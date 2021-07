LUKSUZNO JADRANSKO ZDANJE BANDIĆEVA GROBARA I NJEGOVE SESTRE! Apartmani u višekatnici na Krku

Autor: Iva Međugorac

Voli luksuz, dobre automobile, uvijek je u odijelima i drži do sebe – tim riječima suradnici opisuju uhićenog bivšeg šefa Gradskih groblja Patrika Šegotu s kojim je pala i njegova javnosti prilično nepoznata sestra Tamara Šegota poduzetnica i vlasnica osječke tvrtke Notia. Dvojac je ovo koji se trenutno nalazi na godišnjem odmoru u Remetincu, no ako ovo ljeto odmor poželite provesti na Jadranu tada to možete učiniti i u apartmanskoj vili u Omišlju čija je vlasnica upravo sestra Šegota.

Smještaj zainteresirani mogu rezervirati preko Bookinga, a kako se ondje objašnjava riječ je o impresivnom zdanju u kojem se nalaze novouređeni apartmani koji goste do sada nisu ostavljali ravnodušnima. Riječ je inače o objektu koji je bio u suvlasništvu Mate, Mirka, Tamare i Patrika Šegote da bi potom Mirko darovnim ugovorom svoj dio kuće prebacio na Tamaru Šegotu. Paralelno s time na nakretninu je stavljena zabilježba zabrane otuđenja nekretnina bez pisane suglasnosti darovatelja Mirka Šegote, a onda je ubrzo sklopljen ugovor o zajmu sa sporazumom o prijenosu prava vlasništva na nekretninama zbog osiguranja novčane tražbine od 300 tisuća eura. Ugovor je inače sklopljen između Tamare i njenog brata Patrika pa je time vlasništvo nad vilom na Krku prepisano s Patrika na njegovu sestru. Radi se o Apartmanima Adriatica koji se nalaze na 600 metara od plaže Učka te uz besplatan parking i vrt posjetiocima nude terasu, dvorište s pogledom na vrt, besplatan internet, klima uređaj, ali i niz drugih pogodnosti.