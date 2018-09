Ma je li ovo moguće? Kolinda dobiva najžešću moguću konkurenciju s desnice

Nakon višemjesečne šutnje, saborska zastupnica Bruna Esih oglasila se na aktualcu te postavila pitanje premijeru Andreju Plenkoviću pozdravljajući prije toga ministra Lovru Kuščevića s ‘Hvaljen Isus i Martija’.

“Dvije godine su prošle. U ovom koalicijskom i vladajućem bućkurišu, osnovna značajka bila je prevara birača. Ipak postoji nešto u čemu ste uspjeli ostati vjerodostojni, a to je vaš stav o narodnim referendumima kao o produktu neinformiranosti građana i zastrašujućoj volji većine. Podsjećam na neke vaše izjave povodom Brexita, referenduma u Italiji, referenduma zbog Lisabonskih ugovora…Za pretpostaviti je da se ministar Kuščević jednako brine s tom građanskom zastrašujućom voljom, a koja je njega dovela na vlast i na ovo mjesto gdje sada sjedi, za razliku od mnogih drugih ministara. Po vašem naputku, od te ugroze on vjerojatno pokušava zaštititi vašeg strateškog koalicijskog partnera SDSS, Pupovca, Stanimirovića i Ćurčića. Međutim, gospodine Plenkoviću, volja naroda je iskazana s preko 404 tisuće potpisa na zakonom predviđen način i bez obzira na vaše unutarnje demone i strahove. Demokracija se ne može vječito izbjegavati. Konkretno pitanje: Koliko nas dugo još mislite držati taocem vaše romanse s SDSS-om? Recite nam konkretan rok kada ćete raspisati referendum”, pitala je Esih, nakon čega je uslijedio odgovor premijera Plenkovića.

“Poštovana zastupnice Esih, ja vam čestitam. Trebalo su dvije godine saborskog mandata da od vas čujemo prvo zastupničko pitanje. Od vaša tri skromna, pa gotovo i lijena nastupa u dvije godine otkad imate povjerenje hrvatskih birača ovdje u ovom zastupničkom domu. To je vaš acquis. Dobro je da vaši birači znaju, kad vam daju glas, da vi u tijelu u koje ste izabrani, u biti nećete napraviti ništa. Ništa. Nula. Zero.

Kako bi rekao vaš adjoint, kojeg vidim da voli govoriti, to je gospodin Hasanbegović, pobočnik iliti dopredsjednik stranke koji je pobjegao, nema ga. Sabor se ponovo sastao, a njega nema. Ima vremena za orkestriranje pitalice i emisije u posebno scenaristički pripremljenim nastupima, ali za sabor pitanja nema.

Kao ni vi, očito.

Vašom pasivnošću i aktivizmom i činjenicom, gospođo, da ste vi dobili mandat na listi HDZ-a. Mojom greškom, da budem sasvim jasan. Mojom greškom i greškom Nacionalnog vijeća HDZ-a jer su vas hvalili. Hvalili su vas iz Ureda predsjednice, hvalili su vas tu, zahvaljujući čijoj preporuci ste došli na listu. Ja vas tada nisam znao. Da sam vas znao, ne bi bili na listi. I to je dobro da narod zna, na kojeg se vi pozivate.

