MA JE LI MOGUĆE? Objavljen dokument: Žalac zahtjeva da je tituliraju s Njezina Ekscelencija?

Autor: dnevno.hr

U Zagrebu je održana konferencija Ministarstva regionalnog razvoja i Svjetske banke, na kojoj su sudjelovali mnogi uvaženi gosti uključujući i hrvatsku ministricu i potpredsjednicu Gabrijelu Žalac. Bio bi to simpozij, kao i svaki drugi da poznati novinar Mirko Bičak na svojem Twitter profilu nije objavio zanimljivo zapažanje koje se odnosi na hrvatsku ministricu. Naime, u pozivu na panel uz ministricu žalac stoji Nj.E., a Bičak se stoga pita je li moguće da ministrica zahtjeva da je se oslovljava s Njezina Eskcelencija. I on sam, kako tvrdi mislio je da se radi o šali, no izgleda kako mu je i popis sudionoka panela to potvrdio. ” Gospođa ministrica Žalac inzistira da je tituliraju s Njezina Ekscelencija.. mislio da lapsus moderatora, a tamo to službeno”, napisao je Bičak, je li doista riječ o šali, lapsusu, ili ministarskoj taštini pitanje je na koje odgovor može ponuditi samo Žalac, ali poznavajući navike i osobine hrvatskih političara, ništa nas više ni ne može iznenaditi.