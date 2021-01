LOVRIĆ: ’Nakon potresa u ožujku saniran 161 objekt, u srijedu ćemo odlučiti prema kojem modelu počinje nastava’

Predstavnici zagrebačkih roditelja koji su nedavno pokrenuli akciju kojom upozoravaju na nesigurnost centra Zagreba nakon potresa sastali su se s predstavnicima gradskog ureda. Među njima bio je i pročelnik gradskog Ureda za obrazovanje, Ivica Lovrić.

”Ovih dana intenzivno imamo sastanke, što u gradskom uredu što u školama i s roditeljima i upravama škola i naravno, nastojimo početak drugog polugodišta u ovim uvjetima što je moguće kvalitetnije pripremiti. Ono što je bitno, imali smo upravo sastanak s predstavnicima osnovne škole Izidora Kršnjavoga i zaključili smo da je njihova škola, koja je obnovljena nakon potresa u ožujku nije pretrpila nikakva oštećenja, da je obnova izvršena kvalitetno i to na obostrano zadovoljstvo. Naravno razgovarali smo kako te opravdane strahove roditelja nekako ublažiti i kako što sigurnije stvoriti uvjete da djeca mogu dolaziti od doma do škole”, rekao je za RTL Danas.

Odgovorno tvrdi i kako je nakon potresa u ožujku saniran 161 objekt do početka nastavne godine i jedan do konca ove godine. ”Niti jedan nije stradao u ovom potresu koji se dogodio 29. prosinca. Statičari su obišli većinu objekata od 29. prosinca do danas, neke i po nekoliko puta, a neke ne treba ni obilaziti. Imamo pojedinih škola koje ne treba i nemaju nikakve naznake oštećenja”, govori.

Ideju o gradnji tunela kojima bi djeca navodno sigurnije išla do škole, odbacuje.

“To je nešto što je nemoguće i nije primjereno i što bi izazvalo brojne druge probleme u funkcioniranju grada, a tehnički je gotovo nemoguće izvesti u kratkom vremenu, međutim, ono što gradske komunalne službe od 29. prosinca prošle godine svakodnevno rade, to je uklanjanje svih onih dijelova zgrada koje prijete ugrozom prolaznicima. Naravno, mi taj posao planiramo završiti do nedjelje 17. ožujka kada je u pitanju Gornji grad, odnosno, kada su u pitanju ti pristupni putevi prema školi i sasvim sigurno 18. ako nastava bude organizirana po modelu A, učenici će sigurno moći u svoje škole. Niti jedna škola nije sanirana kozmetički, onaj tko to govori širi laži, a moram reći da već imamo nekoliko slučajeva širenja lažnih vijesti, jednu smo imali i večeras od jednog gospodina, naravno, mi takve širitelje lažnih vijesti prijavljujemo institucijama”, ističe.

Najavljeno je kako će školarci po povratku u školske klupe proći plan evakuacije.

“Sve škole u RH imaju inače obvezu redovitog provođenja vježbi evakuacije, mnoge su to radile i ove jeseni, a mi ćemo sugerirati zagrebačkim školama kada krene nastava po A modelu prvi dan još jednom ponove vježbe evakuacije, imaju upute kako se to izvodi i postoje planovi u svim školama i to nam je ravnateljica Izidora Kršnjavoga iznijela maloprije, da je zadnja evakuacija koju su radili, da bez epidemioloških mjera učenici napuštaju školu u roku od 4 minute,a s mjerama u roku od 11, a kad su u pitanju ugroza i potres, požar ili nešto drugo neće napuštati tako brzo nego onog trenutka kad se stvore uvjeti”, govori.

Naposljetku, o konačnom modelu održavanja nastave tvrdi: “Znamo da je model A najbolji za učenike i nezamjenjiva je po kvaliteti nastave u razredu, međutim, mi smo i danas imali sastanak s predstavnicima HZJZ-a i s gospodinom Fuchsom, resornim ministrom. Nastavit ćemo konzultacije i sutra i prekosutra i mislim da ćemo u srijedu izaći s definitivnim stavom kako će u ponedjeljak započeti nastava, da li po modelu A, B ili C. Osobno sam pristalica A modela, naravno ako to epidemiološki uvjeti budu dopuštali”, zaključuje.