Što se tiče referendumskih inicijativa, vidim da tu imate neke natruhe kao da ste iz neke druge profesije, a ne ove kojom se bavite. Tražite meni neke interne dileme i pitalice. Ja ih nemam. Imam jedan vrlo jednostavan okvir koji se zove zakon. Zakon. Očito nije najbolji, nije rađen u vrijeme ove vlade, nije ga smišljala moja vlada. Zakon o referendumu pun je praznina pa ga tako i oni koji skupljaju potpise mogu rastezljivo tumačiti. Možete imati rok, a možete nakon roka što god hoćete.Ja, dok su se skupljali potpisi, sukladno praksi i mom internom uvjerenju, nisam rekao niti jednu jedinu riječ. Nijednu riječ. Za koju me vi ili netko tko je sa željom da skuplja potpise to radi. Nijednu. Ni za ni protiv. Tako to rade ozbiljni i odgovorni državnici, a ne diplomati. Bez obzira što vam diplomacija donese širinu koja bi mnogima ovdje jako koristila. Uključujući i gospođu Esih. Što se tiče ministra Kuščevića, vlada je donijela zaključak, ministarstvo provodi posao, povjerenstvo od 7 ljudi postoji. Izbrojat će se i provjeriti svaki potpis. A vrijedit će i od onih koji možda ne budu živi, a potpisali su kad su potpisi prebrojani. Ono što vi pokazujete je zapanjujuća i za državu loša podrivačka poruka nepovjerenja u institucije. Zašto to radite? Zašto mislite da bi povjerenstva, ministar Kuščević, vlada ili netko drugi išao za tim da nešto što treba prebrojati, provjeriti i verificirati, napraviti bilo što drugo od onoga što mu zakon kaže? Mislite da se mi budimo s tom ambicijom? Vi možda da, mi ne”, odbrusio je kolegici premijer, ali niti Esih njemu nije ostala dužna. Premijera je pozvala da raspiše izbore, a uz to poručila da je bio proziran.

”Moram vam reći, uopće me ne zanima što mislite o meni osobno, o mom radu, mojoj stranci. Da sam željela čuti nešto o tome, ostala bih u Klubu HDZ-a. Mislim da ćete svi skupa uskoro boga moliti da nas doista nema, a ne samo Gordana Jandrokovića da nam spriječi dolazak na Vinkovačke jeseni, da biste mogli u miru zaplesati šokačko kolo. Budite muško i ja ću biti žensko. Molim vas malo poniznosti. U HDZ-u niste centar svijeta, i tu ste samo u prolazu. Znamo da je bilo vaših prethodnika kojima su isto čuvali leđa, a kasnije su ta leđa bila puna noževa. Mislim da niste osoba koja je spremna za valjanje u blatu. Pripremite si padobran”, poručila mu je Bruna Esih, a i priču se zatim upleo i predsjednik Sabora Gordan Jandroković dotičući se zabrane dolaska na Vinkovačke jeseni.

“U svom političkom radu služite se najobičnijim lažima i to neću dozvoliti jer se radi o meni. Sram vas bilo”, rekao joj je Jandroković, najavljujući već sada burnu političku jesen, kroz koju bi mnoge maske mogle pasti, a ujedno i brojne ambicije mogle bi se prokazati. A u tome periodu moglo bi se saznati i dobiva li predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u utrci za još jedan mandat oštru konkurenciju s desnice u obliku Zlatka Hasanbegovića, što je glasina o kojoj se sve intenzivnije progovara u političkoj areni, osobito otkako je bivši ministar kulture u intervjuu za Playboy otvorio dušu i predstavio se u posve drugačijem svijetlu. Govorio je tako i o svojim mladim danima provedenim na tribini Dinamova stadiona. Sve to, pa i buran nastup zastupnice Esih moglo bi se protumačiti kao uvertira u kampanju za euroizbore, za što dvojac Hasanbegović i Esih navodno uživa potporu bivšeg šefa vladajuće stranke Tomislava Karamarka. Je li tome doista tako teško je reći, međutim, činjenica jest da je Karamarko nedavno najavio povratak u političke vode pa nije nemoguće da uz Hasanbegovića zagrabi i u HDZ-ov politički bazen pa za sobom povuče i degradiranog Miru Kovača te još nekolicinu nezadovoljnih članova stranke, frustriranih Plenkovićevim okretanjem ka političkom centru, ali i načinom na koji ovaj rukovodi strankom, pri čemu ne treba smetnuti s uma niti vukovarski prosvjed kojega najavljuje Penava, ali i nedavno izbacivanje Darka Milinovića iz stranke. Nakon euroizora na kojima bi Hasanbegović mogao osvojiti dva mandata, nije nemoguće da se upusti u bitku za predsjednika Republike. Dakako da Hasanbegović nije naivac, svjestan je da bitku za šefa države ne može dobiti, ali svakako može ugroziti pobjedu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, što bi ujedno označilo i to da desnica koju Hasanbegović predvodi postane relevantan čimbenik na domaćoj političkoj sceni.