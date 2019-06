MA NE! JE LI I PENAVA KRENUO U OBRAČUN S PLENKOVIĆEM: Što to šefu poručuje između redaka?

Premijer Andrej Plenković, nedavno je prozvao HDZ-ove ogranke najavljujući istrage zbog loših rezultata na izborima za europski parlament, a u vladajućim redovima poseban se naglasak stavlja na Split, Zagreb, ali i Vukovar kojim ravna gradonečelnik Ivan Penava. No, u tim ograncima, uvjereni su da nikakve sankcije neće snositi jer Plenković trenutno nema snage ni za obračune, ni za raspuštanja. Da je tome tako dade se naslutiti i iz Penavine izjave za Večernji list, u kojoj je naglasio da je rezultat njegove strenka u Vukovaru iznad prosjeka Hrvatske te da je to dobar rezultat.

”Onaj koji je targetirao Vukovar to ne radi zbog rezultata, nego zato što ne želi jak Vukovar. Tko može raspustiti gradski odbor HDZ-a Vukovara?! Onima kojima smeta Vukovar mogu samo poručiti da im planovi neće proći! HDZ-u je potrebna konsolidacija, ali daleko je to od priče o nekom gubitničkom mentalitetu nakon euroizbora. Već dugo se Vukovar pokušava posvaditi sa središnjicom, ali ništa od toga”, objasnio je gradonačelnik Penava, koji je prije nekoliko mjeseci u javni prostor dospio zbog organizacije prosvjeda u svojem gradu, a kroz koji su otvoreno prozvane hrvatske institucije zbog neprocesuiranja ratnih zločina, koji su se odvili u Vukovaru. Premda je i tada tvrdio kako se ne radi o prosvjedu protiv vladajuće garniture, dio javnosti imao je posve suprotan dojam, jer prosvjed je održan protiv institucija kojima ravna HDZ. Penava se inače smatra HDz-ovim konzervativcem, kojega je tijekom najave prosvjeda vrlo neugodno prozivao Branimir Glavaš koji je smatrao da iza vukovarskog prosvjeda stoji Milijan Brkić, koji je u to doba bio načet aferom SMS. Opći je dojam da su se sukobi u HDZ-u u posljednje vrijeme intenzivirali, a najveća prijetnja Plenkoviću ne dolazi iz oporbe, već iz njegovih redova, gdje po svemu sudeći ima snažniju oporbu nego li u Sabor. Plenkovićeve slabosti osnažile su njegove protivnike iz HDZ-a, da se polako, ali sigurn počnu formirati i profilirati, a uz to valja podsjetiti da je Penava tijekom organizacije prosvjeda gostujući u Nedjeljom u 2 rekao kako mu se ne dopada suradnja sa SDSS-om na nacionalnoj razini, na što mu je Plenković odgovorio kako njemu nitko neće određivati tko će biti dio parlamentarne većine. Neće njemu nitko određivati, rečenica je koja je pokazivala Plenkovićevu samouvjerenost, ali izgleda kako su se vremena promijenila, a samouvjerenost polako, ali sigurno kopne.