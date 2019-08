MA JE LI MOGUĆE? Kolinda s Pupovčevim kandidatom matira Milanovića?

Svaki tjedan predsjednički kandidat jedan. Tako bi se nekako mogao sažeti interes sve većeg broja onih koji imaju namjeru upustiti se u kampanju za predsjedničke izbore. Kao što je poznato, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ovih je dana odagnala sumnje, najavivši, na proslavi Oluje, da kreće u kampanju. Kako zasad stvari stoje, predsjednica je kandidatkinja HDZ-a, iako joj potporu ne daje nijedna stranka s kojom HDZ upravlja državom, što je u najmanju ruku konfuzno, ali takva je hrvatska politika. U bitku za predsjednika krenuo je i SDP-ov kandidat Zoran Milanović koji, osim partijske potpore, računa i na HSU-ovu i HSS-ovu, a što će biti s potporom ostatka Amsterdamske koalicije, ostaje vidjeti, jer koplja se lome oko IDS-a, ali i Glasa, koji suradnju s bivšim premijerom odbija u slučaju da mu se priklone HNS-ovci koji su, pak dio vladajuće koalicije, ali odbijaju podržati aktualnu predsjednicu.

Na potporu dijela predsjedničina biračkog tijela računa pak Miroslav Škoro, a neki kažu kako se u tu bitku upustio baš kako bi ukrao predsjedničke glasove i pomogao Milanoviću, no Škoro je tutezu više puta žestoko demantirao. Osim toga, pitanje je zašto bi čovjeku poput njega takva križaljka u životu uopće i trebala. Da ima predsjedničke, ali i premijerske ambicije, otkrio je Mislav Kolakušić, koji slovi za jednog od ozbiljnijih izazivača, što nije čudno s obzirom na njegov rezultat na europskim izborima. I Ivan Pernar zabavljat će naciju na predsjedničkim izborima, dok članstvo njegove bivše stranke, Živog zida, svojega kandidata nije ponudilo, što znači da će ovaj popis uskoro biti još širi, a osim njih, očekuje se da će i Most poslati nekoga u predsjedničku kampanju. Donedavno se spekuliralo da bi taj netko mogao biti Božo Petrov, no nakon debakla na izborima za Europski parlament, pitanje je koliko je to lucidan potez te bi li slanje Petrova u bitku za Pantovčak bilo na razini samoubojstva.

Spekuliralo se kako bi mogući SDSS-ov predsjednički kandidat mogao biti profesor Dejan Jović, koji bi mogao ići na ruku predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, jer će njegova eventualna kandidatura srpske glasove oteti Milanoviću. Dio glasova Milanoviću bi mogao oteti i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji je ovih dana ustvrdio da Hrvatskoj treba novi Tuđman. Na Pantovčak bi rado i nekadašnji HSS-ovac Ante Simonić, ali i kandidatkinja Radničke fronte Katarina Peović.

Kandidaturu su, iz samo njima znanih razloga, istaknula i dvojica bivših mostovaca, Tomislav Panenić i Vlaho Orepić, a kao kandidatkinja koja stvara gužvu na ljevici opisuje se i Dalija Orešković. Tu je još i novi kandidat Liberala Dejan Kovač, profesor na Princetonu, ali i Antun Babić te Goran Jurišić, kojega opisuju kao jedinog pravog kandidata desnice.

Osim toga, treba napomenuti kako Neovisni za Hrvatsku još nisu istaknuli svojeg predsjedničkog kandidata, a u političkim kuloarima nagađa se da bi u utrku za Pantovčak mogao ući i Anto Đapić, ali i bivši šef vladajuće stranke Tomislav Karamarko. O kandidaturi za predsjednika jedno je vrijeme govorio i general Glasnović. Kako god, čini se da popis ni izbliza nije gotov.