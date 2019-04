Ma što je ovo? Možete li vjerovati što je Šprajc izgovorio?! Ovo ne smijete propustiti

Autor: dnevno.hr

Urednik i voditelj RTL Direkta Zoran Šprajc u posljednjoj se emisiji dotakao špijunske afere u koju su navodno involvirani dužnosnici hrvatske obavještajne službe SOA-e. U svojem stilu Šprajc je podsjetio kako zemlje EU očekuju izbori za Europski parlament te da slovensko biračko tijelo voli potkurivanje nacionalnih strasti nepotvrđenim tezama iz visoke politike.

“S druge strane Sutle izrodila se nevjerojatna slovenska afera s mirisom bosanskog lonca. Toliko je nevjerojatna da joj je trebalo nekoliko da dana da prijeđe Sutlu. Slovenci su, četiri godine nakon što su objavljene snimke telefonskih razgovora oko namještanja arbitraže za Piranski zaljev, shvatili da ih je netko prisluškivao i da je to radila SOA. Ni tada, kao ni sada, za to ne postoji nikakav dokaz, ali su slovenski mediji u cijelu priču ubacili nedavne optužbe bosanskih medija kako hrvatska naoružava ekstremiste u BiH, kako bi BiH prikazala kao terorističko utočište”, rekao je Šprajc. Premda je protiv bosanskohercegovačkog ministra Dragana Mektića podignuta kaznena prijava za uznemiravanje javnosti i širenje lažnih vijesti, hrvatski voditelj naglašava da to nije zanimalo slovenski državni vrh.

”Slovenski mediji su donijeli zaključak da je isti službenik vodio operaciju prisluškivanja slovenskih dužnosnika prije četiri godine, kada je, podsjetimo, provaljeno da su htjeli arbitražu oko Piranskog zaljeva htjeli namjestiti sebi u korist”, analizira Šprajc te nastavlja kako su informacije o manipulacijama arbitražnog procesa stigle od jedne inozemne tajne obavještajne službe. No, iako opis posla takve službe uključuje rije tajna, po riječima voditelja može se nagađati otkud Hrvatskoj takvi podaci.

“Ako je Davor Franić doista vodio akciju prisluškivanja u slučaju Piranskog zaljeva, onda zaslužuje najveće državno odličje, ali bojim se da nije. Prisluškivanje je vodila tajna služba jedne prijateljske zemlje koja je našima dostavila sporne snimke. Koja zemlja i koja tajna služba, to ne znamo ni mi, ali ako bacite pogled prema Buzinu, vidjet ćete ‘veeeeliku’ zgradu američkog veleposlanstva, najveću u ovom dijelu svijeta. Načičkana je antenama koje sigurno ne služe za gledanje hrvatskih tv kanala. S njima se vjerojatno može prisluškivati cvjetanje trešanja u Japanu, a kamo li razgovor između dvije slovenske ptičice između Ljubljane i Beča”, rekao je Šprajc zahvalivši slovenskim susjedima na pohvalama hrvatskih obavještajnih mogućnosti, a vrhunac priče po njemu je istraga protiv Ivana Tolja radi pokušaja stvaranja pritiska na slovenske medije.

”Protiv patera Tolja je slovenska policija podignuta istraga, a iz svega se želi napraviti još jedan špijunski skandal. Slovenskim medijima je to zaključak da hrvatska tajna služba prisluškuje, ne samo političare, već i novinare jer da je samo tako Tolj mogao znati da se priprema sporni prilog. Međutim, jedan od Slovenskih novinara je, dan prije objave priloga, tražio od hrvatskih i bošnjačkih medija sliku Davora Franića, tog superagenta SOA-e, kako bi ju mogao staviti u prilog”, navodi voditelj koji je podsjetio i na skorašnje izbore.

”Naravno, svaka slovenska stranka počinje ‘bildati rejting’ za euroizbore na zločestim Hrvatima i vladi koja prisluškuje sve i svakoga, krši međunarodne zakone i ne daje im njihovo more i ribu te sve ostalo što ide u potkurivanje nacionalnih strasti”, zaključio je Šprajc.