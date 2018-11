Maajka kod Ace izrekao veliko priznanje i poručio: Desnica je šampion u sranju

Maajka je gostovao kod Stankovića.

Gost ovotjedne emisije Nedjeljom u 2, kod Aleksandra Stankovića bio je poznati glazbenik Edo Majjka, čije je pravo ime Edin Osmić. Poznati glabzenik progovorio je ponajprije o glazbi, odnosno popularnim cajkama.

“Cure danas idu na cajke, 17-godišnjakinje, vaša djeca… njima je vrhunac zabave otići na cajke u klubove. Da dođu, razvale se, znaju te refrene… tako ti je to”, smatra Majka dodajući da je bio u pušenju trave, međutim, on osobno nije taj tipp repera, on je kako je dodao potekao iz puncka i rocka. Dotakao se i depresije.

“To ti je kad dijete vrišti jer je gladno. Možeš mu govoriti da prestane, ali neće prestati vrištati dok ga ne nahraniš. Ljudi ne pričaju o tom problemu. To je zato što je odmah stigmatiziran. Pečat mu je stavljen na čelo i taj problem se ne mijenja. Ljude je sram pričati o tome, jer društvo u kojem živimo ne podnosi takve ljude. Nema razumijevanja”, poručio je, a potom odgovorio i na pitanje plaši li se majčine sudbine konstatirajući da nije razmišljao o tome.

Dakako, jedna od najintrigantnijih tema bila je ona o ekonomskim migrantima, za njih pak drži da neće pronaći sreću u drugoj zemlji.

. “Imat će više piva u frižideru i bit će plaća na vrijeme, ali to je to”, uvjeren je reper. Kakva bi to Stankovićeva emisija bila da se nije tematizirao i antifašizam.

“Najzajebanija stvar, čak i na nacionalnoj televiziji, je da se antifašizam izjednačava s fašizmom. Antifašizam je za mene prirodno stanje čovjeka, s kojim se rađaš”, rekao je Maajka, kojemu je nastavio je mučno čitati o ustašama i partizanima.

“Ne govorim ja da je ljevica nešto bolja, ali desnica su šampioni u sranju”, kaže o politici, a zatim je iznio svoj stav o migrantima.

“Hrvatska je trenutno ratnik europske unije i to je tako. Ja ne mislim da migranti predstavljaju ikakvu opasnost za Hrvatsku”, poručio je i priznao kako je on osobno i Izrale došao bez predrasuda. Potom je Majka progovorio i o hrvatskoj glazbenoj sceni nahvalivši Gibonnija, a svoju najtopliju stranu otkrio je pričajući o djeci.

Zatim je Stanković skrenuo na lakše teme te pitao Edu što misli o Vojku V. “Prvo sam mislio da me hejta”, otkrio je, da bi zatim nahvalio splitskog repera. Nahvalio je zatim i Gibonnija, koji je za njega “čista emocija”.. “Puno sam plemenitiji otkad imam dijete”, rekao je te dodao da je bio u rađaoni sa ženom te da to preporučuje svakom muškarcu. Pitanje koje je uslijedilo bilo je je li ostario. “Sazrio sam, ostario nisam”, rekao je Edo te za kraj najavio koncert u Domu sportova.