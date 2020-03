LUKSUZNI BANDIĆEVI ZAGREBAČKI DVORI: Televizor ima čak i u kupaonici!

Daleko od očiju javnosti odvija se život kćerke zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, no unatoč tome, sve je izvjesnije da je mlada dama ipak iz sjene imala doticaja s očevim “delanjem”. Naime, i prije kupovine stana na Trgu Petre Petretića krajem 2019. godine, od poduzetnika Željka Šelendića bila je u posjedu toga stana.

Nekretnina je to koju je u prosincu prošle godine kupila njena majka Vesna Bandić koja je zagrebačkom poduzetniku Šelendiću isplatila 854 tisuće kuna. Kada se javnost zapitala od kuda nezaposlenoj gospođi Bandić toliki novci, u javnost je stiglo i objašnjenje. Prodala je nekretninu od 38,49 m2 u centru Zagreba poduzetniku Anti Vlahoviću za 150 tisuća eura. Da Bandićeva kći živi u stanu koji se ponovno aktualizirao ovih je dana javio RTL no naš je portal o Bandićevim stanovima pisao prije skoro pet godina, a to je uz ostalo vidljivo i iz iskaza kojega je Uskoku 2014. godine dao Šelendić.

Baš je taj stan, prema spoznajama našega portala policija pretresala prije šest godina kada je gradonačelnik uhićen. Bandićeva Ana Marija u tom je stanu živjela s dečkom od listopada davne 2005. godine, a da priča bude posve intrigantna zagrebačkom poduzetniku najam nije plaćala nego je iz svojeg džepa pokrivala samo režije.

No, nije Šelendić jedini poduzetnik koji se u ovom transferu spominje. Naime, on je stan u kojem se skrasila Bandićeva jedinica kupio od tvrtke bivšeg premijera Nikice Valentića. Zgodna je slučajnost i to što Bandićeva kćerka u Šelendićevom stanu živi od iste one 2005. godine u kojoj je Šelendić dobio unosan posao zamjene stolica u KD Vatroslav Lisinki. Bandićeva kćerka nije štedjela na urešđenju stana, za taj je posao bio zadužen najpoznatiji hrvatski arhitekt Ante Vrban, a izdvojilo se za uređenje oko 300 tisuća kuna.

I Bandićev stan u Bužanovoj ulici luksuzno je uređen, prostire se na 125 kvadrata, procjenjen je na 370 tisuća eura, ali u jednom stadiju pojavio se problem jer je otkriveno da je stan dvostruko veći, a samim time i skuplji. No, gradonačelnik je i za to ponudio objašnjenje – dio stana pripada bratu Dragi.

Prema riječima ljudi koji su imali prigodu raditi na njegovu uređenju, većinu detalja “doma Bandićevih” osmislio je poznati arhitekt Ante Vrban. U stanu prevladavaju najskuplji materijali, luksuzni namještaj i vrhunska tehnika. Očito je zagrebački gradonačelnik bio opsjednut televizijom pa je TV prijamnike imao u većini prostorija, pa čak i u kupaonici. Inače, u kupaonici se pored televizora nalazi i stakleni radijator kakav u Hrvatskoj košta 4800 eura ili 37000 kuna.

Osim modernog namještaja i vrhunskog osvjetljenja, Bandićev je stan bio opremljen specijalnim protuprovalnim sustavima, neprobojnim staklima na većini vanjskih prozora te ometačima za prisluškivanje, najsuvremenijem dostignuću elektronike. Sve su to u njegovu stanu montirale tvrtke koje takav sustav zaštite rade i u hrvatskim bankama. Primjerice, protuprovalna staklena vrata na ulazima u banke koštaju i do 80 tisuća kuna, a Bandić je svoj stan potpuno zaštitio upravo takvim skupim sustavima neprobojnih stakala.