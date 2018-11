Lovro Kuščević komentirao Bandićev ‘oglas’ isprike: ‘Svi moramo voditi računa o tome s kim sastančimo’

Autor: Dnevno.hr

Ministar uprave Lovro Kuščević komentirao je prije sjednice Vlade oglas zagrebačkog gradonačelnika kojim se ispričava braniteljima zbog susreta Draganom Markovićem Palmom.

“Ne znam kako je platio, svi moramo voditi računa o tome s kim sastančimo i o kojim temama razgovaramo”, kaže Kuščević. Na pitanje vjeruje li Bandiću da nije znao s kim se sastaje, kaže kako “ne zna procijeniti kad netko govori točno ili netočno”.

Kratko se osvrnuo i na reakciju HDZ-a na pad rejtinga predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

“HDZ se ne ruga nikome. Imamo izvrsne rezultate i drago mi je da građani to prepoznaju. Možda je to pokazatelj onima koji se sukobljavaju s HDZ-om… to je pokazatelj da se ne isplati sukobljavati s HDZ-om”, kaže ministar.

Na pitanje je li mu drago zbog pada rejtinga predsjednice, kaže: “Nije mi drago, volio bih da smo svi mi političari popularni”, piše N1.