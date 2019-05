LOV NA DIPLOME: Lažni profesori odlaze sami, ne žele biti izvrgnuti javnoj sramoti?

Autor: Dnevno

Školski sindikalac Željko Stipić podijelio je ovih dana javnu tajnu o tome kako mu iz pojedinih škola stižu saznanja o slučajevima naglo danih otkaza, prenosi Jutarnji list.

Stipić to povezuje s najavom ministrice obrazovanja Blaženke Divjak iz siječnja o provjeri svih svjedodžbi i diploma u sustavu školstva. Dosad je, podsjetimo, otkriveno 13 slučajeva lažnih diploma, no Stipić sumnja da su lažni učitelji prevenirali provjeru i brže-bolje pobjegli iz sustava.

“Ravnatelji su mi jasno rekli da imaju saznanja koja nisu spremni podijeliti s javnošću, da su neki njihovi učitelji i nastavnici dali otkaze prije no što se stiglo provjeriti njihove diplome. Pobjegli su, dakle, prije javnog linča”, rekao je Stipić.

Jutarnji je nakon tih saznanja spomenutu tezu provjerio u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, zahtjevom za usporednim podacima o broju slučajeva prestanka radnog odnosa. Ministarstvo se u službenom odgovoru vodilo parametrima o ukupnom broju ugovora na neodređeno u svim školama, osnovnim i srednjim, redovitim statusom zaposlenika, uz isključenje djelatnika škola koje su imale statusnu promjenu.

Njihovi podaci pokazuju da je u siječnju ove godine zabilježeno 146 prestanaka radnih odnosa više nego u siječnju lani. Tada je radni odnos prestao za 220 zaposlenika, a u siječnju ove godine, dakle, za njih 366. U lanjskoj veljači radni odnos je prekinut u 199 slučajeva, a ove veljače 275. Dok je u prva dva mjeseca 2018. ukupno, dakle, bilo 419 prestanaka radnog odnosa u školama, ove ih je godine u istom periodu 641, odnosno točno 222 više.

Iz Ministarstva obrazovanja poručuju kako ne mogu znati razlog prestanka radnog odnosa, niti taj porast povezati s postupkom provjere diploma, za Stipića nema sumnje: “Za mene bi bilo iznenađenje da to nije tako”.

Jasno je da je onoga trenutka kada se shvatilo da se ozbiljno ulazi u provjeru diploma, kao i to da svaki otkriveni slučaj mediji pomno prate, bila to poruka lažnim učiteljima da se sami sklone i pobjegnu glavom bez obzira kako se ne bi javno razobličio njihov čin. Po njemu, upravo zbog toga neće biti još puno novih slučajeva pronalaska krivotvorenih diploma, jer je nakon javne najave ministrice o lovu na lažne učitelje došlo do “samopročišćavanja” u sustavu.