Luksuzni nakit hrvatskih političara: Jedan je HDZ-ovac snimljen sa satom od skoro 200 tisuća eura

Dubrovački vijećnik i član HNS-a iz toga grada Miho Obradović mora da nije ni slutio da će preko noći napuniti medijske stupce na nacionalnoj razini. No, nije gospar Miho napravio nikakvu senzaciju za svoj grad, već se na sjednici Gradskog vijeća pojavio sa skupocjenim satom Audemars Piguet Royal Oak čija je vrijednost 300 tisuća kuna. Da je riječ o skupoj urici svjedoči činjenica kako istu posjeduje Zdravko Mamić, no upravo stoga nametnulo se pitanje od kuda mladom vjećniku takav skupocjeni sat. Odgovor je pak ponudio za Direktno tvrdeći da je riječ o satu koji nije njegov, već u vlasništvu njegova prijatelja.

”Nažalost, nisam vlasnik takvog sata. Imam prijatelje koji zarađuju takav novac, ne vidim zašto bi to bilo čudno. Mogao se na ruci naći prijateljev sat, znao sam nositi i prijateljev Rolex”, poručio je, a ako je suditi po njegovom Facebook profilu priateljev sat nosio je i na putovanjima. Kada je već o satovima riječ, valja reći da Obradović među hrvatskim političarima ne čini iznimku, već naprosto potvrđje pravilo. Skupi sat na ruci je svojevremeno nosio bivši premijer Ivo Sanader, doduše u njegovom slučaju govorilo se i o kolekcijama, a jedan od satova s kojim je slikan procjenjivan je na oko 190 tisuća eura, što ne čudi, budući da je na njegovoj ruci bilo i Cartiera, i Rolexa te drugih skupocjenih urica. Nedavno je hrvatska javnost uoči ličkih izbora raspravljala o satu kojega je na ruci nosio HDZ-ov Marijan Kustić, riječ je o nakitu vrijednom 7.500 dolara, odnosno oko 49.000 kuna (bez poreza), što se vidi i na službenim stranicama proizvođača. Kustić sat nije prijavio u imovinsku karticu, jer je kako je rekao zaboravio, no tvrdio je i da nije znao koliko je vrijedan te da se radi o poklonu. Nakon što je spoznao težinu propusta sat je prijavio u imovinsku karticu. I živozidaš Ivan Pernar nedavno se hvalio satom od 30 tisuća kuna, koji mu je darovan, Čačiću je pak sat darovao katarski emir, i Vlahušić, nekadašnji gradonačelnik Dubrovnika dobio je sat vrijedan između 22 i 45 tisuća kuna, no baš kao Čačić nije ga zadržao zbog odredbe o neprimanju darova skupljih od 500 kuna.