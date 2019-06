MA NE! ŠOK ZA CIJELU HRVATSKU: U čijem je to društvu uslikan general Gotovina?

Autor: dnevno.hr

Afera za aferom, nižu se posljednjih dana na račun ministra uprave Lovre Kuščevića, no njega to izgleda ne dotiče previše pa je tako na svojem facebook profilu objavio fotografiju s generalom Antom Gotovinom. Ministar nasmijan od uha do uha, pozira u društvu omiljenog generala, a radi li se o prisnom druženju i slučajnom susretu, ili je ipak riječ o skupljanju jeftinih političkih poena prosudite sami.