Lovrećani na misi mole za svoju Anitu: Skupit ćemo joj pare da otplati stan! Ona je samo malo nepromišljena

Autor: Dnevno

U službenom dopisu koje je Ministarstvo uprave poslalo u ponedjeljak (10. veljače) popodne na e-mail adresu općinskog središta u zapadnom dijelu Imotske krajine navodi se da od 7. veljače automatizmom prestaje funkcija dosadašnje načelnice Anite Nosić (30), zbog promjene prebivališta: ona se tijekom mandata odjavila iz Lovreća i prijavila u Zagrebu kako bi dobila subvencionirani kredit za stan, uz mjesečnu potporu APN-a u iznosu od 1768 kuna tijekom četiri godine.

Dopis iz Ministarstva kaže i da njezino mjesto automatizmom preuzima njezin zamjenik Petar Petričević, magistar ekonomije, također član HDZ-a, koji je 2017. izabran i za predsjednika Mladeži HDZ-a u Lovreću. On je, zajedno s Nosićkom, u svibnju 2017. dobio povjerenje mještana, postao zamjenik načelnice te volonterski obavljao funkciju, dok zadnju godinu dana dohodak ostvaruje u LAG-u u Zadvarju.

”Shvatite me, ne mogu ništa komentirati, ni jesam li načelnik ili nisam. Ništa službeno još nemam, nitko me nije kontaktirao i stvarno ne znam što vam reći. Radim na projektu, molim vas, razumite me”, kazao je Petar Petričević za SlobodnuDalmaciju.

Svakako, Lovrećani poštuju svoju mladu načelnicu i spremni su, ako treba, skupiti novac da otkupi stan, pisati peticije za njezin povratak na mjesto načelnice, a mi smo susreli tri mještanke koje su išle na misu i pomoliti se za Anitu, piše u nastavku Slobodna:

“Ona vam je naša humanitarka, pomaže svima i hvala joj na procvatu Lovreća. Vidite školu, dvoranu, groblje je uredila, ceste…”, riječi pohvale nižu Lovrećanke.

U programu “Zaželi”, piše Slobodna, slabo zapošljive žene pomažu nemoćnim osobama, a trenutno u Lovreću taj posao ima 15 žena.

“Taj posao sada obavljam i ja, pomažem našim starcima, a Anita je odlična, uvik je svima bila pri ruci. Idemo u crkvu pomolit se i za nju”, otkriva Lovrećanka, sada u ulozi geronto domaćice, koja prima plaću za brigu o starijima.

“Ma triba prekinit ovu hajku, proganjaju je, a di su pravi, veliki lopovi”, komentar je jedne mještanke.

Drugi su ipak bili “okrutniji”, ali ne bi se predstavljali:

“Svatko će odgovarat za svoj grijeh! Šta je išla tražit poticaje u Zagrebu? Koliko ono, je l’ 1800 kuna misečno u četiri godine, pa to nije ni sto iljada kuna. A Županija daje mladin ljudima više od sto iljada za one koji će ostat u Zagori. Pa što to nije uzela?”

Ostaje pitanje treba li načelnica vratiti novac za isplaćene osobne dohotke u visini oko 7600 kuna, koje je primala dok je bila prijavljena u Zagrebu – od prosinca 2018. do lipnja 2019., pa hoće li joj APN oduzeti stan jer ga je dobila prije prijave prebivališta u Zagrebu, treba li vratiti novac koji joj je uplaćen za poticaj minule dvije godine u iznosu 1768 kuna mjesečno, što je polovica anuiteta kredita…