimir Macan u razgovoru za Glas Istre osvrnuo se na efikasnost kriznog komuniciranja Vlade, ministara i Ravnateljstva civilne zaštite. Prema njegovim riječima komunikacija na temu korona krize je odgovarajuća, no vide se nedostatci zbog nepripremljenosti državne uprave na krizne prilike.

”Krizna komunikacija je vrlo dobra, solidna četvorka. Ali, u kriznim vremenima ipak se vidi kako je državni sektor potkapacitiran u segmentu informiranja. Nemaju dovoljno obrazovanih ljudi u sektoru koji mogu obavljati takve poslove, što je najvidljivije bilo u zdravstvu, gdje nisu imali ni glasnogovornika. Čim su angažirani ljudi sa strane, postalo im je lakše, ali je važno istaknuti da su prvi glasnogovornici postali sami ministri Vili Beroš i Davor Božinović i njima ljudi vjeruju. U ovakvim situacijama naciji se trebaju obraćati prvi ljudi”, objašnjava Macan koji dodaje da su tri glavna komunikatora Beroš, Božinović i po potrebi Plenković koji je prilagodio svoj format i ne komplicira. ”Oni vrlo jasno objašnjavaju ljudima što rade. Činjenica je da moraju raditi brže, jer je ekonomiju lakše spašavati nego uzdizati je ispočetka”, kaže Macan.

“No, sve je vidljivije kako Vlada nema informacijskih timova koji bi na najširoj mogućoj platformi – od komercijalnih medija do društvenih mreža i mobilnih informacijskih kanala – objašnjavali kako postupati u krizi s korona virusom ili pri elementarnoj nepogodi poput strahovitog potresa u Zagrebu. Nije bilo druge linije informiranja, iza ministara, i stanje se dosta popravilo kad su oformljeni portal i društvena grupa Koronavirus.hr, gdje su angažirani vanjski stručnjaci. Oni će i volontirati ako treba, ali bitno je da se pita struka i to se polako postavlja. Ministri komuniciraju jasno i glasno, što je dobro i vidi se kako su i oni ljudi. Doduše, nema one druge ruke koja pročita neku odluku i savjetuje kako to pojednostaviti da svi razumiju. Primjer toga su dozvole za kretanje, ali trebalo je postaviti tehničku razinu komuniciranja gdje ljudi dobivaju jasne, nedvosmislene upute. U kriznim situacijama ljudi žele što jasnije odgovore”, ističe Macan koji se prisjetio početka Domovinskog rata. ”U početku je bilo svašta, ali se onda uspostavila odgovarajuća komunikacija s građanima”, komentira Macan dodajući da je dio pitanja medija malicizan.

“Treba znati i kako odgovoriti na pitanja koje su usmjerena na širenje panike. Jasno je da nema dovoljno opreme i očito je zašto ne daju preporuke za nošenje maski svim građanima – zato jer ih nema. Radi se s onim što imaš – u ratu ako nemaš metaka, ne pucaš rafalno nego metak po metak”, ocijenio je napominjući da politički marketing u doba krize znatno uvjerljivije rade premijer i ministri dok su lideri opozicije u zakašnjenju s prijedlozima premda ima tema koje mogu prezentirati javnosti.

“U trenutku kad imaš ratno stanje i mobilizaciju treba se staviti na raspolaganje. Treba raditi onako kako je premijer radio kad je sazvao šefove opozicije i rekao im koje mjere predstoje”, napominje Macan pa nastavlja:

“Predsjednik SDP-a Davor Bernardić mogao bi slušati ono što ljudi kažu, pa da njihove zahtjeve počne gurati prema Vladi. Očito je da poduzetnicima gori pod nogama. Tu je prostor gdje opozicija može zauzeti stav i tražiti da ga se uvaži. Ali, tražiti da se dobije plaća, a da nitko ne radi – to pokazuje neozbiljnost. Nemoguće je da svaki roditelj koji ostaje doma zbog škole dobije plaću – jesu li uopće izračunali koliko je to novaca i koje su posljedice za proračun? Nacionalni stožer pokušava balansirati stvaran život i protuepidemijske mjere, da ekonomija što više preživi. Ako eskaliramo mjere, ekonomija pada i toga moraju biti svjesni i Bernardić i SDP”, komentira Macan koji drži da se Miroslav Škoro u pravom trenutku riješio neugodnih komentara koji su ga posljednjih dana pratili u javnosti.

“Škoro je napravio komunikacijski gledano zgodan potez. U petak je objavio imovinsku karticu i ukinuo naplatu parkiranja u bolnici Merkur. To je napravio pod najvećom gužvom i kad je znao da se o tome neće pisati. To je pravilo kriznog komuniciranja – ako imaš “mrtvaca”, isporuči ga kada ima puno “mrtvih”. To je tzv. tehnika bacanja leševa u rijeku”, analizira Macan. Bernardićev prijedlog poziva na minimalnu plaću i za politoičare treba shvatiti kao poziv na geste solidarnosti s građanima. “Od takvih mjera nikome neće biti bolje, ali će ih narod pozdraviti”, naglašava Macan i dodaje kako bi “oporbenjaci mogli pitati i što će biti sa stotinu tisuća korisnika povlaštenih mirovina. ”Jadranka Kosor je bez problema skinula povlaštene mirovine za deset posto – i to bi se zvalo solidarnost. To je pozicija s koje i Bernardić i Škoro mogu zatražiti ukidanje povlaštenih mirovina i akademicima i braniteljima. Neka se smanje deset posto – to bi bila solidarnost koju bi ljudi pozdravili. I to je prostor za opoziciju da to predlože. Trenutačno, Škoro ide u populizam i stvara nered, dok Bernardić treba pokazati više kompetencije. SDP ne predlaže ništa konkretno, pričaju da se svakome isplati plaća. Svi bi to željeli, ali ne ide, treba biti realan. Je li itko 1991. godine pitao da plaću dobiju oni koji su u skloništima?”, kaže Macan koji predsjedniku SDP-a zamjera nesnalaženje.

“Bernardić, ako ima nešto za reći, treba zatražiti prijem kod Plenkovića, iznijeti prijedlog i poslije ga predstaviti javnosti. Njegova komunikacija je još na razini “kiselog kupusa” s kojim se proslavio u vrijeme krize s Agrokorom”, kaže Macan.

”Političari koji bi tek željeli postati premijeri – Davor Bernardić s lijeve i Miroslav Škoro iz desne strane hrvatske političke arene – ne ostavljaju dobar dojam. Prvi je ostao prodavač zelja, a drugi šef parkinga u zimskom periodu”, zaključuje Krešimir Macan za Glas Istre.